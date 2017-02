Přídavek na dítě v roce 2017: Kolik dělá a kdo má nárok

Anketa Kdo by podle vás měl přídavek na dítě dostávat? Nikdo Chudí Chudí a střední třída Všichni

Vláda jedná o změně pravidel pro čerpání přídavku na dítě. Sociální demokraté navrhují, aby na přídavek dosáhly i rodiny s průměrným příjmem – rodiny, jejichž příjem nepřesahuje hranici trojnásobku životního minima. Nárok na přídavek by pak mohlo mít až tři sta tisíc nezaopatřených dětí. Pokud by navíc aspoň jeden z rodičů chodil do zaměstnání, mohl by přídavek být vyšší – 1000 korun pro děti do šesti let, 1100 korun pro děti od šesti do patnácti let a 1200 korun pro děti starší patnácti let. Podle lidovců by ale totiž bylo vhodnějším řešením zvýšení daňových slev a bonusů na děti a manžela či manželku.

Koalice tedy zatím na konci ledna rozhodla o úpravě návrhu, který by měl počítat i s daňovými slevami. Konkrétní podoba nových pravidel by měla být jasná už během února. Poté bude samozřejmě záležet, zda vládní návrh odsouhlasí Poslanecká sněmovna a Senát.