Boj o řemeslníky? Kolik jich firmy skutečně potřebují

Noví řemeslníci přibývají v České republice stále pomaleji. Ukazuje to statistika, která porovnává, kolik absolventů opustilo střední odborná učiliště loni a kolik v roce 2005. Hlavně nových řezníků, truhlářů a pivovarníků podle ní v poslední dekádě rapidně ubylo. Česku tak hrozí nedostatek těchto odborníků – protože mladí nedokáží nahradit ty, kteří odejdou do důchodu, varuje předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

U kterých profesí to ale bude skutečně problém? Zůstává i v době automatizace výroby a služeb poptávka po řemeslnících stejná jako před deseti lety, nebo jich dnes „potřebujeme“ vlastně méně?

Pokud porovnáme údaje z Úřadu práce ČR, u většiny vybraných řemesel poptávka firem ve srovnání s rokem 2005 klesla. Kolik potřebovaly tesařů, zedníků či automechaniků tehdy, kolik v roce 2007, když česká ekonomika zažívala boom, a kolik nyní, ukazuje tabulka.

Počet volných pracovních míst na Úřadu práce ČR

Řemeslo Leden 2005 Leden 2007 Leden 2015 Leden 2017 Zedníci a kameníci 3926 4950 998 2401 Instalatéři 602 1110 380 995 Malíři a lakýrníci 291 500 300 656 Tesaři 802 949 131 477 Truhláři 403 641 310 595 Pekaři, cukráři 492 881 371 780 Řezníci-uzenáři 106 258 121 235 Sladovníci-pivovarníci 1 1 1 5 Elektrikáři 402 1 233 369 821 Automechanici, opraváři motorových vozidel 355 927 558 1106 Zdroj: ÚP ČR

Hledej práci! Nečekejte , že práce přijde za vámi! Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě! Nabídky práce na Peníze.cz

Řemeslníky neděláme, tvrdí agentury

Než se pustíme do hodnocení dat, tak je třeba připomenout, že do konce roku 2011 museli zaměstnavatelé ze zákona hlásit úřadům všechna neobsazená místa. Poté, co jim tato povinnost odpadla, by se měl tedy počet vypsaných pozic logicky snížit. To se sice vskutku stalo, větší „zásluhu“ ale na poklesu pravděpodobně měla ekonomická krize. Jak je navíc z tabulky patrné, letošní počet inzerátů v některých případech rok 2007 už předčil. Dá se tedy čekat, že značná část podniků, které nezvládají najít lidi svépomocí, spolupracuje s úřady práce stále.

Že je pro firmy, které shánějí řemeslníky, Úřad práce ČR důležitou doménou, naznačují i zkušenosti oslovených pracovních agentur. Jejich reakce totiž příliš nenapovídají tomu, že by zaměstnavatelé přesouvali svoji inzerci právě sem – agentury se na obstarávání řemeslníků buď vůbec nezaměřují, případně to „není jejich cílová skupina“.

„Manuálními a řemeslnými pozicemi se vůbec nezabýváme,“ uvádí Kristýna Králová z agentury Hays. Podobná reakce přichází i od další velké pracovní agentury v Česku Grafton Recruitment. „Snažili jsme se dopátrat něčeho relevantního, ale tyto pozice bohužel pokrýváme minimálně,“ odpovídá mluvčí Kamil Pittner na dotaz, kolik řemeslníků přes ně firmy nyní shánějí.

Pokud jde o pracovní portály, zde na volná místa v řemeslných oborech sice narazíme, přesto jich je většinou méně než na úřadu práce. V nabídce těchto portálů se navíc nezřídka objevují tytéž inzeráty jako na zmíněném úřadu.

Volná místa na Úřadu práce ČR a na vybraných pracovních portálech

Řemeslo Počet volných míst na ÚP ČR (březen 2017) Počet volných míst na Práce.cz (9. 4. 2017) Počet volných míst na Profesia.cz (9. 4. 2017) Zedníci 3070 903 198 Kameníci 102 25 0 Instalatéři 1158 379 43 Malíři 171 91 14 Lakýrníci 547 375 79 Tesaři 588 241 26 Truhláři 707 622 70 Pekaři, cukráři 826 437 69 Řezníci-uzenáři 239 321 27 Sladovníci-pivovarníci 6 1 0 Elektrikáři 874 1235 167 Automechanici, opraváři motorových vozidel 1271 1097 183 Pozn.: Za ÚP ČR aktuálnější data zatím nejsou k dispozici.

