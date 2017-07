Velké srovnání spořicích účtů: Na lopatkách. Inflace má navrch

Když jsme před čtvrt rokem naposledy srovnávali, jaké zhodnocení nabízejí spořicí účty, zažil náš žebříček pořádný otřes. Banka Creditas, která se na začátku letošního roku transformovala z kampeličky a lovila nové klienty na vysoké úroky, prudce šlápla na brzdu a úroky pro příští klienty srazila dolů:

Tentokrát se podobné nepříjemnosti nedočkáte. Je okurková sezóna, kdy se sazby většinou nemění. „Na trhu je opravdu klid. Od začátku dubna, kdy kromě Creditas snížily úrokové sazby i mBank a Waldviertler Sparkasse Bank, už k žádným výraznějším změnám nedošlo,“ říká analytik společnosti Scott & Rose Martin Olejník.

Drobní střadatelé můžou mít radost, že úrokové sazby spořicích produktů výrazněji neklesají, tím ale výčet pozitivních zpráv končí. Úspory drancuje inflace. Ta sice v červnu oproti květnu klesla, bylo to ale jen o jednu desetinku, meziročně se růst indexu spotřebitelských cen drží na úrovni 2,3 procenta. A to je podstatně víc, než nabízí jakýkoli spořicí účet.

Až se ČNB rozhoupe. Čekání na vyšší sazbu

Představitelé České národní banky už nějaký čas naznačují, že by centrální banka v dohledné době mohli zvýšit její úrokové sazby, což by umožnilo i komerčním bankám nabídnout u vkladů lepší úrok. Kdy se ale centrální banka ke zvyšování sazeb rozhodne, pokud vůbec, to nikdo neví. „Jak se centrální bankéři rozhodnou, se dost těžko předpovídá. Ovšem kdyby si nechtěli připravit půdu, tak by nenaznačovali. Inflace už dosahuje ‚cílových‘ dvou procent, takže prostor pro zvýšení úroků rozhodně je. I Evropská centrální banka začíná pomalu zvažovat, že by výhledově něco naznačila – a vývoj v eurozóně ovlivňuje i Česko,“ připomíná finanční analytik Partners Aleš Tůma.

Se zvyšováním sazeb centrální banky počítá i hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek: „Ekonomika je v solidní kondici, v některých segmentech by pokračování velmi uvolněné měnové politiky mohlo zvýšit riziko přehřívání. Otázkou je pouze načasování prvního zvýšení úrokových sazeb. Tedy jestli k tomu dojde ještě ve třetím, nebo až ve čtvrtém čtvrtletí.“

Otázka ale pochopitelně není jenom, kdy sazby porostou, ale také o kolik porostou. A jakým způsobem a s jakým zpožděním na to budou reagovat banky při nastavování úroků jak vkladů, tak půjček. „Jestli je hlavní sazba ČNB 0,05 nebo 0,25 procenta, to je z pohledu běžného investora nebo rozpáleného nemovitostního trhu skoro jedno. I pokud se trend konečně zlomí, centrální bankéři budou zvyšování spíše postupně dávkovat,“ myslí si Aleš Tůma, který neočekává, že by mělo spořicích účtů dojít ke skokové změně. Očekávání mírní i Martin Olejník: „Banky budou určitě vyčkávat. Ještě není ani jasné, kdy a jak zvyšování sazeb nastane. Pokud se zvýší sazby spořicích účtů, bude to ještě nějakou dobu spíš jen v rámci akčních nabídek,“ uzavírá analytik společnosti Scott & Rose.

Nejlepší spořicí účty

Pro srovnání jsme vybrali částky sto tisíc a jeden milion korun. Po dobu ročního spoření se nebude ze spořicího účtu vybírat ani na něj nově ukládat, takže budeme moci sledovat, jak se za rok vložená částka rozroste. Z žebříčku jsme vyřadili všechny spořicí účty, které svůj úrok podmiňují podmínkami typu minimální obrat na účtu, útrata platebními kartami nebo nutnost zřízení běžného účtu, který je zpoplatněný. Mimo hru zůstaly i „spořicí účty“ s výpovědní lhůtou. Stejně tak spořicí účty kampeliček, kde by klienti museli skládat vysoký členský vklad, který nepodléhá pojištění vkladů.

Kdo vám přidá nejvíc ke stu tisíc

První místo v našem žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů s úložkou sto tisíc korun obhájila Sberbank s produktem FÉR spoření PLUS, na kterém vám původní vklad po roce díky sazbě 0,53 procenta může narůst o 451 korun.

Stříbrná ING bank na spořicím účtu ING Konto nabízí úrok 0,5 procenta, který by váš stotisícový vklad měl po roce zhodnotit o 426 korun.

O bronz se pak dělí dva bankovní domy. U Spořicího účtu s bonusem banky Creditas dosáhnete na úrok 0,3 procenta. Stejnou sazbu dostanete i u spořicího účtu Expobank.

Bramborová medaile pak s úrokem 0,2 procenta zbyla hned na čtyři banky – Českou spořitelnu, Equa bank, Wüstenrot a Era/Poštovní spořitelnu.

Kdo vám přidá nejvíc k milionu

Stejně jako u stotisícové úložky je i pro milionový vklad momentálně nejvýhodnější spořicí účet u Sberbank. Díky produktu FÉR spoření PLUS byste měli dosáhnout na zhodnocení 2720 korun.

Expobank a Creditas se o medaili v našem top ten opět dělí. Tentokrát je stříbrná. Milionový vklad vám tyto finanční instituce zhodnotí úrokem 0,3 procenta, což po roce spoření znamená 2552 korun k dobru.

Třetí místo patří ING Bank, u které by se vám měl uložený milion po roce zhodnotit o 1870 korun.

Jen brambora zbyla na Equa bank a Wüstenrot s úrokovou sazbou 0,2 procenta.