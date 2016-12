Stravování a prodej potravin: Kdy naskočit do EET

Od kdy my? Otázka, která pronásleduje řadu podnikatelů od chvíle, kdy začlo být jasné, že EET vážně bude. V první fázi jdou na holení stravovací a ubytovací služby. Jenže – je stravovací služba, když tetovací salon prodá čekajícímu zákazníkovi lahev koly? Finanční správa nabídla návod. Komplikovaný a málo srozumitelný. Přečetli jsme ho za vás a nabízíme verzi pro obyčejné lidi.

Finanční správa na svých webových stránkách připravila manuál, který by se měl stát pomůckou pro konkrétní zařazení jednotlivých obchodních modelů do příslušné fáze elektronické evidence tržeb. Spíš než o průzračně jasný systém se ale v případě dokumentu Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin, a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb o spletitou džungli pravidel.

Přinášíme proto co nejpřehlednější přehledný seznam všech možných situací, které mohou v segmentu veřejného stravování a prodeje potravin nastat. Včetně zařazení do konkrétní fáze zavádění EET. Prodej potravin a stravování mají množství aspektů, které mohou vaši činnost posunout do různých fází při zavádění EET.

Pro lepší orientaci a přehled vám předkládáme konkrétní obchodní modely a situace jednotlivě a odděleně.

Text jsme připravili ve spolupráci s portálem Jaknaetrzby.cz , který podrobně sleduje veškeré dění okolo elektronické evidence tržeb (EET).

Co je NACE Nace je Nomenclature génerale des Activitiés économiques dans les Communautés Européennes, česky Klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství. Česká verze má ještě předponu – CZ-NACE. Zjednodušeně řečeno: každá ekonomická činnost, podnikání, práce byla úředně zařazena do škatulky a opatřena „evidenčním číslem“, v Česku tato práce připadla na Český statistický úřad. Informaci o klasifikaci toho kterého podnikatele či podniku najdete například v Registru ekonomických subjektů, který ČSÚ vede a spravuje. Při rozhodování, do jaké fáze zavádění EET podnikatel spadá, je tato klasifikace klíčová.

Konkrétní obchodní modely z praxe

1. Restaurace, hospoda 2. Restaurace, hospoda s předzahrádkou 3. Restaurace s rozvážkovou službou Restaurace v budově, ve které je vymezen prostor ke konzumaci jídla a pití z menu (stoly a židle), s obsluhujícím personálem. V prostoru restaurace jsou toalety a jsou zajištěny úklidové služby. Je umožněn odnos jídla s sebou v menu boxu. Zákazník si zakoupí nápoj v uzavřené láhvi a odnese si ji s sebou – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje polévku a guláš s knedlíkem podávaný na talíři, u stolu uvnitř restaurace – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník vypije rozlévaný nápoj, kávu, čaj – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si odnese guláš s knedlíkem v boxu s sebou – 3. fáze, NACE 56, dodání zboží

Zákazník si odnese čepované pivo ve džbánku – 3. fáze, NACE 56, dodání zboží Hospoda v budově s vlastní předzahrádkou, ve které je vymezen prostor ke konzumaci jídla a pití z menu (stoly a židle), s obsluhujícím personálem. V prostoru restaurace jsou toalety a jsou zajištěny úklidové služby. Je umožněn odnos jídla s sebou v menu boxu. Zákazník si zakoupí nápoj v uzavřené láhvi a odnese si ji s sebou – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje nakládaný hermelín s chlebem podávaný na talíři u stolu v prostoru budovy nebo předzahrádky – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník vypije rozlévaný nápoj, kávu, čaj – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si odnese guláš s knedlíkem v boxu s sebou – 3. fáze, NACE 56, dodání zboží

Zákazník si odnese čepované pivo ve džbánku – 3. fáze, NACE 56, dodání zboží Restaurace (vedle poskytování stravování v budově) rozváží v restauraci připravené jídlo ve várnicích do nasmlouvaných firem (jiných restaurací). Zákazník (jiná restaurace) si zakoupí jídlo ve várnici k dalšímu prodeji zákazníkům – 3. fáze, NACE 10 a 11

