Sdílená ekonomika po Česku: Sousedská výpomoc, půjčování i spolujízda věcí

Pronájem banánovek

Jak souvisí hypoteční boom s banány? Jednoduchá věc. Když se hýbe trh s bydlením, lidi se stěhují. A krabice od banánů je neocenitelný parťák při každém stěhování. Pevná, akorát do ruky, dostupná. Vlastně... S tou dostupností to dávno není, co to bývalo. Obchoďáky často veškerý karton rovnou v provozovně slisují, večerky jich zase banánovek netočí tolik. A hned je tu díra na trhu: Když se najde dostatek lidí, kteří se zrovna stěhují, a vy máte dostatek krabic (nejlépe od banánů), můžete začít vydělávat. Za pár kaček krabice jednoduše půjčíte. Například pražský web Banánovékrabice.cz půjčuje jednu banánovku za patnáct korun, Banánovkybrno.cz za dvacet.