Velké srovnání spořicích účtů: I vítěze sežere inflace

Do Česka se vrátila inflace. Není sice závratná, ale když vedle ní postavíte titěrné úroky spořicích účtů, je vám to jasné: když necháte úspory v bance, ztrácejí tam na hodnotě. Přesto jsme pro vás sestavili tabulku, kdo dá na spořáku nejvyšší úrok. I když její nadpis by dneska mohl být spíš „u koho proděláte nejmíň“.

Sešup úrokových sazeb spořicích účtů pokračuje „Ke snížení sazeb přistoupily mBank, Equa bank, Air Bank, ČSOB, Era a ING Bank. Úroky snížilo i ZUNO, a to v den, kdy přestalo nabízet služby novým klientům. Začátkem ledna se pak přidaly Česká spořitelna, Raiffeisenbank a UniCredit Bank,“ popisuje aktuální situaci na trhu spořicích účtů analytik společnosti Scott & Rose Martin Olejník.

Střadatelům navíc přibydou další vrásky. Na konci loňského roku se o slovo přihlásila dlouho dřímající inflace. V prosinci meziročně vystoupala o dvě procenta. V Česku jde o nejvyšší růst cen za poslední čtyři roky. A protože se tomuto číslu ani zdaleka neblíží žádný spořicí účet na trhu, musíme se smířit s tím, že naše bankovní vklady teď ztrácejí na hodnotě.

Další lidé tak možná začnou řešit otázku, jestli se vyplatí nechávat úspory v bance. „Likvidní rezervu na rozbitou pračku určitě ano. Celé úspory na penzi rozhodně ne. Tato odpověď ale platí obecně bez ohledu na aktuální úroveň sazeb,“ říká analytik společnosti Partners Aleš Tůma.

Nový hráč

Svěží vítr do našeho žebříčku nejlépe úročených spořicích účtů vnesla alespoň bývalá kampelička Creditas, která se v lednu úspěšně transformovala na banku. Nové klienty by ráda nalákala na atraktivní úrokové sazby spořicích produktů. A zatím se jí to prý daří. Podle vyjádření zástupců Creditas si jen za prvních pár lednových dnů lidé v bance sjednali tisíce nových, většinou spořicích produktů.

Ostatní banky se naopak přílivu vkladů klientů brání, jak jen můžou. A nejsnadnější cestou je snižování úrokových sazeb. Například Air bank, která si na nadstandardně zhodnocovaném úroku na spořicím účtu dlouho zakládala, už před časem změnila strategii a výhodnější úrok nabízela jen aktivním klientům. Těm, co si v bance pouze spoří, úrokovou sazbu postupně snižovala, až ji nakonec od Nového roku zrušila úplně.

Není pravděpodobné, že by se trend klesajících úroků měnil. „Než k nějaký zlomový obrat k vyšším sazbám na spořicích účtech spíše očekávám ještě mírné snížení úroků, myslí si Martin Olejník. A Aleš Tůma ho doplňuje: „Nejdřív by musely začít stoupat krátkodobé úrokové sazby napříč ekonomikou. Teď sice poskočila nahoru inflace, ale to ještě nutně neznamená, že sazby jí budou následovat. Případné zvyšování sazeb České národní banky může přijít na přetřes až po konci kurzových intervencí.“

Bonusy pro držáky

Pokud byste si přece jen chtěli na spořicím účtu sáhnout na lepší úroky, máte možnost. Banky odměňují věrné a aktivní klienty bonusovými sazbami. Nejde o žádné velké terno, většinou pár desetinek procenta navíc, i ty ale už z principu potěší každého střadatele. U některé banky musíte pro lepší úročení používat její běžný účet a utrácet peníze platebními kartami. U jiných zase za lepší úrok platíte výpovědní lhůtou, která ovšem spořák přibližuje spíš termínovanému vkladu. Vyšší sazby můžou nabízet také kampeličky, u kterých zase musíte počítat s desetiprocentním členským vkladem, na který se nevztahuje pojištění vkladů. Do srovnání ovšem tradičně zařazujeme jen spořicí účty bez přívlastků, přehled zajímavých „spořicích účtů s podmínkou“ najdete v následujícím boxu.

Nejlepší spořicí účty

Pro srovnání jsme vybrali částky sto tisíc a jeden milion korun. Po dobu ročního spoření se nebude ze spořicího účtu vybírat ani na něj nově ukládat, takže budeme moci sledovat, jak se za rok vložená částka rozroste. Z žebříčku jsme vyřadili všechny spořicí účty, které svůj úrok podmiňují podmínkami typu minimální obrat na účtu, útrata platebními kartami či nutnost zřízení běžného účtu, který je zpoplatněný. Mimo hru zůstaly i „spořicí účty“ s výpovědní lhůtou. Stejně tak spořicí účty kampeliček, kde by klienti museli skládat vysoký členský vklad, který nepodléhá pojištění vkladů.

Kdo vám přidá nejvíc ke stu tisíc

V čele našeho žebříčku stotisícových vkladů se udržela Sberbank. Váš původní vklad po roce díky sazbě 0,53 procenta může narůst o 451 korun.

O stříbrnou příčku se společně dělí nováček na bankovním trhu Creditas a ING Bank. Obě instituce připisují úrok 0,5 procenta, který by váš stotisícový vklad měl po roce zhodnotit o 426 korun.

Na třetí místo poskočila Waldviertler Sparkasse s úrokem 0,3 procenta a ročním zhodnocením vkladu o 255 korun. Nevýhodou však je, že úroky tato instituce připisuje ročně.

O bramborovou medaili se pak s úrokovou sazbou 0,2 procenta dělí Česká spořitelna, Poštovní spořitelna, Equa bank, Wüstenrot a UniCredit Bank.

Kdo vám přidá nejvíc k milionu

Sberbank vládne i žebříčku spořicích účtů se vkladem jeden milion korun. Díky produktu Fér spoření PLUS vám původní vklad za dvanáct měsíců naroste o 2720 korun.

Na druhou příčku poskočila Expobank. Milion korun by se vám měl na spořicím účtu v této bance po roce rozrůst o 2552 korun.

Bronz patří ING Bank a jejímu spořicímu účtu ING Konto. Milionový vklad vám po roce rozšíří o 1870 korun.

A o čtvrtou pozici se dělá Equa bank a Wüstenrot, které vám po roce k původnímu vkladu připíšou 1701 korun.