4. Restaurace, která přeprodává jídlo uvařené jinde 5. Restaurace v obchodním centru s pronajatým prostorem 6. Fastfood v obchodním centru Restaurace, nevaří, ale prodává jídlo, které bylo uvařeno v jiné restauraci a následně přepraveno (např. ve várnici) do místa prodeje. Zákazník zkonzumuje jídlo podávané ve formě, v jaké bylo ve várnici přivezeno – 2. fáze, NACE 47 Restaurace má v obchodním centru pronajatý prostor ke konzumaci jídla a nápojů z menu (stoly a židle), s obsluhujícím personálem. V prostoru restaurace není toaleta. Je umožněn odnos jídla s sebou v menu boxu. Zákazník si zakoupí nápoj v uzavřené láhvi a odnese si ji s sebou - 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje polévku a guláš s knedlíkem podávaný na talíři, u stolu uvnitř restaurace - 1. fáze, NACE 56 - stravovací služba

Zákazník vypije rozlévaný nápoj, kávu, čaj - 1. fáze, NACE 56 - stravovací služba

Zákazník si odnese guláš s knedlíkem v boxu s sebou - 1. fáze, NACE 56 - dodání zboží Fastfood v obchodním centru (OC) nemá pronajatý vlastní prostor ke konzumaci jídla a pití z menu (stoly a židle patří OC, jsou sdíleny i jinými fastfoody), obsluhující personál zajišťuje přípravu a výdej jídla a pití u pultu. Je umožněn odnos jídla s sebou v menu boxu. Úklidové služby a toalety zajišťuje OC. Zákazník si zakoupí pití v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si fastfood podaný buď na talíři, nebo na papírovém či plastovém tácku zkonzumuje v prostoru stravovacího koutu v OC – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

Zákazník vypije rozlévaný nápoj, kávu či čaj – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

Zákazník si odnese fastfood v boxu s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

7. Samoobslužná restaurace s vymezeným prostorem 8. Jídelna/bufet s vlastním prostorem 9. Jídelna/bufet. Na stojáka Samoobslužná restaurace v budově, ve které je vymezen prostor ke konzumaci jídla a pití z menu (stoly a židle), s obsluhujícím personálem zajišťujícím přípravu a výdej jídla a pití u pultu. V prostoru restaurace je toaleta. Je umožněn odnos jídla s sebou v menu boxu. Zákazník si zakoupí pití v uzavřené láhvi, doplňkový sortiment (sušenky, žvýkačky apod.) – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje polévku a guláš s knedlíkem podávaný na talíři, u stolu uvnitř jídelny/ bufetu – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník vypije rozlévaný nápoj, kávu čaj – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si odnese guláš s knedlíkem v boxu s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Jídelna/bufet s vlastním prostorem ke konzumaci jídla a pití z menu (stoly a židle), s obsluhujícím personálem zajišťujícím přípravu a výdej jídla a pití u pultu. V prostoru jídelny/ bufetu není toaleta. Umožňuje odnos jídla s sebou v menu boxu. Obsluhující personál dále zajišťuje úklid nádobí a stolů. Zákazník si zakoupí pití v uzavřené láhvi, doplňkový sortiment (sušenky, žvýkačky apod.) – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje polévku a guláš s knedlíkem podávaný na talíři, u stolu uvnitř jídelny/ bufetu – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník vypije rozlévaný nápoj, kávu čaj – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si odnese guláš s knedlíkem v boxu s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Jídelna/bufet, kde v prostoru provozovny jsou k dispozici stoly bez židlí. Na stojáka, s obsluhujícím personálem zajišťujícím přípravu a výdej jídla a pití u pultu. V prostoru jídelny/ bufetu není toaleta. Umožňuje odnos jídla s sebou v menu boxu. Obsluhující personál dále zajišťuje úklid nádobí a stolů. Zákazník si zakoupí pití v uzavřené láhvi, vakuově balenou bagetu, doplňkový sortiment (sušenky, žvýkačky apod.) – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje polévku a guláš s knedlíkem podávaný na talíři na stojáka uvnitř jídelny/bufetu – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník vypije rozlévaný nápoj, kávu, čaj – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si odnese guláš s knedlíkem v boxu s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

10. Řeznictví a uzenářství 11. Řeznictví a uzenářství. Na stojáka 12. Lahůdky bez výrobny. Na stojáka Řeznictví a uzenářství nabízí zboží např. maso, uzeniny, dále nabízí sekanou, výpečky s sebou. V prostoru provozovny není k dispozici žádné zázemí ke konzumaci, toalety apod. Zákazník si zakoupí uzeniny, pečivo a další doplňkový sortiment, který poplatník nevyrobil – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupí maso, uzeniny, paštiku a obdobné masné výrobky, které poplatník vyrobil – 3. fáze, NACE 10 a 11

