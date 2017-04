Jak na to: Přehledy pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli

Podrobně jsme vás podáváním přehledů za rok 2016 provedli před časem:

Dneska jen malé opáčko pro ty, kteří budou přehledy podávat na poslední chvíli.

Přehledy o příjmech a výdajích musí zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení podat každá OSVČ, která v roce 2016 podnikala v rámci hlavní nebo vedlejší činnosti. Povinnost pro vás platí, i když jste podnikali jen část roku, měli příjmy do patnácti tisíc korun (a nemuseli tudíž podávat daňové přiznání). Přehled musíte dokonce odevzdat, i když byly vaše příjmy nulové.

Propojeno! V přehledech o příjmech a výdajích se dopočtete k nové výši záloh, které začnete platit po podání přehledu, tedy obvykle od května. Jak se zálohy počítají a jaké jsou minimální zálohy v roce 2017, zjistíte v článcích: Sociální pojištění v roce 2017

Zdravotní pojištění v roce 2017

Kolik je času

Přehledy za loňský rok byste měli podat do jednoho měsíce ode dne, kdy jste podali nebo měli podat daňové přiznání, pro většinu podnikatelů je tedy letos nejzazším termínem druhý květen. Jestli vám daňové přiznání připravuje daňový poradce, termín pro podání přiznání se posouvá a s ním i lhůta pro odevzdání přehledu – přiznání musí být podané do třetího července, přehledy o příjmech a výdajích do prvního srpna, nejpozději do konce dubna to ale musíte sociálce a zdravotní pojišťovně sdělit a doložit jí zplnomocnění daňového poradce.

Pokud vám finanční úřad z nějakého důvodu lhůtu pro odevzdání daňového přiznání prodloužil, podáváte přehledy nejpozději měsíc po uplynutí určené lhůty.

Jak přehled podat

Přehledy můžete podat třemi způsoby:

Poslat poštou na adresu zdravotní pojišťovny/okresní správy sociálního zabezpečení

Odevzdat osobně v podatelně

Poslat datovou schránkou nebo elektronickou poštou s elektronickým podpisem.

Při vyplňování ušetří hodně práce interaktivní formuláře, fungují jako kalkulačka a dost toho vypočtou za vás. Čerstvé interaktivní formuláře můžete stahovat v naší galerii formulářů:

Podrobnější návod, jak postupovat při vyplňování a odesílání přehledů, najdete v článcích:

Když jste měnili pojišťovnu

Jestli jste během loňského roku vystřídali stáje pojišťoven, musíte podat přehled o příjmech a výdajích každé z nich. Do obou přehledů uvedete stejné cifry příjmů a výdajů za celý rok 2016. Zásadní bude správně vyplnit počet měsíců, kdy jste u dané pojišťovny byli pojištění a úhrn záloh, které jste této pojišťovně zaplatili.

Záloha na pojistné je splatná vždy od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce, většina OSVČ má splatnost záloh nastavenou trvalým příkazem na první dny následujícího měsíce. „Pro první pojišťovnu musíte pro řádek 41 sečíst zálohy zaplacené za leden až červen (tedy od prvního ledna do osmého července), pro druhou pojišťovnu musíte sečíst zálohy zaplacené za červenec až prosinec (tedy od prvního července do osmého ledna). Do úhrnu zaplacených záloh na pojistné se nezahrnují platby penále či pokut ani doplatky na základě dřívějších přehledů. V souvislosti s tím někdy při výpočtu dochází k chybám,“ upozorňuje mluvčí VZP Oldřich Tichý. Jestli se chcete chybám vyhnout, nachystejte si k ruce vyúčtování pojistného za loňský rok, které zdravotní pojišťovny rozesílaly začátkem letošního roku. Najdete v něm úhrn zaplacených záloh za loňský rok.

Pokud se v přehledu pro jednu nebo druhou pojišťovnu (případně obě) dopočtete k nedoplatku, dejte si pozor, ať si pojišťovny nepopletete a každé pošlete správnou částku. Výši nových záloh pak vyplníte pouze na přehledu pro svou aktuální pojišťovnu, na přehledu bývalé pojišťovny bude v této kolonce nula.

Anketa Už máte vyplněno a odesláno? Dávno Ještě chvilka času je Mám daňového poradce, času dost Vůbec se mě to netýká

Jak rychle zaplatit

Když se v přehledu dopočtete k tomu, že jste za zdravotní pojištění nebo sociální pojištění měli v roce 2016 zaplatit víc, než jste zaplatili, musíte nedoplatek vyrovnat, a to nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém jste podali nebo měli podat přehled, většina podnikatelů by tedy letos měla zaplatit do desátého května.

Když podáte přehled zdravotní pojišťovně nebo okresní správě sociálního zabezpečení dřív než poslední možný den, datum platby počítejte vždy od data jeho podání – zaplaťte do osmi dní. Totéž platí, když z důvodů, které jsme zmiňovali výš, podáváte přehled až v pozdějších termínech, na platbu je vždycky osm dní. A za den úhrady se považuje den, kdy peníze dorazily zdravotní pojišťovně a sociálce na účet (posíláte na stejné číslo účtu jako měsíční zálohy) nebo jste zaplatili v pokladně.

U sociálky i zdravotní pojišťovny nabíhá za každý kalendářní den prodlení penále ve výší 0, 05 procenta z dlužné sumy; stejné penále naskakuje, když zaplatíte nižší částku, než jste zaplatit měli.

Jaké pokuty hrozí, když přehled nepodáte, se dočtete v článcích, na které odkazujeme výš.