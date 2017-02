Mládkova novela: Budeme mít levnější mobilní data?

Kolem tuzemských operátorů bylo v posledních týdnech rušno, zejména kvůli drahým mobilním datům. Podle průzkumu Evropské komise jsou v Česku ceny za mobilní internet čtvrté nejvyšší v Unii. Vedle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se do kritizování operátorů pustili politici, především předseda vlády Bohuslav Sobotka. A nezůstalo jen u drahých dat – premiér slíbil i silnější postavení zákazníka, pokud jde o jednostranné změny smluv nebo rychlejší přenesení čísla mezi operátory. Výsledkem debat je novela zákona o elektronických komunikacích, kterou minulý týden vládě předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Co konkrétně by tuzemským zákazníkům mohla přinést?

Levnější přístup do sítí

Jedním z důvodů, proč není v Česku nabídka mobilního internetu levnější, jsou podle Českého telekomunikačního úřadu vysoké poplatky za pronájem sítí. Ty brání virtuálním operátorům nabídnout data levněji, takže také nic nenutí zlevnit ani trojici největších tuzemských operátorů. Právě velká trojka – Vodafone, O₂ a T-mobile totiž všechny sítě vlastní a menším hráčům pouze pronajímají přístup.

Český telekomunikační úřad vysoké poplatky za pronájem sítí už opakovaně kritizoval. Operátoři pak sice slíbili zlevnění, dlouhodobě však svůj slib – s výjimkou T-Mobilu – neplní. „Podle podmínek aukce kmitočtů musí být velkoobchodní cena nastavena tak, aby umožnila ziskové podnikání stejně efektivním virtuálním operátorům. V současné době by se tak cena měla dostat na úroveň 0,10–0,15 Kč za 1 MB dat u mobilních služeb a cca 0,01 Kč za 1 MB dat u služeb fixního LTE. Aktuálně nabízí společnost O₂ cenu za 1 MB dat ve výši 0,43 Kč a společnost Vodafone cenu v rozpětí od 0,29-0,51 Kč za 1 MB, a to v závislosti na objemu odebíraných mobilních služeb. Samostatnou cenu pro fixní LTE operátoři dosud nenabízí,“ upozorňoval Český telekomunikační úřad. Společnostem O₂ a Vodafone proto ČTÚ ve správním řízení vyměřil pokutu až dva miliony korun.

Novela zákona o elektronických komunikacích má teď pravomoc Českého telekomunikačního úřadu posílit. Premiér Sobotka se na schůzce s šéfem ČTÚ Jaromírem Novákem, ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a ředitelem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem dohodl, že nedodržování podmínek přidělení frekvence bude z pohledu zákona správním deliktem, za který bude operátorům nově hrozit pokuta až padesát milionů korun. Navíc ji bude možné udělit i opakovaně. Přijaté opatření, respektive snížení poplatků, by pak mělo umožnit virtuální operátorům nabízet plnohodnotné služby. Premiér věří také v příchod čtvrtého operátora. Pořád jde nicméně jen o legislativní kroky – zda budou čeští operátoři skutečně zlevňovat – jak poplatky za pronájem sítí, tak i datové tarify, se teprve uvidí.

Snadnější přechod a lepší postavení spotřebitele

Spolu s debatou ohledně drahých dat se znovu začala řešit také nepřehledná situace kolem jednostranných změn smluv. Aktuálně totiž platí, že zákazník, který má s operátorem smlouvu na dobu určitou, může závazek bez sankcí (doplacení jedné pětiny zbývajících paušálů) vypovědět ve dvou případech. Konkrétně před koncem smlouvy, nebo pokud operátor zavede nové, pro klienta nevýhodnější podmínky. Jenže v praxi o změnách zákazníci mnohdy nemají ani tušení – adresně upozornit je totiž operátor musí, jen když změnu sám vyhodnotí jako podstatnou a vedoucí ke zhoršení postavení zákazníka. Navíc, pokud už operátor klienta informuje, často ne zrovna transparentně. „Informace je většinou uvedená pouze drobným písmem na zadní straně vyúčtování, kde operátor sděluje, že tarif ukončují a převádí zákazníka na jiný, zpravidla výhodnější,“ popisuje praxi Lukáš Zelený, právník společnosti dTest, která postup operátorů při změně smluv dlouhodobě kritizuje.

