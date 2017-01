Kalkulačka: Porodné v roce 2017. Spočítejte si, jestli máte nárok

U prvního dítěte dosahuje porodné třinácti tisíc korun, u druhého potomka dělá deset tisíc.

Nárok na porodné mají jen rodiče s nízkými příjmy. Přesněji: rodina, která měla v kalendářním čtvrtletí předcházejícím čtvrtletí, ve kterém přišlo dítě na svět, příjmy nižší než 2,7násobek životního minima. Není přitom důležité, jestli jsou rodiče sezdaní, pokud žijí ve společné domácnosti, považují se za rodinu a jejich příjmy se pro účely výpočtu sčítají. Další podmínkou nároku je, že rodiče mají trvalý pobyt a bydliště v Česku (podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Do rozhodného příjmu se počítají čisté výdělky ze zaměstnání a podnikání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská, důchody a některé sociální dávky. Do rozhodného příjmu se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Kdo porodné dostane, kdo ne

Ukážeme si to na příkladech. Tříčlenná rodina ve složení matka, otec a jedno právě narozené dítě, která žije ve společné domácnosti, dosáhne v roce 2017 na porodné, když její průměrný čistý příjem v souhrnu nepřevyšuje 20 817 korun měsíčně. V případě matky samoživitelky je měsíční limit nižší: 13 176 korun.

Pozor. Při výpočtu životního minima se započítává i čerstvě narozené dítě (tedy aktuální situace rodiny), porovnává se ale s příjmy manželů nebo partnerů před jeho narozením – rozhodující jsou příjmy v kalendářním čtvrtletí předcházejícím čtvrtletí, kdy se dítě narodilo. Pokud tedy přišlo na svět například v dubnu, poměřují se s aktuálním životním minimem rodiny průměrné čisté příjmy za leden až březen.

Když se narodí druhé dítě, bude měsíční hranice příjmu pro nárok na porodné vyšší, životní minimum rodiny totiž bude ovlivněné tím, že už jedno starší dítě máte: porodné dostanete, když váš čistý měsíční příjem v předchozím čtvrtletí nepřekročil 25 515 korun. U matky samoživitelky 17 874 korun.

Pokud se vám narodí dvojčata (a máte dostatečně nízké příjmy), dostanete na první z nich porodné ve výši třinácti tisíc, na druhé deset tisíc korun. Jestli už jste před dvojčaty jedno dítě měli, můžete porodné dostat jen na první z dvojčat, a to ve výši deseti tisíc korun. Jestli máte už dvě starší děti, porodné nedostanete. Totéž platí pro ostatní početnější rodiny, porodné lze vždy čerpat jen na první dvě živě narozené děti.

Nárok na porodné má podle zákona žena, která dítě porodila. Když otec dítěte už z předešlých vztahů děti má, žena kvůli tomu nárok na porodné na své první dvě děti neztrácí.

Na porodné mají nárok i adoptivní rodiče a lidé, kteří převezmou dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dítě ale nesmí být starší jednoho roku. Opět také musíte splňovat kritéria z hlediska výše příjmů. Když později přijmete do trvalé péče další dítě do jednoho roku věku, můžete porodné dostat i na něj. Když se vám pak narodí nebo třeba adoptujete další, v pořadí už třetí dítě, porodné už znovu nedostanete – platí dvakrát a dost.

Jestli máte na porodné nárok, jednoduše propočítá naše kalkulačka.

Budete mít nárok na porodné? Měsíční příjem rodiny: (Průměrný měsíční příjem) Kč Počet očekávaných dětí: 1 2 3 4 5 6 Věk prvního nezaopatřeného dítěte: bez dětí 0 - 6 let 6 - 15 let 15 - 26 let dospělé dítě Dospělí: 1 2

Jak žádat o porodné

Jak už bylo řečeno, i když se posuzují a započítávají příjmy obou rodičů, na porodné má podle zákona nárok matka. Když žena, která dítě porodila, zemře, ale splňovala podmínky nároku a porodné jí (ani nikomu jinému) nebylo vyplacené, může porodné čerpat otec dítěte.

Když jde o dítě svěřené do péče manželům, dostane porodné jeden z nich. V případě sporu, rozhodnou o tom, komu bude dávka vyplacená, úředníci z úřadu práce.

O porodné se žádá na kontaktním pracovišti Úřadu práce, příslušném podle místa vašeho bydliště. Potřebovat budete průkaz totožnosti, rodný list dítěte/dětí, doklad o výši čtvrtletních příjmů a v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů také rozhodnutí soudu. A vyplněnou žádost o porodné. Aktuální formuláře můžete stahovat v boxu výš.

Pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, můžete o porodné žádat elektronicky na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

O porodné je třeba požádat nejpozději jeden rok po narození dítěte (respektive jeden rok od chvíle, kdy jste převzali dítě do trvalé péče). Vždycky se ale posuzují příjmy před narozením dítěte nebo jeho převzetím do péče. Jakmile lhůta uběhne, váš nárok zaniká.