Zákazník si odnese teplou sekanou zabalenou v papírovém sáčku domů s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Řeznictví a uzenářství nabízí zboží např. maso, uzeniny, nabízí ohřívanou sekanou, výpečky, ohřívané klobásy s pečivem a párky v rohlíku. V prostoru provozovny jsou k dispozici stoly bez židlí. Na stojáka. Zákazník si zakoupí uzeniny, které poplatník nevyrobil a pečivo, které odnese domů s sebou – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupí maso, uzeniny, paštiku a obdobné masné výrobky, které poplatník vyrobil – 3. fáze, NACE 10 a 11

Zákazník si odnese teplou sekanou zabalenou v papírovém sáčku domů s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

Zákazník zkonzumuje teplou sekanou podávanou na tácku na stojáka uvnitř prodejny, k ní si zakoupí pečivo a hořčici – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Lahůdky nabízí zboží např. chlebíčky, saláty, bagety, smažené řízky, pečivo a další doplňkový sortiment jako pití apod., přičemž nic z výše uvedeného nevyrábí. V prostoru provozovny jsou k dispozici stoly bez židlí. Na stojáka. Zákazník si zakoupí cukrovinky, žvýkačky pečivo apod., které poplatník nevyrobil, pití v uzavřené láhvi. Zákazník si odnese chlebíčky, saláty zabalené v papírovém sáčku, kelímku domů s sebou – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje chlebíčky na tácku uvnitř prodejny na stojáka – 2. fáze, NACE 47

13. Lahůdky s výrobnou. Na stojáka 14. Cukrárna s výrobnou a posezením 15. Cukrárna bez výrobny s posezením Lahůdky nabízí zboží např. chlebíčky, saláty, bagety a smažené řízky, dále pečivo a další doplňkový sortiment jako pití apod. V prostoru provozovny je vlastní přípravna lahůdek a jsou zde k dispozici stoly bez židlí – na stojáka. Zákazník si zakoupí cukrovinky, žvýkačky, pečivo apod., které poplatník nevyrobil, pití v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si odnese chlebíčky, saláty, které poplatník vyrobil, zabalené v papírovém sáčku, kelímku domů s sebou – 3. fáze, NACE 10 a 11

Zákazník zkonzumuje chlebíčky na tácku uvnitř prodejny na stojáka včetně pití do kelímku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Cukrárna nabízí zboží např. zákusky, kávu, nápoje, zmrzlinové poháry. Umožňují odnos zboží s sebou v krabici. V rámci provozovny je vlastní výrobna např. dortů a zákusků. Je vymezen prostor ke konzumaci jídla a pití (stoly a židle). Obsluhující personál zajišťuje úklid nádobí a v prostoru jsou toalety. Zákazník si zakoupí pití v uzavřené láhvi, cukrovinky, žvýkačky apod. – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si odnese zákusky, které poplatník vyrobil, zabalené v papírovém sáčku či v krabici domů s sebou – 3. fáze, NACE 10 a 11

Zákazník zkonzumuje zmrzlinový pohár či zákusek, který poplatník vyrobil, na talíři uvnitř prodejny – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník vypije rozlévaný nápoj, kávu, čaj, mléčný koktejl – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si zakoupí zmrzlinu do kornoutku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Cukrárna nabízí zboží např. zákusky, kávu, pití, zmrzlinové poháry. Umožňují odnos zboží s sebou v krabici. V rámci provozovny je vymezen prostor ke konzumaci jídla a pití (stoly a židle). Obsluhující personál pouze zajišťuje úklid nádobí a v prostoru jsou toalety. Zákazník si zakoupí pití v láhvi, cukrovinky, žvýkačky apod. – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si odnese zákusky, které poplatník nevyrobil, zabalené v papírovém sáčku nebo v krabici domů s sebou – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje zákusek, který poplatník nevyrobil, (na talíři nebo na tácku) uvnitř prodejny – 2 . fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupí, kávu, rozlévaný nápoj, zmrzlinový pohár, který zkonzumuje uvnitř prodejny – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si zakoupí zmrzlinu do kornoutku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

16. Pekárna s občerstvením 17. Stánek s občerstvením 18. Stánek s občerstvením. Na stojáka Pekárna nabízí zboží např. slané a sladké pečivo, v doplňkovém sortimentu nabízí kávu s sebou, párek v rohlíku apod. V prostoru provozovny není k dispozici žádné zázemí ke konzumaci. Zákazník si zakoupí pečivo, které poplatník nevyrobil, zabalené v sáčku, cukrovinky, žvýkačky, pití v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si odnese pečivo (koláče, rohlíky), které poplatník vyrobil, zabalené v papíru či v sáčku s sebou domů – 3. fáze, NACE 10 a 11

