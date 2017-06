Šéf zruší dovolenou nebo vás odvolá do práce: Musí to zaplatit

Přinášíme další díl seriálu o pravidlech dovolené. Dnes se podíváme, kdy zaměstnavatel může dovolenou zrušit nebo vás z ní odvolat. A na co v takovém případě máte právo.

19. 6. 2017

Dnes se podíváme, kdy vám zaměstnavatel naplánovanou dovolenou může zrušit nebo vás z ní povolat zpátky do rachoty.

Kdy vás můžou povolat zpět

Termín dovolené podle zákoníku práce určuje zaměstnavatel. Oznámit vám ho musí písemně, nejmíň čtrnáct dní dopředu (pokud se nedohodnete jinak). Měl by vám dovolenou stanovit tak, abyste ji mohli vybrat vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém vám na ni vznikl nárok. Kromě toho by se při určování dovolené měl držet i dalších zásad, které podrobněji jmenujeme v článku, na který odkazujeme v úvodu.

Nová pravidla dovolených Budou změny? Čerpání dovolené má dostat nové noty. Novela zákoníku práce, která aktuálně leží v Poslanecké sněmovně, chce zmírnit pravidla pro převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku a zjednodušit její výpočet. Namísto odpracovaných dní se bude vycházet z odpracovaných hodin. Ocenili by to hlavně lidé s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou: Snazší převedení do dalšího roku a spravedlivější výpočet

Ani písemně potvrzená dovolená ale zaměstnanci nedává jistotu, že ji nakonec dostane a vyčerpá v přislíbené délce. Zaměstnavatel vám může dovolenou na poslední chvíli zrušit, případně nařídit, abyste se z ní vrátili zpátky do pracovního procesu.

Zákoník práce přesně nejmenuje důvody, kvůli kterým vás šéf smí z dovolené odvolat, měl by to ale udělat pouze v případě vážných provozních problémů, které nemůže uspokojivě vyřešit jinak. Než vám zaměstnavatel dovolenou zruší nebo přeruší, musí také posoudit vaše oprávněné zájmy a vaše reálné možnosti, jak se z dovolené vrátit. Pokud například dovolenou čerpáte v době letních prázdnin dětí, měl by zohlednit, jestli máte možnost zajistit péči o ně jinak. Každopádně by měl být schopen přesvědčivě vysvětlit, proč se bez vás v práci neobejde.

Když se z dovolené vrátit odmítnete a zaměstnavatel vás za to bude chtít potrestat nebo dokonce propustit, a vy si to nebudete chtít nechat líbit, musel by váš spor rozhodnout soud – který posoudí, jestli jedna nebo druhá strana měla šanci konflikt řešit jinak a na čí straně bylo víc oprávněných zájmů.

Co vám musí zaplatit

Když vás zaměstnavatel odvolá z dovolené nebo změní termín jejího čerpání, máte nárok, aby vám uhradil náklady, které vám kvůli tomu vznikly. Ale jen za předpokladu, že vám předtím termín dovolené písemně potvrdil. Pokud jste si dovolenou pouze nahlásili a ještě nebyla závazně schválená, žádného odškodnění se nedomůžete – jestli už máte zaplacený zájezd, je to vaše chyba.

Jinak si můžete nárokovat například proplacení storno poplatku za zrušení zájezdu, proplacení náhradní dopravy z dovolené a dalších výdajů, které vám kvůli předčasnému návratu vznikly.

Proplácí se jen prokazatelné a účelně vynaložené náklady, radši se proto se zaměstnavatelem předem domluvte, jak se budete z dovolené vracet a na kolik to asi přijde. Vyhnete se tak pozdějším sporům.

K proplacení výdajů byste šéfa měli sami vyzvat a hlavně je doložit – schovávejte si všechna potvrzení a účtenky. Když zaměstnavatel odmítne některé výdaje proplatit, protože je nebude považovat za oprávněné, a nedokážete se dohodnout, opět nezbyde než se obrátit na soud.

Když se nespojíte

Že máte přerušit dovolenou a vrátit se do práce, vám šéf pravděpodobně zavolá nebo napíše mailem. Neznamená to ale, že máte povinnost být v době dovolené preventivně online nebo zvedat služební mobil – to po vás může zaměstnavatel vyžadovat jen v pracovní době nebo v době placené pracovní pohotovosti.

Když se zaměstnavateli nepodaří vás z dovolené odvolat, protože se zkrátka nespojíte, nemá právo vás za to jakkoli postihovat. Jak se nechtěnému návratu z dovolené vyhnout, je tedy zřejmé…