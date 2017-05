Poslední zvonění. Kdy začít platit zdravotní a sociální pojištění?

Jako student střední, vysoké nebo vyšší odborné školy je člověk z pohledu zákona nezaopatřeným dítětem, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. V praxi to znamená, že když studujete, zdravotní pojištění za vás až do vašich 26 let platí stát. Jak ale řešit zdravotní pojištění bezprostředně po maturitě nebo státnicích. A co když se chystáte na podzim na vysokou?

Jedno škola navazuje na druhou

Úspěšně jste zvládli maturitu a od října nastupujete na vysokou, vyšší odbornou nebo si chcete střihnout ještě jeden rok na jazykovce. V tom případě nemusíte zdravotní pojištění řešit. I během prázdnin, než do nové školy nastoupíte, pro vás dál platí statut studenta a zdravotní pojištění jde na státní útraty. Co se týče jazykových škol, respektive jednoletých pomaturitních oborů, jsou tu ještě další podmínky: škola musí mít akreditaci Ministerstva školství a přihlásit se na ni musíte do konce kalendářního roku, ve kterém jste skládali maturitu.

Stejná pravidla ve vztahu k zdravotnímu pojištění pak platí i pro studenty, kteří zdárně ukončili bakaláře a v říjnu se chystají na magisterské studium. Nebo třeba chtějí zkusit štěstí v jiném bakalářském oboru.

Po škole do práce

Někdo se ale spíš než v posluchárně vidí v zaměstnání. Nemusíte do něj ovšem spěchat hned, jak dostanete maturitní vysvědčení. Jako student střední, ale i vysoké školy jste totiž po určitou dobu hájení – zdravotní pojištění za vás ještě pár měsíců platí stát. Maturanti a absolventi vyšší odborné školy mají čas do konce prázdnin, tedy do posledního srpna. Pro vysokoškoláky platí lhůta o něco kratší – měsíc následující po ukončení studií. Za konec vysokoškolských studií se považuje úspěšné složení závěrečné zkoušky, nikoli promoce. Pokud tedy v polovině června uspějete u státnic, stát za vás bude platit zdravotní pojištění do konce července.

Jakmile uplyne doba hájení, může nastat několik situací. Buď hned nastoupíte do práce – v tom případě by za vás měl zdravotní pojištění odvádět zaměstnavatel. Pozor si ovšem dejte na typ pracovního úvazku, který v práci uzavřete. V praxi vám totiž šéf nemusí nabídnout jen klasický pracovní poměr, ale třeba dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Při práci na dohodu za vás ale zaměstnavatel platí zdravotní pojištění, jen když váš měsíční výdělek překročí určitou hranici. U DPP jde o výdělek deset tisíc korun měsíčně, u DPČ o dva a půl tisíc korun měsíčně. Podrobnosti v článku:

Když bude přivýdělek nižší nebo práci neseženete, stanete se z pohledu zdravotní pojišťovny takzvanou osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP). Jako OBZP si musíte platit zdravotní pojištění sami. V minimální výši, která pro letošek dělá 1485 korun měsíčně (počítá se jako 13,5 procenta z minimální mzdy).

Existuje ovšem způsob, jak se placení minimálního pojištění vyhnout. Můžete se totiž přihlásit na úřad práce a požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Na podporu v nezaměstnanosti pravděpodobně nedosáhnete, stát za vás ale bude dál zdravotní pojištění platit. Má to ovšem i stinnou stránku – chodit na schůzky a pohovory, které vám úřad práce dohodne.

Vedle výše popsaných možností je tu samozřejmě ještě jedna varianta – pustit se do podnikání. Jako živnostník si ovšem budete zdravotní a navíc i sociální pojištění platit sami.

Pokud se chcete do podnikání pustit, budete si muset vyběhat živnostenské oprávnění, přihlásit se k dani z příjmů a také na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, která má na starost výběr sociálního pojištění. V praxi byste to měli všechno zvládnout pomocí jednotného registračního formuláře, který vyplníte na živnostenském úřadě. Všechno, co je pro start podnikání potřeba znát, si můžete projít v našem starším článku.

Když se nezadařilo

Dosud jsme se zabývali především studenty, kteří školu úspěšně dokončí – udělají maturitu, absolutorium nebo státnice. Jenže ne vždycky se zadaří. Když se vám nepovede maturita, budete stejně jako úspěšnější spolužáci hájení do konce srpna. To samé platí i pro studenty vyšších odborných škol. Od září pak bude potřeba nahlásit se u zdravotní pojišťovny jako OBZP. Případně se přihlásit na úřad práce.

Trochu jiná pravidla ovšem platí pro neúspěšné vysokoškoláky. „V zákoně o vysokých školách se uvádí, že dnem ukončení studia je den, kdy je vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Už zde ale není stanovené, v jakém termínu se musí zkouška vykonat – jestli v řádném nebo náhradním. Dokud tedy student tímto způsobem studia neukončí, například v září nebo lednu příštího roku, zůstává studentem a tím i nezaopatřeným dítětem – samozřejmě maximálně do 26 let věku – a pojistné na zdravotní pojištění za něj hradí stát,“ popisuje praxi Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Samozřejmě může dojít k tomu, že se k závěrečným zkouškám ani nedostanete. Se školou skončíte nebo vás vyhodí. Ani v tomto případě se na vás doba hájení nevztahuje. Platí to jak pro studenty středních, tak i vyšších odborných a vysokých škol. O zdravotní pojištění se musíte postarat sami ode dne, kdy do školy dojde vaše prohlášení o ukončení studia. Případně ode dne, kdy nabude právní moci vaše vyloučení. Do osmi dnů byste se pak měli přihlásit u své zdravotní pojišťovny a začít platit zdravotní pojištění.

Sociální pojištění: Nepovinně

Trochu jinak se to má se sociálním pojištěním. To totiž odvádějí jen lidé výdělečně činní – zaměstnanci nebo podnikatelé. Za studenty ho do osmnácti let platí stát. Pokud je vám víc jak osmnáct a studujete nebo jste školu zrovna dokončili, ale jste nezaměstnaní (nemáte příjem z výdělečné činnosti), sociální pojištění si platit nemusíte. Počítejte ale s tím, že dlouhodobé neplacení sociálního pojištění může mít v budoucnu vliv na výši vašeho důchodu. Můžete si proto sociální pojištění platit dobrovolně.