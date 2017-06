Doporučení ČNB: Vedle hypoték omezí i další úvěry

Podle České národní banky nebudou mít zmíněná doporučení negativní vliv na dostupnost hypoték – krom lidí, kteří si chtějí vlastní bydlení pořídit v Praze nebo Brně. Těm centrální banka doporučuje koupi menších startovacích bytů.

Pokud si chce například člověk z Plzně koupit byt (75 metrů čtverečních) za 1 975 000 korun a zažádá o hypotéku s LTV 80, úrokovou sazbou tři procenta a splatností na 30 let, bude potřebovat vlastní zdroje ve výši 394 tisíc korun. Ukazatel DSTI by u takového úvěru dosahoval 34,6 procenta a DTI úvěru by měl hodnotu 6,8. Podobných hodnot – tedy hodnot, které jsou pod úrovní značící vysoké riziko, by podle ČNB dosáhli lidé i v ostatních velkých městech, s výjimkou Brna a Prahy.

V Brně by totiž stejný byt přišel na 2 829 000. Při totožně nastavené hypotéce by banka půjčila 2 263 000 korun, z vlastní kapsy by muselo jít 566 000 korun. DSTI takového úvěru by pak dělalo 49,6 procenta a DTI 9,8. V Praze by při ceně bytu ve výši 3 950 000 korun žadatel získal hypotéku na 3 160 000 korun, 790 tisíc by musel zaplatit z vlastních zdrojů. Ukazatel DSTI by dělal 53 procent a DTI 10,5. Kdyby ale o úvěr žádala rodina, kde mají průměrné příjmy oba dva, byly by ukazatele DSTI a DTI poloviční. Jinak řečeno: dostaly by se pod úrovně, které ČNB považuje za vysoce rizikové.

Alternativou pro mladé rodiny jsou podle centrální banky menší startovací byty. I přes vysoké ceny bytů v Praze by totiž u jednoho žadatele s průměrnými příjmy v případě bytu o rozměru 50 metrů čtverečních dosáhl ukazatel DSTI 35 procent a DTI 7. V Brně by ve stejném případě dělal ukazatel DSTI 33 procent a DTI 6,5.

Zdroj: Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017