Zákazník si zakoupí kávu v kelímku s sebou, párek v rohlíku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Stánek nabízí zboží např. trdelníky, langoše apod., v doplňkovém sortimentu nabízí pití. Provozovna nemá k dispozici stoly ani židle. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupí trdelník, langoš zabalený v papírovém ubrousku s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

Zákazník si zakoupí kávu v kelímku s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Stánek nabízí zboží např. trdelníky, langoše apod., v doplňkovém sortimentu nabízí pití. Provozovna má k dispozici stoly bez židlí. Na stojáka. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupí trdelník, langoš zabalený v papírovém ubrousku s sebou, popř. zkonzumuje na stojáka, dále zakoupí svařák do kelímku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

19. Stánek na trhu se společným posezením 20. Stánek s přípravou a prodejem 21. Stánek s přípravou. Na stojáka Stánky na trhu nabízí zboží např. trdelníky, langoše apod., v doplňkovém sortimentu nabízí pití. Provozovna má k dispozici stoly a židle, které jsou společné pro celý trh (prostor pro konzumaci zajišťuje pořadatel trhu). Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si koupí trdelník, langoš zabalený v papírovém ubrousku s sebou, popř. zkonzumuje na místě na stojáka včetně medoviny nebo jiného nápoje do kelímku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Stánek na slavnostech nabízí např. pražené oříšky v cukru, kde obsluha stánku zboží na místě připravuje a balí do papírových kornoutů. Zároveň prodává dopředu připravené a balené oříšky. Provozovna nemá k dispozici stoly ani židle. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupí oříšky dopředu upražené a balené – 3. fáze, NACE 10 a 11

Zákazník si zakoupí pražené oříšky v kornoutu s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Stánek např. s grilovanými kuřaty, jídly připravovanými na pánvích apod., kde obsluha stánku zboží připravuje a porcuje, v doplňkovém sortimentu nabízí např. pití, pečivo apod. Umožňuje odnos zabaleného zboží s sebou, ale jsou také k dispozici stoly bez židlí k přímé konzumaci na místě (tácek, plastový příbor, kelímek apod.). Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupí grilované kuře zabalené v papírovém sáčku s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

Zákazník zkonzumuje z tácku na místě na stojáka halušky včetně rozlévaného pití do kelímku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

22. Pultový prodej s posezením (divadlo, kino apod. ) 23. Občerstvení a jídlo na plese a kulturních akcích 24. Pultový prodej (plesy, kulturní akce apod. ) Pultový prodej zboží v místě konání akce např. pivo, víno, chlebíčky, popcorn a další doplňkový sortiment, je zde prostor ke konzumaci jídla a pití (stoly a židle) s obsluhujícím personálem u pultu. V prostoru je toaleta. Zákazník si zakoupí chlebíčky, které poplatník nevyrobil, a zkonzumuje je (na talíři nebo na tácku) na místě – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupí chlebíčky, které poplatník vyrobil, a zkonzumuje je na talíři na místě – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si zakoupí víno ke konzumaci na místě – 1. fáze, NACE 56 – stravovací

Zákazník si koupí popcorn a sní ho v sále při promítání filmu – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Na plese nebo obdobné kulturní akci si lze objednat teplá jídla z jídelního lístku, funguje obsluha číšníka. Nabídka pití (pivo, víno, nealko), chlebíčky (nikoli vlastní výroby), slané brambůrky, oříšky apod. Zákazník si zakoupí chlebíčky, slané brambůrky, oříšky, číšník je přinese na talířku nebo na tácku – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje teplé jídlo na talíři u stolu v sále, v němž se ples koná, k tomu objedná ke konzumaci na místě víno ve skle nebo v kelímku – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba Pultový prodej zboží v místě konání akce např. pivo, víno, chlebíčky. Zákazník si do sálu donese na talířku chlebíček, který poplatník vyrobil, a u stolu jej zkonzumuje – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník vypije „panáka“ přímo u pultu ve skle či v kelímku – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

