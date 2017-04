Očima expertů: Je Uber nelegální?

Brno uštědřilo společnosti Uber výchovný políček a přidalo se k řadě evropských měst, ve kterých nemůže tato „taxislužba“ založená na principech sdílené ekonomiky legálně fungovat. V polovině dubna o tom rozhodl Krajský soud v Brně, který předběžným nařízením zakázal Uberu provoz. Alespoň za podmínek, za jakých u nás nyní nabízí své služby.

„Zájem města je podporovat kvalitní a legální služby. Společnost Uber, její partnerské flotily i jednotliví řidiči však podnikají v rozporu s předpisy, které vědomě nerespektují. Je potřeba zdůraznit, že soud v předběžném opatření společnosti Uber nezakázal podnikání na trhu přepravy osob! Zakázal pouze podnikání způsobem, který vede k porušování zákonných pravidel. Společnost Uber se často obhajuje tím, že zákony v oblasti taxislužby jsou zastaralé. To však rozhodně nemůže být argument k jejich vědomému a systematickému porušování či obcházení,“ komentoval rozhodnutí soudu primátor Brna Petr Vokřál. Zásadní problém je především v tom, že řidiči, které si klienti Uberu objednávají přes mobilní aplikaci, nemají licenci na provozování taxislužeb. Auta, kterými jezdí, nejsou označená názvem společnosti a zároveň nemají ani taxametr místo něj všechno eviduje aplikace, kterou má v mobilu řidič i jeho zákazník.

Zástupci společnosti Uber už potvrdili, že se proti rozsudku hodlají odvolat. Nepovažují se za klasické poskytovatele taxislužeb, a proto se prý nemusí řídit stejnými pravidly. „Věřím, že máme pádné argumenty, aby bylo odvolání úspěšné. Podobné služby, jako poskytujeme my, nejsou v legislativním rámci ukotvené. Technologie a inovace předběhly legislativu a řada zemí, včetně Česka, stojí před výzvou, jak nutné legislativní změny uchopit, aby regulace brala ohled na zájmy zákazníků,“ řekl tento týden v rozhovoru pro DVTV generální ředitel Uber pro Českou republiku a Slovensko Tomáš Peťovský.

Jak se na rozhodnutí Krajského soudu v Brně dívají politici, ekonomové, zástupci podnikatelů a odborů? Je podle nich nutné, aby řidiči, kteří poskytují podobné služby jako Uber, museli mít licenci taxislužby, nebo se přiklánějí k názoru, že jde o spolujízdu a omezování Uberu a jemu podobných firem zbytečně brání rozvoji sdílené ekonomiky?

Matěj Hollan

náměstek primátora Brna pro oblast sociálně kulturní a dopravu

Uberu se zásluhy v modernizaci taxislužby nedají upřít – hodnocení řidičů, platba kartou atd. Má však i vynikající promo a mnoho lidí ho pokládá za spolujízdu. Tak to ovšem není, jde o normální predátorský byznys, kdy si Uber například najímá vlastní řidiče a splňuje i další znaky nelegální taxislužby, což ostatně uznal krajský soud.

Uber může v Česku fungovat dál, pokud se stane několik věcí – vydá se nový zákon, akceptující pokrok v technologiích a – za druhé – Uber se přizpůsobí českým zákonům, jako se přizpůsobil i v jiných zemích. Ostatním taxikářům tak vznikne legální konkurence, jejíž kvality budou muset dohnat. Profitovat z toho budou hlavně zákazníci. Než se tak ovšem stane, nemůže se státní správa a soudy tvářit, že nedochází k vědomému porušování zákona, jen proto, že to z mediálního pohledu vypadá jako zpátečnictví a že žalující stranou je neoblíbené taxikářské řemeslo.

Ivan Bartoš

předseda Pirátů

Stávající spor je výsledkem nečinnosti a neschopnosti vlády, která poškozuje zákazníky i taxikáře. Digitální platformy a trh zkomplikovaly podvádění zákazníka a vyřešily podstatnou část problémů, které se stát dosud pokoušel řešit povinnostmi pro taxikáře. Některé povinnosti tedy pro digitální platformy ztratily smysl, například označení auta a povinný taxametr. Služba se sjednává přes internet nebo pomocí mobilní aplikace.

