Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2017: Můžete dostat víc

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Kde zažádat o RP

Poradna > Sociální poradna > Rodičovská dovolená

Otázka: Dobry den, jsem nezamestnana. A jiz mam syna 6 let. U UP nejsem registrovana, ale jako osoba celodenne pecujici o dite do veku 7 let. V dubnu bych mela porodit druhe dite. Muj dotaz, prosim, je:... více

Ostatní

Mateřská dovolená

Rodičovská dovolená