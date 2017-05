První klubová pojišťovna: Jinak než korporátní pojišťovny

Lidé často podlehnou klamu, že když si platí pojištění a pak se nic nestane, nechali vlastně peníze vyletět komínem. Není to samozřejmě pravda, po celou tu dobu na ně pojistné plnění čekalo. Jiní berou pojištění fatalisticky jako sázku proti osudu. To je přesnější. Ale bylo by škoda zapomenout ještě na jeden rys, který byl v pojišťovnictví od jeho vzniku přítomný – totiž na vzájemnost nebo solidaritu. Pojištěnci jedné pojišťovny vlastně tvoří jakési společenství, které se dělí o rizika: když se jednomu z nich něco stane, na pojistné plnění se de facto složili všichni.

Členství v klubu

Tento princip ovšem dnes není přes fasádu klasické pojišťovací korporace dobře zřetelný. Na jeho akcentování před rokem vsadila první česká peer-to-peer pojišťovna, která si společenství de facto vtiskla i do názvu: První klubová pojišťovna. Mezi velké pojišťovny se ale pochopitelně nesnaží dostat jen důrazem na vzájemnost, ve finančnictví víc než slova vždy váží peníze.

Strategickou odlišností od jiných bank je vracení části zaplacených peněz, pokud u pojištěného nenastala žádná pojistná událost. „Za rok 2016 jsme našim členům vrátili někdy i více než 50 procent z jejich již zaplaceného pojistného. Pak naše ceny pojištění na tuzemském trhu nemají konkurenci,“ tvrdí předseda představenstva První klubové pojišťovny Marek Orawski.

V praxi to funguje například tak, že člen pojišťovny, který zaplatil za povinné ručení 3045 korun, dostal na konci pojistného období, pokud neboural, minimálně 28 procent z toho, co pojišťovně zaplatil. Povinné ručení ho tak vyšlo na 2192 korun.

Důvodem, proč První klubová vrací svým členům, klientům, peníze spočívá v tom, že se ve smluvně zavázala, že si na provozní náklady a úhradu pojistných škod nevezme více než 17 procent ze zaslouženého pojistného.

„Ve srovnání s klasickými pojišťovnami má třikrát až čtyřikrát nižší frekvenci pojistných událostí. Jedním z důvodů je i to, že si jsou vědomi toho, že čím méně pojistných událostí způsobí sobě i ostatním, tím víc peněz jim na konci pojistného období pojišťovna vrátí," říká Marek Orawski.

První klubová pojišťovna je první licencovaná univerzální peer-to-peer pojišťovna v Česku. Nabízí pojištění aut, majetku, úrazu a odpovědnosti. Na rozdíl od korporátních pojišťoven funguje spíše jako platforma pro sdružování lidí, kteří se jistí navzájem, díky vlastnímu kapitálu ale může krýt i velké škody. Majoritním akcionářem První klubové pojišťovny je finanční skupina RSJ, spojená s miliardářem Karlem Janečkem. Více informací

Bez výdajů na zprostředkovatele

Další odlišností od modelu klasického modelu dnešních pojišťoven je absence pojišťovacích agentů a zprostředkovatelů. Pojištění se sjednává, vyřizuje i platí výhradně elektronicky. Na telefonu jsou k dispozici asistenti pro případ problémů. Nové klienty pojišťovně přivádějí sami klienti, které k tomu motivuje sleva na vlastní pojistné. Každý člen může pojišťovně za slevu na pojistném doporučit další tři nové členy.

„Pozval jsem do pojišťovny tři přátele. Díky tomu jsem platil za svoje pojištění o polovinu méně,“ říká Tadeáš Filipek, který je jedním z prvních členů pojišťovny. Z ročního pojistného ve výši 25 803 korun mu pojišťovna vrátila 13 963 korun. 54 procent z toho, co zaplatil.

První klubová pojišťovna nenabízí pojištění proti riziku smrti z jakékoli příčiny, ale bez problémů si u ní jde sjednat povinné ručení, havarijní pojištění, cestovní pojištění, pojištění domu nebo domácnosti nebo mix těchto pojištění. V nabídce má i plné úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti ve třech kategoriích

V současné době má První klubová přes 1500 členů a řešila 15 pojistných událostí. Nespolupracuje s finančními zprostředkovateli. Distribuce se odehrává výhradně na bázi členství v „klubu“ pojišťovny.