Nejsou lidi? Že má řemeslo zlaté dno, mladí Češi evidentně moc nevěří. Alespoň podle Analýzy absolventů a trendů řemeslných živností, kterou zveřejnila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Zatímco čerstvě vyučených elektrikářů vyšlo loni ze škol „jen“ o 23 procent méně než v roce 2005, v řadě řemeslných oborů klesl počet absolventů o víc než polovinu. Zlaté dno neláká. V Česku mizí řemeslníci

Řemeslníků chybí méně než administrativních pracovníků

Vraťme se ale k tabulce, která ukazuje, jak se v Česku od roku 2005 vyvíjela poptávka po řemeslnících. Mezi jednotlivými profesemi existují výrazné rozdíly. Například zájem o zedníky a kameníky klesl od počátku roku 2005 o víc než třetinu, ve srovnání s rokem 2007 dokonce o 51 procent. Totéž platí pro tesaře. V řadě oborů naopak volných míst přibylo. Třeba poptávka po malířích a lakýrnících vzrostla ve srovnání s lety 2005 a 2007 o 125, respektive o 31 procent.

Že by v poslední dekádě plošně klesl zájem o řemeslníky, tedy statistika Úřadu práce ČR nenaznačuje. Abychom ale mohli hodnotit, jaký je o řemeslníky v Česku zájem, samotný vývoj poptávky po jednotlivých profesích nestačí. Kromě toho je třeba sledovat, jak si stojí ve srovnání s dalšími obory.

Pokud se podíváme na to, koho firmy aktuálně chtějí, největší zájem je o „ostatní pracovníky ve výrobě“. Z celkem 169 784 volných míst se 9852 inzerátů týkalo těchto pozic. Zedníci, kterých z desítky srovnávaných řemesel poptávají firmy nejvíce, jsou v žebříčku nedostatkových pozic až devatenáctí – za pracovníky ostrahy (8152 míst), řidiči nákladních automobilů (5925 míst), kuchaři, prodavači, číšníky a servírkami a – v neposlední řadě – za všeobecnými administrativními pracovníky. Například kameníci jsou ale v Česku až 194. nejžádanější pozicí.

Zájem o vybraná řemesla ve srovnání s ostatními profesemi a počet uchazečů o tato místa:

Řemeslo Počet volných míst Pořadí v žebříčku Počet uchazečů Zedníci 2314 19. 14 696 Kameníci 87 194. 666 Instalatér 995 34. 2841 Malíř 136 155. 1916 Lakýrník 520 60. 511 Tesař 477 63. 2704 Truhlář 595 58. 1881 Pekař, cukrář 780 44. 1804 Elektrikář 821 42. 667 Automechanik, opravář motorových vozidel 1106 30. 2551 Zdroj: ÚP ČR

Zároveň je z tabulky patrné, že s výjimkou elektrikářů a lakýrníků má ještě pořád o tato místa zájem víc osob, než firmy reálně potřebují. Největší převis nabídky nad poptávkou panoval na začátku tohoto roku u malířů. Zájemců bylo čtrnáctkrát víc, než kolik jich podniky chtěly. Víc než pětkrát víc bylo uchazečů také mezi kameníky, zedníky a tesaři.

Sladovníci, jedna z profesí, u kterých je podle Havlíčka pokles zájmu středoškoláků zvláště alarmující, přímo v tomto žebříčku uvedeni nejsou. Za posledních deset let jich však podniky poptávaly pouze minimum, například letos v lednu šest, zatímco uchazečů bylo 31. Nabízí se tedy otázka, zda mladí lidé jen nereagují na prostý fakt, že pracovních míst je ve skutečnosti – nejen ve sladovnictví – méně než počet těch, kteří by je chtěli nebo zvládli dělat.