25. Kompletní zajištění cateringu 26. Dodání jídla cateringovou firmou 27. Jídlo zakoupené u cateringové firmy Zajištění cateringu na konferenci, s obsluhujícím personálem zajišťujícím přípravu a výdej jídla a pití u pultu. Pořadatel konference zajišťuje prostor ke konzumaci jídla a pití (stolečky). Zákazník zkonzumuje teplé jídlo, které si objedná u pultu, na talíři v prostoru určeném ke konzumaci – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba Cateringová firma jídlo připraví a dodá jej na akci. Výdej jídla bude zajišťovat pořadatel akce. Zákazník (pořadatel akce) zakoupí jídlo připravené cateringovou firmou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Pořadatel akce zakoupil jídlo připravené cateringovou firmou a podává jej účastníkům akce. Zákazník (účastník akce) zkonzumuje jídlo podávané ve formě, v jaké bylo cateringovou firmou připraveno – 2. fáze, NACE 47

28. Stánek u hřiště bez posezení 29. Stánek u hřiště. Na stojáka 30. Stánek v hale se společným posezením Stánek u hřiště nabízí zboží, např. pivo, víno, nápoje, grilované klobásy s hořčicí a chlebem na tácku, párky v rohlíku apod. Provozovna nemá k dispozici stoly ani židle. Je umožněn odnos zboží s sebou na tribunu. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupené klobásy, párky v rohlíku apod. odnese v papírovém ubrousku nebo na tácku s sebou na tribunu – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

Zákazník si zakoupí pití v kelímku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Stánek u hřiště nabízí zboží např. pivo, víno, nápoje, grilované klobásy s hořčicí a chlebem na tácku, párky v rohlíku apod. Provozovna má k dispozici stoly bez židlí. Na stojáka. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupené klobásy podávané na tácku, párky v rohlíku apod. včetně pití v kelímku zkonzumuje na místě na stojáka – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Stánek ve víceúčelové sportovní a kulturní hale nabízí zboží např. pivo, víno, nápoje, grilované klobásy na tácku, párky v rohlíku apod. Provozovna má prostorově ohraničené místo ke konzumaci, kde jsou k dispozici stoly a židle, které je společné pro více prodejních stánků (prostor pro konzumaci zajišťuje pořadatel). Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupené klobásy, párky v rohlíku apod. odnese v papírovém ubrousku, tácku včetně rozlévaného pití s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

Zákazník si zakoupené klobásy, párky v rohlíku apod. včetně rozlévaného pití zkonzumuje na místě ve společném prostoru pro konzumaci – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

31. Vinotéka v budově s posezením 32. Vinotéka v pojízdném stánku. Na stojáka 33. Pizzerie (typ restaurace v budově) Vinotéka v budově, ve které je vymezen prostor ke konzumaci vína a dalšího doplňkového zboží např. víno v láhvi, oříšky, brambůrky (stoly a židle) s obsluhujícím personálem. V prostoru je toaleta. Zákazník si zakoupí víno v láhvi, stáčené víno do PET láhve a odnese s sebou – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje oříšky, brambůrky vysypané do misky na místě uvnitř vinotéky – 2. fáze, NACE 47

Zákazník konzumuje víno na místě uvnitř vinotéky – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si koupí burčák s sebou do kelímku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Vinotéka v pojízdném stánku nabízí stáčená vína s možností ochutnávky na místě a odnosu s sebou. V prostoru stánku jsou k dispozici stoly bez židlí. Na stojáka Zákazník si zakoupí víno v láhvi, stáčené víno do PET láhve, a odnese s sebou – 2. fáze, NACE 47

Zákazník degustuje rozlévané víno na místě na stojáka – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Pizzerie (typ restaurace v budově), ve které je vymezen prostor ke konzumaci jídla a pití z menu (stoly a židle) s obsluhujícím personálem. V prostoru pizzerie jsou toalety a mají zajištěny úklidové služby. Umožňuje odnos jídla s sebou v menu boxu např. pizza v krabici. Zákazník konzumuje pizzu u stolu uvnitř pizzerie – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník vypije rozlévaný nápoj – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si odnese pizzu v krabici s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

34. Pizzerie, bistro v budově. Na stojáka 35. Pizzerie, bistro se společným prostorem 36. Pizzerie, bistro s vlastním prostorem Pizzerie (typ provozovna v budově), bistro s kebabem nabízí zboží převážně k odnosu s sebou a v doplňkovém sortimentu nabízí pití, ale umožňuje také konzumaci na místě. Provozovna má k dispozici stoly bez židlí. Na stojáka. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si odnese pizzu v krabici, kebab zabalený v papírovém obalu s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