Piráti nechtějí modernějším způsobům provozování taxislužby a smluvní přepravy házet klacky pod nohy. Nečinnost vlády vedla k tomu, že Uber ignoroval všechna pravidla, celkem mu to prošlo a v Praze získal významný tržní podíl. Chybějící pravidla poškozují konkurenční platformy i taxikáře. Proto je potřeba pravidla pro sdílenou ekonomiku urychleně aktualizovat – a Piráti předložili premiéru Sobotkovi konkrétní návrh změn. Podle něho by stát také kontroloval placení daní a podnikání pomocí digitálních platforem. Vláda je ale neschopná do voleb cokoliv udělat.

Aleš Michl

poradce ministra financí, spolumajitel fondu Quant

Je nutné dodržovat zákony. Pokud je zákon blbej, je třeba ho změnit. Změnit, ale tak, aby ve wordovském dokumentu, který půjde do Poslanecké sněmovny, nebyl ve vlastnostech jako autor uvedený právník Uberu nebo taxislužeb.

Dan Ťok

ministr dopravy

Nejsme zdaleka jediná země, kde se o působení Uberu vedou soudní spory. Je důležité, jak soudy vyloží povahu Uberu a jeho vztah ke konkurenci. Za Ministerstvo dopravy celou dobu jasně říkáme, že pro všechny podnikatele v taxislužbě musí platit rovné podmínky. Není možné, aby jedna společnost pravidla obcházela a ostatní je museli plnit. Měli bychom ale uvažovat o tom, jak zákon o taxislužbě přizpůsobit současné realitě, například pokud jde o využívání aplikací. Na tom už pracujeme a řešíme to se zástupci všech taxislužeb.

Radim Jančura

majitel Student Agency, RegioJet a Tick Tack Taxi

Rozhodnutí brněnského soudu je jednoznačně správné a ukazuje, že je možné se vypořádat s touto nekalou formou podnikání. Uber svým jednáním nejen porušuje zákony, ale vystavuje riziku zákazníky i ty, co pro něj jezdí. Uber podniká jako klasická taxislužba, ale obchází legislativu nepravdivým tvrzením, že se jedná o spolujízdu. Na základě toho nevyžaduje od řidičů celou řadu profesních povinností, které ukládá zákon a které jsou důležité pro bezpečnost zákazníka a férové poskytnutí služby.

Rozhodnutí brněnského soudu jde ve stejném duchu, jako rozhodly soudy v dalších zemích, které konstatovaly, že Uber může podnikat pouze tehdy, pokud bude řádně plnit své zákonné povinnosti a dodržovat pravidla, která platí pro všechny.

Kreativní podnikání je super. O tom, že můžou fungovat, svědčí zcela legálně fungující projekty typu Liftago a další, které dokázaly získat své zákazníky a nemusely postupovat tak, že soud označil jejich počínání za nelegální

Josef Středula

předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Českomoravské konfederace odborových svazů a evropské odbory se na nové formy podnikání formou tzv. sdílené ekonomiky dívají z pohledu pracovněprávního vztahu skepticky. V zahraničí se už vžívá pojem „uberizace“. Je to odvozený název od aplikace pro chytré telefony Uber, které zprostředkovávají kontakt, když se člověk potřebuje někam dopravit ve svém soukromém autě. Poplatek, který cestující zaplatí, si mezi sebou rozdělí firma Uber a řidič auta. Podle odborů Uber a jemu podobné platformy vydělávají na lidské práci bez toho, aby za pracující převzali alespoň elementární odpovědnost. Uber operuje v 64 zemích světa a jezdí pro něj přes milion řidičů. Kromě Uberu je u nás podobná platforma Airbnb, které umožňuje krátkodobě pronajmout byt. Ve své podstatě jsou této nekalé soutěži vystaveny tradiční profese, jako taxislužby, hoteliérství. Ty podléhají nejrůznějším regulacím podle hygienických a požárních předpisů v případě hotelnictví nebo nárokům na kompetence řidičů taxíků. Mají prostě povinnost zaručit spotřebitelská a zaměstnanecká práva, ale firmy vydělávající na zprostředkování/sdílení se o nic podobného starat nemusí. Uber se důsledně brání být vnímán jako zaměstnavatel. Přitom člověk za odvedení zprostředkovatelského poplatku nabízí svoji pracovní sílu. Velmi problematická je také otázka daní a odvodů za lidi, kteří pro ně pracují.

