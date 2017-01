Mateřská a rodičovská 2017: Rady a kalkulačky

O pravidlech mateřské a rodičovské pro maminky a tatínky, kteří podnikají, se dočtete na Peníze.cz za pár dní, dnes se budeme věnovat rodičům – zaměstnancům.

Od kdy čerpáte mateřskou

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je myšlená jako náhrada za mzdu matky v době mateřské dovolené. Mateřskou ale může pobírat místo matky i otec. Nejprve se ale podívejme na podmínky mateřské pro maminky.

Peněžitou pomoc v mateřství může žena čerpat nejdřív od začátku osmého a nejpozději od začátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu, jak ho stanoví lékař. Když si v tomto rozmezí termín nástupu na mateřskou (PPM) neurčí sama a nenahlásí termín okresní správě sociálního zabezpečení, začne mateřská (PPM) automaticky na začátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Do té doby také musí mít nastávající matka splněné potřebné doby účasti na nemocenském pojištění.

Když porodíte před původně stanoveným začátkem čerpání peněžité pomoci v mateřství, náleží vám dávka ode dne porodu.

Peněžitá pomoc v mateřství: Kdo má nárok

Aby vám na peněžitou pomoc v mateřství vznikl nárok, musíte splňovat několik předpokladů: během posledních dvou let jste musela být alespoň dvě stě sedmdesát dní nemocensky pojištěná, to znamená, že jste buď musela být zaměstnaná, musela jste si platit dobrovolné nemocenské pojištění, případně se „soustavně připravovat na budoucí povolání“, co se tím přesně rozumí, se dočtete níž.

Za zaměstnance nemocenské pojištění odvádí zaměstnavatel – s výjimkou zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce s výdělky do deseti tisíc měsíčně:

A další podmínka: nemocenského pojištění musíte být účastná v den nástupu na mateřskou. Za splněnou se podmínka ale považuje, i když pracovní poměr skončil už dřív: po jeho konci běží ještě stoosmdesátidenní ochranná lhůta.

Do doby pojištění potřebné pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dvě stě sedmdesát dní v posledních dvou letech) se počítá i doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole nebo konzervatoři. Úředníci ji vyhodnotí jako „soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění„, pokud studium úspěšně dokončíte.

Kdo podmínkám nevyhoví, peněžitou pomoc v mateřství nedostane, může ale hned po narození dítěte začít pobírat rodičovský příspěvek – podrobněji k němu níž.

Podpůrčí doba, tedy doba poskytování peněžité pomoci v mateřské, trvá u matky dítěte 28 týdnů. V případě dvojčat (nebo vícerčat) se prodlužuje na 37 týdnů.

Přivýdělek Smíte, ale… K peněžité pomoci v mateřství si můžete přivydělávat, příjem ale nesmíte mít z činnosti, „ze které“ čerpáte peněžitou pomoc v mateřství. Nemůžete tedy pracovat u zaměstnavatele, u kterého jste nastoupili na mateřskou dovolenou, alespoň ne na stejné pozici. Můžete pro něj ale vykonávat jinou činnost. Nebo si vydělávat jinde. K rodičovskému příspěvku si můžete přivydělávat téměř bez omezení, o jeho ztrátu se strachovat nemusíte. Zákonné limity jsou jen dva. Podrobnosti najdete v našem starším článku: Jak si přivydělat k mateřské a rodičovské a nepřijít o dávky

Když bere mateřskou táta

Peněžitou pomoc v mateřství může také místo matky čerpat otec dítěte. Tuto možnost ocení především rodiny, kde matka podmínky nároku na dávku nesplňuje, ale otec ano. Táta může začít čerpat peněžitou pomoc nejdřív od sedmého týdne po narození dítěte, tedy po konci šestinedělí. Dávku dostává 22 týdnů, případně 31 týdnů, když se narodí dvojčata.

Aby mohl mateřskou pobírat otec, musí s matkou dítěte uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Dohoda se uzavírá přinejmenším na sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Mateřská 2017: Kolik dostanete

Peněžitá pomoc v mateřství dosahuje sedmdesáti procent vašeho průměrného hrubého měsíčního příjmu za poslední rok. Průměrný denní výdělek se ale nejdřív upraví podle redukčních hranic, které v roce 2017 vypadají takto:

z částky do 942 Kč se počítá 100 procent,

z částky nad 942 do 1412 Kč se počítá 60 procent,

z částky nad 1412 do 2824 Kč se počítá 30 procent,

k částce nad 2824 Kč se už nepřihlíží.

Peněžitou pomoc v mateřství vám jednoduše vypočítá naše kalkulačka.

Výpočet peněžité pomoci v mateřství 2017 Průměrná hrubá měsíční mzda: Kč

Rodičovský příspěvek v roce 2017

Na peněžitou pomoc v mateřství navazuje rodičovský příspěvek. Kdo nárok na mateřskou nemá, čerpá rodičovský příspěvek hned po narození dítěte.

Celkově můžete v rámci rodičovského příspěvku vyčerpat dvě stě dvacet tisíc korun, a to nejdéle do čtyř let věku dítěte. Pokud žádnému z rodičů dítěte nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože nesplnili požadované doby nemocenského pojištění, délku čerpání rodičovského příspěvku si volit nemůžou, příspěvek budou dostávat čtyři roky a celkem vyčerpají o trochu míň než ostatní: prvních devět měsíců 7600 korun měsíčně, pak až do čtyř let věku dítěte 3800 měsíčně.

Ostatní si můžou určovat rychlost čerpání rodičovského příspěvku sami. Měsíční částka příspěvku ale nesmí být vyšší než 11 500 korun a zároveň než sedmdesát procent dřívějšího výdělku. Jednou za čtvrt roku je možné výši měsíčního příspěvku měnit.

Výpočet rodičovského příspěvku 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 Průměrná hrubá měsíční mzda matky

(měsíční nemocenské pojištění v případě OSVČ): Kč OSVČ Ne Ano Průměrná hrubá měsíční mzda otce

(měsíční nemocenské pojištění v případě OSVČ): Kč OSVČ Ne Ano Nárok na mateřskou: Ne Ano

Jak jsme vás informovali, v rodičovském příspěvku se chystají změny, původně měly být účinné od začátku roku 2017, ale zatím neprošly schvalovacím procesem. Pokud jim dá Parlament zelenou, včas vás na novinky upozorníme.