Velké srovnání spořicích účtů: Král je mrtev

Poslední vítěz našeho žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů nevydržel v čele ani čtvrt roku. V kombinaci s vyšší inflací to není pro spořily dobrá zpráva. Kdo vám dá dnes nejlepší úrok pro úložky sto tisíc a milion korun?

Když v lednu bývalá kampelička Creditas vstoupila mezi banky, rozhodla se přilákat si klienty nadstandardním úrokem spořicího účtu a nabídla 1,1 procenta. Stala se tak suverénním lídrem našeho žebříčku nejlíp úročených spořáků. Pokud jste ale doufali, že se jejím příkladem dají strhnout některé další banky, zle jste se pletli. Naopak – pára brzy došla i Creditas. Když jí za první tři měsíce roku přibylo dvacet tisíc klientů, zatáhla za brzdu a úroky spořicího účtu zase ořezala.

Od prvního dubna banka nabízí novým klientům už jen základní sazbu 0,1 procenta s možností bonusového navýšení na 0,3 procenta, pokud v předchozím čtvrtletí z účtu neodešly žádné peníze. Nutno ale dodat, že spořicím účtům založeným do konce března se podmínky nemění, dál tedy mají nárok na základní sazbu 0,5 procenta, kterou lze navýšit na 1,1 procenta, když z účtu nevybíráte.

Inflace : spoření – 1 : 0

Úroky spořicích účtů je dnes pomalu těžké zaznamenat pouhým okem. To ovšem není novinka, zvětšovací sklo to chtělo i loni. Letošní novinkou je inflace, která se právě teď pohybuje na úrovni 2,6 procenta. Teprve v porovnání s ní vynikne tragédie malého spořila. A některé banky dál tlačí úrok dolů. „Snížení jsme za poslední tři měsíce zaznamenali na spořicích účtech České spořitelny, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Končící banka ZUNO snížila úrokové sazby na nulu pro všechny typy účtů. V poslední době šly kromě Creditas s úroky dolů i mBank a Waldviertler Sparkasse Bank,“ popisuje dění na trhu analytik společnosti Scott & Rose Martin Olejník.

Výraznější zvyšování úroků aspoň na remízu s inflací se výhledově nedá čekat. Rozhodně ne, dokud neporostou úrokové sazby centrální banky, což není na pořadu dne. „Česká národní banka prognózuje na příští rok krátkodobé úrokové sazby (tříměsíční PRIBOR) lehce nad jedním procentem. Ani ČNB samozřejmě nemá křišťálovou kouli, ale lepší odhad zkrátka nemám. Sazby na spořicích účtech tedy můžou mírně vzrůst, ale inflaci ještě neporazí,“ říká finanční analytik společnosti Partners Aleš Tůma.

Kam utéct s penězi

Situace na finančních trzích spoření nepřeje. Jenže podobně bezpečná, leč výnosnější alternativa ke spořicímu účtu není. Pokud chcete mít peníze aspoň trochu dostupné a nechcete riskovat, těžko je nakonec pošlete jinam. „Otázku, kam s penězi, řeší samozřejmě všichni, kdo aspoň nějaké mají. Odpověď je stále stejná – pohotovostní rezervy nebo peníze určené na nějaké konkrétní výdaje v brzké době nemá smysl riskovat. Už vůbec ne nákupem nějakého rizikového dluhopisu no name firmy, který by v době vyšších sazeb v bankách nikdo nekoupil… Všechno ostatní už je jen otázka tolerance k riziku a investičního horizontu,“ upozorňuje Aleš Tůma.

Jestliže máte možnost peníze oželet na delší dobu, můžete se poohlédnout po dalších možnostech. Termínované vklady, s výjimkou pár kampeliček, výrazně lepší zhodnocení nenabízejí. Pro šestiletý spořicí horizont je zřejmě nejvýhodnější stavební spoření. I když i stavební spořitelny jdou s úroky na vkladech výrazně dolů. Další alternativy už nejsou bez rizika. Nabízí se například investování do podílových fondů anebo třeba zhodnocování peněz na P2P platformách.

Nejlepší spořicí účty

Pro srovnání jsme vybrali částky sto tisíc a jeden milion korun. Po dobu ročního spoření se nebude ze spořicího účtu vybírat ani na něj nově ukládat, takže budeme moci sledovat, jak se za rok vložená částka rozroste. Z žebříčku jsme vyřadili všechny spořicí účty, které svůj úrok podmiňují podmínkami typu minimální obrat na účtu, útrata platebními kartami či nutnost zřízení běžného účtu, který je zpoplatněný. Mimo hru zůstaly i „spořicí účty“ s výpovědní lhůtou. Stejně tak spořicí účty kampeliček, kde by klienti museli skládat vysoký členský vklad, který nepodléhá pojištění vkladů.

Kdo vám přidá nejvíc ke stu tisíc

Na první místo našeho žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů se opět vrátila Sberbank s produktem FÉR spoření PLUS, na kterém vám původní vklad po roce díky sazbě 0,53 procenta může narůst o 451 korun.

Stříbrná ING bank na spořicím účtu ING Konto nabízí úrok 0,5 procenta, který by váš stotisícový vklad měl po roce zhodnotit o 426 korun.

Až na dělenou bronzovou příčku klesl poslední lídr našeho žebříčku banka Creditas. U jejího spořicího účtu s bonusem dosáhnete na úrok 0,3 procenta. Stejnou sazbu dostanete i u Expobank a jejího spořicího účtu.

O bramborovou medaili se pak s úrokem 0,2 procenta dělí hned čtyři banky – Česká spořitelna, Equa, Wüstenrot a Era/Poštovní spořitelna.

Kdo vám přidá nejvíc k milionu

Stejně jako u stotisícové úložky je i pro milionový vklad nejvýhodnější spořicí účet u Sberbank. Díky produktu FÉR spoření PLUS byste měli dosáhnout na zhodnocení 2720 korun.

O druhou příčku se dělí Expobank a Creditas, které nabízejí pro milionový vklad úrokovou sazbu 0,3 procenta.

Na bronzovou pozici od minula poskočila ING Bank, u které by se vám měl uložený milion po roce zhodnotit o 1870 korun.

Brambora zbyla na Equa bank a Wüstenrot s úrokem 0,2 procenta.