Služba pro sváteční řidiče: Přehled carsharingu v Česku

Carsharing neboli sdílení aut se rozrůstá i v Česku. Své nevyužité auto může přes webovou platformu nebo mobilní aplikaci půjčit soukromá osoba, existují ale také carsharingové firmy. Peníze.cz přinášejí přehled carsharingových projektů. Fungujících i těch, které by měly odstartovat už brzy.

Carsharing staví na jednoduché myšlence – existuje řada lidí, kteří auto nevyužijí každý den, přesto čas od času potřebují zajet na větší nákup, převézt po městě kus nábytku nebo odvézt děti k babičce. Než si pořizovat vlastní vůz, starat se o jeho údržbu, platit pojištění nebo řešit parkování, je pro ně výhodnější auto si půjčit.

V takových případech se samozřejmě nabízí klasika – autopůjčovna. Jenže zatímco v půjčovně si většinou musíte auto pronajmout minimálně na den, sdílené vozy je možné rezervovat klidně jen na hodinu. Obecně se dá říct, že pokud vyrážíte na delší cestu, může se vám autopůjčovna vyplatit. Pro kratší cesty – typicky po městě – je ale výhodnější carsharing. Carsharingu hraje do karet také lepší dostupnost – auta většinou parkují v různých čtvrtích přímo ve městě. Vybrat si tak můžete auto, které máte nejblíž. Jednoduše si ho zarezervujete například pomocí mobilní aplikace a kdykoli přes den i v noci, jakýkoli den v týdnu, vyzvednete. Jeho nevýhoda je ovšem taky jasná: auta ke sdílení najdete většinou ve velkých městech, jinde máte zatím smůlu.

Firmy i lidi

V Česku aktuálně fungují dva typy carsharingu. V prvním případě jde o firmy, které mají vlastní – menší či větší – flotilu aut zaparkovaných po městě. Jako příležitostný řidič se u nich jednoduše zaregistrujete, dostanete (nejčastěji) čipovou kartu a můžete rezervovat a jezdit. Nabídku aktuálně tvoří čtyři firmy, největší výběr je v Brně a Praze. Nejstarší carsharingový projekt u nás – Autonapůl – ale nabízí sdílené vozy i v Liberci, Plzni, Ostravě, Pardubicích, Hradci Králové a Olomouci.

Vedle carsharingových firem existují i projekty, kde si auto nepůjčujete od firmy, ale od konkrétního člověka. Jde o platformy, které pouze propojí nabídku s poptávkou (a samozřejmě si za to naúčtují poplatek). Prozatím jde o projekt Sharujeme.cz, ke kterému by v průběhu roku měly přibýt hned dva další. Konkrétně SmileCar, který plánuje spuštění během léta a služba HoppyCar, která od února funguje v betaverzi. Jaké podmínky jednotlivé platformy nastaví, zatím není jasné. HoppyCar alespoň předesílá, že bude za zprostředkování sdílení vybírat 20 procent z odměny majitele vozu. Jako majitel auta si pak budete moct například nastavit minimální požadovaný věk řidiče. Nabízení i zamlouvání aut by mělo probíhat přes mobilní aplikaci – majitel vozu v kalendáři jednoduše nastaví, v jaké dny je jeho auto dostupné a sám také rozhodne, komu auto půjčí, například na základě hodnocení od dalších uživatelů.

Na již fungujícím Sharujeme.cz se platí 55 Kč za každý nový kontakt, který prostřednictvím platformy navážete. Na Sharujeme.cz aktuálně najdete auta především v Praze a Brně, ale taky v Plzni nebo i ve Slaném. Konkrétní ceny – platí se buď za kilometr, přičemž cena je včetně paliva, nebo za den, kdy si palivo hradíte sami – tady záleží na majiteli auta. Například Fabii můžete mít za 5,20 Kč za kilometr při pojížďce do 80 kilometrů, při delších cestě zaplatíte 4,80 Kč za kilometr. Volvo V40 zase jeden z majitelů nabízí za 300 korun na den.

Carsharing v praxi

Pokud jde o první zmíněné – carsharingové firmy – princip je jednoduchý. Se společností sepíšete smlouvu osobně, nebo online a dostanete čipovou kartu. Jakmile budete chtít vyjet, na webu dané společnosti, přes mobilní aplikaci nebo telefonicky zarezervujete hodinu a čas, přijdete k autu a pomocí karty odemknete – klíčky najdete přímo v autě. Když si zařídíte, co potřebujete, auto vrátíte – u většiny služeb ale nemusí jít ani o stejné parkovací místo, každé auto má vymezenou více či méně širokou lokalitu, ve které může stát. Pomocí čipové karty se také jednoduše odhlásíte. Takto si můžete vůz půjčovat kdykoli je volný, aniž by bylo potřeba před půjčením sepisovat další papíry.

Hodiny a kilometry

Co se peněz týče, všechny carsharingové společnosti si účtují poplatek za ujeté kilometry a také dobu užívání auta. Palivo z vlastního platit nemusíte – tankovat můžete nejčastěji prostřednictvím CCS karty. Pokud navíc během jízdy doplníte benzin (naftu nebo LPG), většina carsharingových společností vám poskytne buď slevu, nebo dopřeje půlhodinku jízdy zdarma. Kromě poplatku za kilometr a hodinu užívání auta je někde potřeba počítat také s kaucí. Jistinu, obvykle pár tisícovek, musíte složit při podpisu smlouvy. Vratná je až v momentě, kdy se rozhodnete služeb carsharingové společnosti dál nevyužívat.

Co když dojde na nehodu

Počítejte s tím, že pokud vypůjčené auto nabouráte, nevyhnete se spoluúčasti. Její výše se liší v závislosti na konkrétním poskytovateli – většinou jde o několik procent, AJO.cz si pak za vyřízení škodné události účtuje odměnu dvacet tisíc korun. O něco složitější by mohla situace být v případě carsharingu soukromých majitelů. HoppyCar i SmileCar nicméně zatím ujišťují vlastníky aut, že všechny vozy, které se budou jejich prostřednictvím půjčovat, budou pojištěné pro případ krádeže a jakéhokoli poškození.

Kdo ale žádnou pojistku nenabízí, je platforma Sharujeme.cz. Tady za vzniklou škodu – ať už dojde k nehodě, krádeži nebo poničení vlivem živelné pohromy, plně odpovídá nájemce auta. V praxi tedy budete muset zaplatit celou škodu, případně spoluúčast, pokud má majitel auta sjednané havarijní pojištění. Sharujeme.cz nicméně upozorňuje, že skrze platformu se aktuálně půjčují spíš starší auta bez havarijní pojistky.

Přehled carsharingových firem: Ceny a podmínky