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Zákazem se mnoho nedocílí. Každé omezování podnikání vede jen k tomu, že se budou hledat díry v zákoně a podpoří se šedá ekonomika. To ale neznamená, že se Uber a jiné společnosti poskytující služby sdílené ekonomiky nechají zcela volně. Jestliže jedna skupina podnikatelů je zatížena byrokracií, odvody a nekonečnými kontrolami, nemůže si jiný poskytovatel podobné služby podnikat bez pravidel a ještě se smát, jak na úkor toho druhého získává jeho zákazníky. Cesta je zjednodušení režimu a snížení nákladů pro klasické podnikatele v kombinaci se zavedením minimálních povinností pro poskytovatele služeb sdílené ekonomiky. Nejde o to vytvářet pro všechny rovné podmínky, jedná se o jiný typ služeb, ale nesmí to být na druhé straně zcela živelné.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Zemřít Brno. V moravské metropoli Uber dojezdil. Brno jej žít nenechá. Zařazuje se tak na smutnou mezinárodní listinu měst, jejichž soudy a konšelé ve víru nových technologií zmatkují. Ty technologie už tu jsou s námi. A zákaz aplikací, které na nich stojí, pouze způsobí, že se jejich uživatelé naplno přesunou do šedé ekonomiky.

Osobní auto je 92 procent délky svého „života“ zaparkováno. Bez využití lelkuje v garáži nebo u chodníku. I v Brně, podobně jako v Praze, existují mraky řidičů, kterým se nové vlastní auto tváří v tvář Uberu v zásadě nevyplatí. Při nájezdu do pěti tisíc kilometrů ročně je Uber finančně úspornější variantou než vlastní vůz. Největší nákladovou položkou (zejména zbrusu nového) osobního auta jsou totiž mnohdy opomíjené náklady znehodnocení. U vozu střední třídy dosahují v prvních letech užívání statisícových hodnot. Když se rozpočítají po letech a přidají se výdaje za povinné ručení, havarijní pojištění, servis či pneumatiky, rázem je třeba i z dennodenního cestování Uberem finančně výhodnější varianta.

Sdílená ekonomika obecně, nejen Uber, vede k nižšímu plýtvání zdroji, jak finančními, tak lidskými a přírodními. Menší zátěž na nás i svět kolem nás představuje samotnou podstatu sdílení. Ale lidé, kteří mají pokroku a environmentálních ohledů obyčejně plná ústa, teď najednou zpátečnicky stojí na straně taxikářské lobby, mající nevalnou pověst už minimálně od veksláckých 80. let.

Matěj Stropnický

předseda Zelených, zastupitel hlavního města Prahy

Pro vlastníky chytrých telefonů je jednodušší použít Uber než taxi. Aplikace vám dopředu řekne, kolik zaplatíte a jak se jmenuje a vypadá řidič, co pro vás přijede. Klasická taxislužba se naproti tomu stále potýká se špatnou pověstí okradače turistů. Uber přináší inovace a ty je dobré podporovat, protože znamenají větší pohodlí zákazníkům. Jenomže službu v podobě, kterou nabízí Uber, zákon neumožňuje: ukládá povinnost mít licencované řidiče, taxametry a označení vozidla, když to zjednoduším. Města a stát musejí být schopny nastavit právní stav tak, aby inovaci umožnil, ale pravidla byla stejná a nikdo se nevyhýbal placení daní. Do doby, než se zákon změní, jde službu platforem a povinnosti dané zákonem kombinovat, jako to dělá třeba Liftago. O sdílenou službu, jak se nás Uber snaží přesvědčit, ale myslím nejde: sdílení auta přece je, když řidič ví dopředu, kam jede, a sveze někoho týmž směrem sebou, ne když objednaný řidič jede tam, kam mu určí klient – to je normální taxislužba, jen jinak organizovaná. Takže je potřeba: změnit zákon a sjednotit pravidla, a do té doby vymáhat platný zákon i soudně a provádět kontroly. To přesně minulý týden doporučil udělat pražskému magistrátu i dopravní výbor zastupitelstva, který vedu.