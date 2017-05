Adopce krok za krokem: Delší cesta k rodičovství

Rozhodnutí adoptovat dítě je velká věc, člověk k němu obvykle zraje dlouho. Pokud už máte období zvažování za sebou a zajímá vás, jak a kde o adopci žádat a jak probíhá, pomůže náš článek.

Kdo může adoptovat

Dítě může v Česku adoptovat pouze zletilý a svéprávný člověk, který má dostatečné předpoklady být dobrým rodičem – jak se rodičovské kvality posuzují, si řekneme níž.

Platí několik základních pravidel:

mezi adoptivním rodičem a dítětem by měl být přiměřený věkový rozdíl, tedy alespoň šestnáct let, horní věková hranice zákonem stanovená není, v praxi se ale obvykle vychází z toho, že by rozdíl neměl přesáhnout čtyřicet let,

společně si mohou dítě osvojit jen manželé; když jsou partneři nesezdaní, smí dítě adoptovat pouze jeden z nich (jakmile se vezmete, může dítě s vaším souhlasem adoptovat i váš zákonný partner)

dítě si může osvojit i jednotlivec, tedy člověk, který žije sám, bez partnera (ještě důkladněji se pak ale posuzuje zázemí pro výchovu dítěte a tito žadatelé na dítě čekají déle, za ideální se stále považuje úplná rodina)

fakt, že už máte i vlastní děti (nebo děti svěřené do náhradní rodičovské péče) adopci nebrání, sociální pracovníci a psychologové ale budou hodnotit, jak dokážou vaše děti nového člena rodiny přijmout,

překážkou pro adopci nemusí být ani zdravotní potíže (nebo dokonce invalidní důchod) žadatele; vždycky se individuálně zjišťuje, jestli a jak zdravotní limity ovlivní výchovu dítěte,

adopce není možná mezi příbuznými v přímé linii a sourozenci, dítě tedy nemůže adoptovat jeho babička nebo dospělá sestra; pokud se o dítě biologičtí rodiče nemůžou postarat, hledá se mu nová rodina přednostně z řad příbuzných, místo adopce se ale v těchto případech volí jiná forma náhradní rodinné péče, například pěstounství,

úředníci vybírají pro každé dítě ty nejvhodnější rodiče, ne naopak; v praxi ale většinou dostávají přednost páry, které vlastní dítě mít nemůžou (samozřejmě, pokud splňují ostatní kritéria).

Jak začít

První cesta člověka nebo manželů, kteří se rozhodnou pro adopci, vede na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště. Pokud má každý z partnerů trvalé bydliště jinde, zvolíte úřad podle bydliště jednoho z vás, nejlíp tam, kde žijete. Sociální pracovnice vám vysvětlí, co všechno vás čeká. Dostanete žádost o zařazení do evidence žadatelů.

V úvodu budete muset vyplnit řadu formulářů a dodat nejrůznější podklady, včetně potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nebo daňového přiznání. Také budete muset sepsat svůj životopis. A připravte si aspoň dvě pasové fotografie. Sociální pracovníci můžou chtít vidět i nějaké z rodinného alba.

Srovnejte si to

Do formulářů budete muset vedle údajů o sobě napsat, jaké představy máte o adoptivním dítěti – jestli byste radši holčičku, nebo chlapečka, v jakém věku. Odpovídat ale budete i na to, jestli jste ochotní přijmout dítě jiného etnika, jestli může mít zdravotní hendikep, jaké nároky kladete na jeho (předpokládaný) intelekt a na vzdělání biologických rodičů. Zájemci, kteří trvají na zdravém bílém dítěti do jednoho roku, čekají podstatně déle, obvykle několik let. Tolerantnější žadatelé a ti, kteří jsou ochotní adoptovat naráz sourozence, se dočkají adoptivního přírůstku do rodiny dřív – třeba už za rok a půl.

Jakmile odevzdáte první sadu dokumentů, navštíví vás doma (po domluvě) sociální pracovnice, které o vás budou psát posudek. Proberou s vámi obdobná témata, jako jste vyplňovali v dotazníku, a alespoň zběžně projdou váš byt nebo dům. Zajímat je bude hlavně případné budoucí zázemí pro dítě.

Sociální pracovnice si vyžádají také opis z rejstříku trestů. Pokud tam máte škraloup, bude se posuzovat, o jak závažný čin šlo a hlavně, jestli nějak souvisí s tím, jací byste byli rodiče.

Když sociální pracovnice v šetření nenarazí na žádné vážnější problémy, předají kompletní dokumentaci sociálnímu odboru krajského úřadu (v Praze magistrátu), dál už budete jednat s ním. Z krajského úřadu se vám ozvou obvykle do měsíce nebo dvou.

Jak si vás ještě proklepnou

Na řadu přicházejí dvoukolové, písemné a ústní, psychologické testy. Jsou podrobné, zaberou několik hodin. Psychologové v nich zjišťují vaše osobnostní rysy, předpoklady k výchově dítěte, motivaci, která vás k rozhodnutí adoptovat vede. Zajímají se také o pevnost vašeho manželství nebo partnerského vztahu, poměry a prostředí v rodině.

