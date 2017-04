Zvyšuje se: rodičovský příspěvek, daňová sleva, přídavek na dítě i odměny pěstounů

Nový zákon měl původně především uvolnit pravidla čerpání rodičovského příspěvku, formou přílepků do něj v průběhu schvalování ale proklouzly i další novinky. Zbývá, aby novelu posvětili senátoři a podpisem prezident.

Rodičovský příspěvek vyčerpáte rychleji

Změny v pravidlech rodičovského příspěvku pocítí hlavně lidé s vyššími příjmy: budou moct dávku vyčerpat rychleji.

Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku dnes dělá 11 500 korun, celkově můžete vyčerpat 220 tisíc korun. Podle nových pravidel bude možné vybrat celou sumu už během šesti měsíců; strop měsíční dávky stoupne, zůstane ale provázaný s dřívější výší příjmů.

Horní hranicí měsíčního rodičovského příspěvku nově bude peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok (pro letošek dělá maximální hodnota peněžité pomoci v mateřství 34 470 korun).

Měsíční výše rodičovského příspěvku nebude smět přesáhnout 70 procent vyměřovacího základu, tedy zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku. Například: kdo vydělával 30 tisíc hrubého, bude moct celkových 220 tisíc korun vybrat nejrychleji během deseti měsíců.

Pravidla se uvolní také pro rodiny, kde ani jednomu z rodičů nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože nesplnili potřebné doby účasti na nemocenském pojištění – dnes automaticky spadají do nejpomalejší kategorie čerpání rodičovského příspěvku, vyplácí se jim v pevně stanovených částkách až do čtyř let věku dítěte (prvních devět měsíců 7600 korun měsíčně, pak až do čtyř let věku dítěte 3800 měsíčně). Nově si budou moci rychlost čerpání více regulovat – měsíční strop dávky bude dělat 7600 korun měsíčně po celou dobu čerpání.

Prošel také pozměňovací návrh, podle kterého mají dostávat rodiče, kterým se narodí dvojčata nebo vícerčata, vyšší rodičovský příspěvek: místo dnešních 220 tisíc budou smět vyčerpat celkem 330 tisíc korun.

Pěstouni na přechodnou dobu (známí také jako profesionální pěstouni nebo profesionální rodiče) možnost čerpat rodičovský příspěvek na svěřené dítě po účinnosti novely ztratí.

Novela měla původně uvolnit i omezení týkající se školky, poslanci ale změnu nakonec zamítli – nadále tedy bude platit, že kdo nechce o rodičovský příspěvek přijít, nesmí dítě do dvou let posílat do školky nebo jeslí na víc než 46 hodin měsíčně.

Vyšší daňová sleva na první dítě

Ve formě pozměňovacího návrhu bylo ve Sněmovně schválené také zvýšení daňové slevy na první dítě, poskočit má o sto padesát korun měsíčně, tedy na celkových 15 204 korun ročně. V minulých letech se vždy zvyšovaly pouze úlevy na druhé, třetí a další děti – a v plánu je jejich další zvýšení.

Vyšší přídavky na děti

Novela mění také pravidla přídavku na dítě. Rozšíří se okruh rodin, které na dávku dosáhnou: nově by na přídavek měly mít nárok rodiny s příjmy do 2,7násobku životního minima, namísto současného 2,4násobku. V rodinách, kde alespoň jeden rodič pracuje nebo má příjem alespoň na úrovni životního minima, se má navíc přídavek zvýšit o tři stovky: na 800, 910 nebo 1000 korun měsíčně (v závislosti na věku dítěte).

Vyšší odměny pěstounů

Další pozměňovací návrh do novely protlačil zvýšení odměn trvalých pěstounů (pozor, nikoli pěstounů na přechodnou dobu) Nově by měli měsíčně dostávat:

12 000 Kč, když pečují o jedno dítě,

18 000 Kč, když pečují o dvě děti,

30 000 Kč, když pečují o tři a více dětí,

30 000 Kč, když pečují aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV.

