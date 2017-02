Víkendový teambuilding: Může vás šéf nutit tužit kolektiv?

Šéf naplánoval víkendový výjezd, kde se bude stmelovat pracovní kolektiv. Co když ale ve volném čase týmového ducha utužovat nechcete? Můžete říct ne? A co když se na teambuildingu stane úraz?

Víc se poznáte, bude se vám líp spolupracovat – tak obvykle šéfové argumentují, když zaměstnance lákají na víkendový teambuilding. Někdo společnou akci s kolegy ocení, jinému bude proti srsti a radši volný čas stráví jinak. Jak se ale z „pracovního“ víkendu jednoduše vykroutit?

Nutit vás nesmí

„Samozřejmě záleží na charakteru akce, nicméně pokud jde čistě o volnočasové aktivity, může je zaměstnanec odmítnout a víkendového teambuildingu se nemusí zúčastnit,“ říká Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR. Dodává ale, že kdyby se jednalo například o víkendové školení spojené s teambuildingem, na školicí části je pro zaměstnance účast povinná.

Anketa Jezdíte na teambuildingy? Ano, je to prima Ano, nijak mi to nevadí Ano, ale otravuje mě to Ne, to odmítám Ne, mě tam nechtějí Ne, to u nás nemáme

Když odmítnete utužovat pracovní kolektiv na víkendové firemní akci, za absenci vám pokuta nehrozí. „Pokud jde čistě o teambuilding, zaměstnavatel vás nemůže za neúčast potrestat. Jinak je tomu ale v případě, kdy by do akce bylo zahrnuto také vzdělávací školení. Potom za svou absenci můžete dostat napomenutí, v krajní situaci i výtku za neplnění pracovních povinností. Pokud podobných výtek postupně dostanete víc, může s vámi zaměstnavatel ukončit pracovní poměr,“ pokračuje Wysoglad.

Když kývnete, náhradní volno nečekejte

Nepočítejte s tím, že za „pracovní víkend“ dostanete náhradní volno nebo finanční náhradu. „Tyto firemní akce jsou považovány za zcela nepovinné, proto je pouze na zaměstnavateli, zda vám náhradní volno či finanční kompenzaci za čas strávený na akci poskytne,“ říká ředitel Adecco. Jiná je opět situace, když je součástí výjezdu školení. Pak má zaměstnavatel povinnost poskytnout vám náhradní volno odpovídající času strávenému na školení nebo příplatek za práci přesčas:

Zaměstnavatel standardně hradí společnou cestu na místo a zpět. „Když se ale rozhodnete jet po vlastní ose, už tomu tak být nemusí. Pokud byste se tedy například místo v neděli s ostatními chtěli vrátit domů už v sobotu večer, záleží na libovůli zaměstnavatele, jestli proplatí jízdenku za vlak, autobus nebo jiné cestovní výlohy,“ komentuje Ondřej Wysoglad.

Když se stane nehoda

K obvyklé náplni teambuildingu patří sport a adrenalinové zážitky. Snadno se stane, že si při nich přivodíte úraz. Co když kvůli němu skončíte v pracovní neschopnosti, za kým půjde odpovědnost? Odpověď není úplně jednoduchá. Opět je třeba rozlišovat mezi povinnými a nepovinnými aktivitami. A nuance jsou někdy jemné.

Pracovním úrazem se podle zákoníku práce rozumí poškození zdraví zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Když uklouznete na mokré podlaze při povinném školení a ošklivě se polámete, není co řešit, je to pracovní úraz, za který nese zodpovědnost zaměstnavatel. Když se zraníte při společné hře nebo sportu, nemusí to být úplně jednoznačné. Bude se muset posoudit, při jaké činnosti přesně k úrazu došlo a jestli byla účast na ní povinná, nebo ne.

„U sportovních a dalších volnočasových aktivit, které tvoří nepovinnou část akce, bývají zaměstnanci většinou informováni o tom, že už nejde o oficiální část programu, a tudíž je na zodpovědnosti každého z nich, které aktivity se zúčastní a které ne,“ uvádí Wysoglad. Když se předem řekne, že sjíždět řeku na raftu nemusíte, ale vy se rozhodnete do toho jít, děláte to na vlastní nebezpečí, následky ponesete sami.

Pokud vám naopak zaměstnavatel sdělil, že máte aktivitu povinnou a vy se jí zúčastníte na jeho přímý pokyn, půjde z právního hlediska o jednání přímo související s plněním pracovních úkolů. Příklad: váš šéf pořádá v pracovní době tenisový turnaj, který má posloužit ke zviditelnění firmy a vám nařídí, že s ním musíte hrát čtyřhru. Když si na kurtě zlomíte nohu, bude zranění pracovním úrazem.

A další možnost. Šéf vám daruje poukázku na adrenalinový víkend jako odměnu za dobře odváděnou práci. Pak půjde o akci, kterou zaměstnavatel neorganizuje, pouze platí. Vaše účast na ní je čistě dobrovolná, klidně můžete poukázku nechat propadnout – o případném pracovním úrazu každopádně nemůže být řeč.

Jestli se chystáte s kolegy na nepovinný adrenalinový výjezd, který vám nabízí (ovšem nenařizuje) zaměstnavatel a máte obavu z možného zranění a následného výpadku příjmu, je nejlepším řeším sjednat si úrazové pojištění, od zaměstnavatele se ničeho nedomůžete.