Zákazník si zakoupenou pizzu, kebab zkonzumuje na místě na stojáka – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Pizzerie (typ restaurace např. v obchodním centru), která nemá pronajatý vlastní prostor ke konzumaci jídla a pití z menu (stoly a židle patří obchodnímu centru), s obsluhujícím personálem vydávajícím jídlo a pití u pultu. V prostoru provozovny není toaleta. Umožňuje odnos jídla s sebou v menu boxu např. pizza v krabici. Úklidové služby a toalety zajišťuje obchodní centrum. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupenou pizzu zkonzumuje na místě ve společném prostoru ke konzumaci u stolu – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

Zákazník si odnese pizzu v krabici s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Pizzerie (typ samostatná restaurace v obchodním centru), která má pronajatý vlastní prostor ke konzumaci jídla a pití z menu (stoly a židle) s obsluhujícím personálem. V prostoru provozovny není toaleta. Umožňuje odnos jídla s sebou v menu boxu např. pizza v krabici. Toalety zajišťuje Obchodní centrum. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupenou pizzu zkonzumuje na místě u stolu – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník vypije rozlévaný nápoj – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si odnese pizzu v krabici s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

37. Pizzerie, bistro (typ stánek na stojáka) 38. Pizzerie, bistro, prodej jídla z „okénka“ 39. Pojízdné prodejny. Na stojáka Pizzerie (typ stánek), bistro s kebabem nabízí zboží a v doplňkovém sortimentu nabízí pití. Provozovna má k dispozici stoly bez židlí. Na stojáka. Umožňuje odnos jídla s sebou v menu boxu např. pizza v krabici. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si odnese pizzu v krabici, kebab zabalený v papírovém obalu s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

Zákazník si zakoupenou pizzu, kebab zkonzumuje na místě na stojáka včetně rozlévaného pití v kelímku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Pizzerie, prodejna kebab, prodej jídla z „okénka“ nabízí zboží a v doplňkovém sortimentu nabízí pití. Je umožněn pouze odnos jídla sebou v krabici, do ubrousku apod. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si odnese pizzu v krabici, kebab zabalený v papírovém obalu s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Pojízdné prodejny nabízí zboží např. uzeniny, sýry a další sortiment jako ohřívané klobásy, pečivo. Provozovna má k dispozici stoly bez židlí. Na stojáka. Umožňuje odnos zabaleného zboží s sebou. Zákazník si zakoupí např. uzeniny, sýry, které poplatník nevyrobil, zabalené do papíru a odnese je s sebou – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupí např. uzeniny, sýry, které poplatník vyrobil, zabalené do papíru a odnese je s sebou – 3. fáze, NACE 10 a 11

Zákazník si zakoupené ohřáté uzeniny a pečivo na tácku zkonzumuje na místě na stojáka – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží

40. Vlaková přeprava (jídelní vůz) 41. Vlaková přeprava (pojízdné vozíčky) 42. Prodej v autobusové přepravě Jídelní vůz (typ samostatná restaurace), ve které je vymezen prostor (pronajatý poplatníkem) ke konzumaci jídla a pití z menu (stoly a židle) s obsluhujícím personálem. V prostoru jídelního vozu jsou toalety. Zákazník si zakoupí pití s sebou v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje guláš s knedlíkem na talíři, u stolu v prostoru jídelního vozu – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník vypije rozlévaný nápoj, kávu, čaj – 1. fáze, NACE 56 – stravovací služba

Zákazník si odnese do svého kupé zakoupené občerstvení v papírovém ubrousku nebo na tácku s sebou, dále zakoupí kávu do kelímku s sebou – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Pojízdné vozíčky ve vlacích nabízejí zboží – např. sendviče, sladkosti, pivo, víno, nápoje a další doplňkový sortiment. Donáška zboží do kupé (bez vozíčku). Zákazník si zakoupí sladkosti, žvýkačky, pití v uzavřené láhvi – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje zakoupené zboží zabalené (např. vakuově balené sendviče), které poplatník nevyrobil, na místě „v kupé“ – 2. fáze, NACE 47

Zákazník zkonzumuje zakoupené zboží (např. sendviče) zabalené v papíru, které poplatník vyrobil, na místě „v kupé“, včetně kávy do kelímku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží Stevard v autobuse prodává horké nápoje, chlazené nápoje v láhvi, sušenky apod. Zákazník si zakoupí chlazený nápoj v láhvi, sušenky, sušené maso – 2. fáze, NACE 47

Zákazník si zakoupí horký nápoj či polévku v kelímku – 3. fáze, NACE 56 – dodání zboží