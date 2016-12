Poškozené peníze – co s nimi

Jestli vás obchodník nechá zaplatit natrženou nebo třeba pokreslenou bankovkou, nezáleží na jeho dobré vůli. V řadě případů je přijmout musí jednoduše proto, že mu to nařizuje zákon o oběhu bankovek a mincí. Stejně tak to platí i pro banky, u těch je ovšem seznam peněz, jaké musí i přes vadu přijmout, o něco delší.

Jestli můžete vadnými penězi platit v obchodě či restauraci (případně tam natrženou stovku dostat) nebo vám nezbude než zajít do banky, závisí především na míře, respektive druhu poškození. Zákon proto rozlišuje mezi třemi typy poškození:

opotřebování oběhem

běžné poškození

nestandardní poškození

Pokud jde o poslední jmenované – nestandardně poškozené peníze – platí poměrně jednoduché pravidlo. Obchody je nepřijímají, banky nevyměňují. U České národní banky s nestandardně poškozenými penězi pochodíte, jen pokud jejich poškození vzniklo v důsledku živelné pohromy, následkem trestného činu nebo jiné odůvodněné události, která vážně postihuje nebo ohrožuje váš majetek.

S čím musíte do České národní Nestandardně poškozené oběživo Nestandardně poškozené jsou bankovky: ohořelé nebo zetlelé

obarvené nebo odbarvené, pokud nejde o nepatrné poškození nebránící dalšímu oběhu

poškozené hygienicky závadným materiálem

poškozené tak, že není možné ověřit jejich pravost

poškozené nástražným zařízením na ochranu proti krádeži

které se skládají z víc než dvou částí

jejichž obrazec je nečitelný, deformovaný, proděravělý v důsledku úředního znehodnocení nebo úředně přetištěným nápisem

jejichž plocha je menší nebo rovna padesáti procentům, případně jim chybí celý horní nebo spodní okraj Nestandardně poškozené jsou mince: nastřižené

vyrobené z více částí, jejichž jednotlivé části jdou odděleny

poškozené nástražným zařízením na ochranu proti krádeži

s nečitelným obrazcem nebo reliéfem

jejichž tvar je deformovaný

Bankovky a mince opotřebené oběhem

Zmuchlané, odřené a zašpiněné bankovky či mince spadají do kategorie opotřebené oběhem. Pokud je v peněžence máte, bez problému s nimi můžete zaplatit kdekoli. Opačně to ale tak docela neplatí. Pokladní by vám zmuchlanou stovku nebo třeba špinavou desetikačku vracet neměla. Pro právnické osoby totiž platí, že zmuchlané či zašpiněné bankovky (a odřené mince) nevracejí zpět do oběhu, ale předávají České národní bance.

Za opotřebenou oběhem se ale považuje i bankovka, které chybí třeba kousek růžku. V takovém případě je totiž bankovka pořád celá. „Bankovka se považuje za celou, pokud jí chybí část nebo části okraje, a to potištěného nebo nepotištěného, pokud jí nechybí více než polovina délky žádného okraje bankovky, a zároveň rozměr chybějící části okraje nepřesáhne v žádné svojí části 5 mm směrem od okraje bankovky k jejímu středu. Za celou bankovku se považuje také bankovka, které chybí jeden nebo více růžků, pokud v ani jednom směru od pravého úhlu, který tvoří růžek bankovky, nechybí více než 20 mm okraje bankovky,“ píše se konkrétně na webu České národní banky. V praxi to pak znamená, že jak fyzické osoby (vy), tak i právnické osoby (obchodníci), můžou takové bankovky vracet do oběhu.

Anketa Podařilo se vám někdy nehodou či nedbalostí poničit si peníze? A pořádný balík! Každý snad někdy něco vypral nebo tak Ne, i když jsem jinak chodící katastrofa Ne, vždycky všechno pořádně hlídám

Běžně poškozené bankovky a mince

Co už vám ale u pokladny nutit rozhodně nesmějí, respektive co jako fyzická osoba máte právo odmítnout, to jsou bankovky a mince běžně poškozené. Jako běžně poškozené se označují bankovky natržené, přetržené, popsané, pomalované, potištěné, propálené nebo proděravělé (pokud nemají díru na svědomí úředníci).

Jestliže se vám ale taková bankovka přece jen dostane do ruky, nemusíte s ní nutně utíkat pouze do banky. Dost možná ji totiž udáte třeba v supermarketu. Pro běžně poškozené bankovky totiž platí, že je právnické osoby musí přijímat, pokud jsou zároveň celé. Problém tedy nebudete mít se stovkou s malůvkou, které navíc chybí kousek růžku. Stejně tak nevadí ani bankovky natržené.

Jiná pravidla už ale platí pro peníze na dvě půlky (pokud je neslepíte), peníze děravé či propálené nebo bankovky, kterým sice chybí podstatně větší kus než růžek, pořád je jich ale víc než polovina. Takové bankovky sice také spadají do kategorie běžné poškozené, už se ale nepovažují za celé. Proto s nimi pochodíte pouze v bance – musí je jak přijmout, tak i vyměnit.

Pokud jde o běžně poškozené mince, je výčet o dost kratší. Za běžně poškozené zákon považuje mince zkorodované a proděravělé. Proděravělé mince musí přijmout v bance, zkorodované klidně v obchodě.

Natržené, roztržené, pomuchlané, upatlané, zrezivělé... Všechny ukázky pocházejí od České národní banky. Pro účely tohoto článku nebylo ublíženo jediné minci nebo bankocetli Další obrázky v galerii Co ještě jde a co je příliš

Výměna peněz v bance

Banky mají povinnost přijímat jak peníze opotřebené oběhem, tak i bankovky a mince běžně poškozené. Vyplatit by vám za ně měly náhradu v plné výši – v hotovosti, případně můžete požádat o převedení částky na bankovní účet.

Výjimkou jsou pouze bankovky, kterých je míň než padesát procent – v takovém případě nedostanete nic. Zároveň platí, že za výměnu nic neplatíte, pokud vyměňujete maximálně sto bankovek či mincí.