Spornou část zákona přinesla novelizace z roku 2014, na jejímž znění se podle poslanců, kteří zákon předkládali, podíleli samotní operátoři. O změnu, která by spotřebitelská práva na odstoupení od smlouvy znovu posílila, se v loňském roce pokoušela skupina senátorů. Jejich návrh ale nakonec v Senátu nezískal dostatečnou podporu. Ministr Mládek nicméně přislíbil zařadit body týkající se ochrany spotřebitele do nejbližší novelizace. Ze tří bodů se ale nakonec do chystané novely zákona o elektronických komunikacích dostal pouze jeden – kratší lhůta pro přenesení čísla při změně operátora. Problematiku jednostranných změn smluv novela zákona vůbec neřešila.

Znovu proto zasáhl premiér Sobotka, který ministra vyzval k doplnění. Jan Mládek nakonec ve svém lednovém prohlášení uvedl následující. „Vládě předložím v dohledné době novelu zákona o elektronických komunikacích, která bude robustněji řešit postavení zákazníků při změně smluv a přenositelnosti čísel.“ A u slibů tentokrát nezůstalo. Návrh novely zákona, kterou minulý týden ministr Mládek poslal na vládu, zavádí jako povinnou součást smlouvy mezi zákazníkem a operátorem ujednání o rozsahu možných jednostranných změn. Ve smlouvě by měl být jasně označený i způsob jejich oznámení, včetně oznámení o možnosti odstoupení od smlouvy. Podle očekávání pak novela řeší také rychlejší přechod mezi operátory. Uvolnění čísla by nově mělo trvat maximálně deset dní.

Konec neveřejných nabídek?

Mládkův návrh ale nakonec obsahuje ještě jednu změnu, která se v původním znění novely vůbec nevyskytovala, ministerstvo ji navíc s nikým nekonzultovalo. Překvapila proto Český telekomunikační úřad, ale i Asociaci provozovatelů mobilních sítí. Konkrétně jde o pasáž, která zakazuje operátorům poskytovat spotřebitelům služby za jiné než oficiálně zveřejněné ceny. Lidé by tak ztratili možnost domluvit si s operátorem individuální slevu, takzvanou retenční nabídku. Naopak firem, kterým operátoři často nabízí mnohem výhodnější ceny, by se opatření netýkalo. Ministr svůj paragraf obhajuje snahou získat levnější volání pro všechny. „Navrhuji, aby mobilní operátoři uveřejnili své ceny proto, že český zákazník se přece nechce domlouvat někde potají, aby získal lepší cenu. Český zákazník má právo přijít do obchodu a tu lepší cenu ihned dostat. Nemůžeme dopustit, aby podmínkou lepší ceny byla nějaká skrytá dohoda nebo vyhrožování odchodem od operátora,“ napsal na svém facebooku.

Podle odborníků by toto opatření spíš než k větší transparentnosti vedlo k zakonzervování cen. „Jestli taková právní úprava povede k tomu, že operátoři promítnou reálné retenční nabídky i do ceníků, je velkou otázkou. Kdyby to udělat chtěli, dnes jim v tom nic nebrání. Naopak to vzbuzuje obavu, že operátoři jen zafixují stávající stav, což by jim plně vyhovovalo. Výklad ustanovení může vést i k tomu, že operátoři současné individuálně vyhádané ceny zruší s tvrzením, že zákon jim zakazuje poskytovat služby za ceny, které nejsou uvedeny v ceníku,“ hodnotí novinku spotřebitelské sdružení dTest.

S narychlo zařazeným paragrafem nesouhlasí ani vládní představitelé, kritizovali ho nejen koaliční partneři, například ministr spravedlnosti Robert Pelikán nebo ministr financí Babiš, ale i mládkův stranický šéf, premiér Sobotka. Ten také pro Českou televizi uvedl, že není problém, aby vláda toto ustanovení změnila nebo dokonce zcela vypustila. Novelou zákona o elektronických komunikacích se teď zabývají odborné komise Legislativní rady vlády, poté ji projedná vláda.