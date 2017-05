Pár dobrých rad: Když chcete pojistit domácnost

Spolu s pojištěním domácnosti nabízí pojišťovny také asistenční služby. Asistenční služba může poslat zámečníka, když si zabouchnete klíče. Zajistí servis elektrospotřebičů, deratizaci bytu i IT podporu, když si zavirujete počítač. Pojistky většinou zahrnují určitý balík bezplatných asistenčních služeb za rok. Pojišťovna přitom do určitého limitu proplatí i materiál, například novou vložku do zámku.