Kromě psychotestů musíte projít také přípravnými rodičovskými kurzy – dozvíte se v nich o specificích náhradní rodinné péče, odborníci vás budou upozorňovat na rizika a úskalí, se kterými musíte počítat. Kurzy by vám měli také pomoci definitivně si ujasnit, jaké dítě dokážete přijmout. Je problém drogová závislost matky? Může být dítě romského původu? Jak velký zdravotní hendikep dítěte dokážete zvládnout? Co když se o rodinné historii dítěte neví vůbec nic? Kromě odborníků se setkáte i s osvojiteli a pěstouny, kteří už mají s přijetím dítěte zkušenost. Budou vyprávět a vy se budete moct ptát. Na kurzech strávíte desítky hodin, pravděpodobně budou zahrnovat i víkendový výjezd.

Jakmile projdete testy a absolvujete celou přípravu, rozhodne krajský úřad (nebo pražský magistrát), jestli jste vhodní kandidáti pro adopci – a když ano, zařadí vás do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Pokud vás odmítnou, můžete do patnácti dní od doručení rozhodnutí podat u krajského úřadu odvolání. Posuzovat ho bude Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Od vaší první návštěvy úřadu už uplynul přinejmenším rok, možná rok a půl.

Jakmile vás zařadí do evidence, nezbývá než čekat, až zazvoní telefon a dozvíte se, že se našlo dítě, kterému by mohlo být dobře právě ve vaší rodině. Čekací doby v jednotlivých krajích jsou různé, nejdřív se většinou dočkají žadatelé v Praze. Hodně ale záleží i na vašich požadavcích na dítě. Většina zájemců o adopci na dítě čeká od schválení rok až pět let, nejčastější jsou dva až tři roky.

Podstatně rychleji se dočkají lidé, kteří se rozhodnou stát trvalými pěstouny, těch je v Česku nedostatek – velká část dětí totiž z různých důvodů do adopce nemůže.

Když zavolají

Jakmile se najde dítě, pro které byste mohli být vhodnými rodiči, dostanete nejdřív k pročtení jeho dokumentaci. Pak se za ním budete smět vydat na návštěvu do kojeneckého ústavu, dětského domova nebo třeba k profesionálnímu pěstounovi, který ho má přechodně v péči.

Když všechno půjde dobře, po několika návštěvách si dítě budete moct vzít domů na víkend, v rámci takzvané hostitelské péče.

Než vydá soud rozhodnutí o osvojení, musíte mít dítě minimálně tři měsíce v takzvané předadopční péči – během které se o něj už plně (a na vlastní náklady) staráte. Po přijetí dítěte do předadopční péče vám také vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, stejně jako při narození vlastního potomka. Mateřskou můžete pobírat 22 týdnů a je možné o ni žádat, pokud přijmete do péče dítě do sedmi let věku. Musíte ovšem splnit všechny ostatní podmínky vzniku nároku na mateřskou. Stejně tak můžete uplatnit nárok na porodné nebo rodičovský příspěvek.

Kdy je adopce nezrušitelná

Jakmile soud rozhodne o osvojení dítěte (tedy ho adoptujete), získá dítě stejné právní postavení, jako by šlo o vašeho biologického potomka. Máte tedy vzájemnou vyživovací povinnost, můžete po sobě dědit a tak dále.

Příbuzenský vztah s biologickými rodiči zaniká a dítě dostává vaše příjmení. Pokud to odsouhlasí soud, můžete mu změnit i křestní jméno. Zjišťuje se ale, jestli to dítě nepoznamená, důležitý bude jeho věk.

V matrice i rodném listě dítěte nahradíte původní rodiče. Pokud dítě adoptuje například pouze žena, je do rodného listu i matriky zapsána jako matka a údaj o otci se vypouští. Ale pozor – poznámka se zápisem o původních rodičích v matrice vždycky zůstává. A dítě starší dvanácti let má právo do ní nahlédnout. Pokud soud rozhodl o utajení osvojení, může dítě nahlédnout do zápisu až po osmnáctých narozeninách.

Po třech letech od osvojení se adopce automaticky stává nezrušitelnou. V meziobdobí je osvojení zrušitelné, což znamená, že soud může na návrh osvojitele nebo osvojence adopci zrušit, pokud pro to jsou vážné důvody. Když to je v souladu se zájmy dítěte, může soud na návrh osvojitele rozhodnout, že je osvojení nezrušitelné, i před uplynutím tříleté lhůty.

Pokud jste dítě nezrušitelně adoptovali a vaše situace se změní natolik, že už se o něj nemůžete nebo nechcete starat, dává vám právní řád stejné možnosti jako biologickým rodičům. Můžete dítě svěřit do náhradní rodiny, do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v nejhorším případě do ústavní výchovy.