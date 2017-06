Peníze, nebo život: Telecí léta

Učit se, učit se, učit se

Už v minulém dílu našeho seriálu jsme se zmiňovali, jak důležité je vytvářet pro děti finanční rezervy, aby měly hladší start do samostatného života.

I když jsou ještě na střední nebo vysoké škole, většinou jim, než opustí hnízda a plně se osamostatní, rezervu i nadále udržujeme a postupně plníme. Proč by se ale nemohly i děti samy aktivně zapojit? Jakmile začnou dostávat kapesné a vydělávat si na brigádách, měly by se zamyslet nad tím, jak se svými penězi naloží. Období puberty se někdy říkává telecí léta a je to označení v mnohém přiléhavé, nemusí ale přece platit absolutně. Čím dřív děti začnou dostávat lekce z finanční gramotnosti, tím líp se dokážou v životě rozhodovat, jak s penězi nakládat, za co je utratit. Někdo navíc nemá to štěstí, že pro něj rodiče spoří nebo investují už od dětství. Zvlášť pro něj je tedy nutnost, aby se začal o svoji finanční budoucnost starat už s první brigádou.

Nejčastěji ale – bohužel – v tomhle věku člověk z financí zná jenom PIN ke studentské platební kartě a pravidla kontokorentu. Kam tedy dávat peníze, aby se nějak nevypařily, v lepším případě aby se aspoň trochu rozmnožily?

První volbou býval vždy spořicí účet. Peníze se na něm mírně zhodnocovaly nebo díky úroku aspoň jakžtakž držely krok s inflací. Pokud ale váš puberťák dostal aspoň úvodní lekci finanční gramotnosti, poslal by vás se spořákem dneska k šípku. Úroky spořicích účtů dnes totiž na inflaci zdaleka nestačí. Pokud tedy nemají peníze ztrácet na hodnotě, je třeba hledat něco lepšího.

Stavební spoření

Stavební spoření bylo kdysi velmi oblíbenou variantou spoření pro děti i dospělé. Postupem času, po snižování státní podpory a všeobecném poklesu úroků spořicích produktů, jeho popularita klesla. Z nepříliš vysokého zhodnocení navíc ukusuje inflace a také poplatky a daň z výnosů. Abychom ale nebyli nespravedliví, stavebko má i jisté výhody. Tou hlavní je státní příspěvek, který roční zhodnocení napomáhá zvýšit. Peníze jsou ovšem ve stavebku na šest roků zamčené (ne že by byly zcela nedostupné, ale předčasný výběr se prostě nevyplatí). Obecně je stavební spoření vhodné především pro velmi opatrné a konzervativní lidi, kteří raději volí cestu nejmenšího odporu – kladné garantované zhodnocení a šest roků státního příspěvku.

Dlouhodobá investice

V době, kdy u nás „frčely“ vkladní knížky a sporožirové účty, byly na Západě nedílnou součástí investice. Nám slibovali jistoty, na Západě všichni od mala věděli, že kdo nic neriskuje, nic neztratí, ale také nic nezíská. Svatá pravda! Investice s sebou nesou rizika, ale vyvažují je možností zhodnocení. Nemáte jistotu například výnosu 1,5 procenta, ale na druhou stranu můžete získat výnos třeba i přes čtyři procenta! Jistota je krásná věc, pokud to ovšem není jistota, že za deset let si za svoje peníze koupíte míň než dneska.

Pokud pro svého potomka už investujete, ve vhodnou dobu mu můžete vysvětlit principy investování, výhody dlouhodobého pravidelného investování, které díky průměrování ceny částečně vyrovnává rizika. Můžete ozřejmit důvody, které vás vedly k volbě konkrétní investiční strategie, sledovat, jak se vyvíjí její hodnota a pomalu ho do investic začít zapojovat.

Pokud byste chtěli začít investovat až teď – nikdy není pozdě – můžete spolu probrat, k čemu by peníze naakumulované při investování měly posloužit. Na tom závisí volba délky investování a investiční strategie. Možná se budete divit, co se při rozhovorech o penězích se svými dětmi navzájem o sobě dozvíte. Třeba si sami spoustu věcí ujasníte.

A tady dva konkrétní příklady dlouhodobějších investic:

Jindra (15 let) se domluvil se svými rodiči, že společně začnou pravidelně investovat 1000 korun měsíčně. Zpočátku samozřejmě hlavně rodiče, ale Jindra se bude snažit s výdělky z brigád přebírat závazek na sebe. Nevědí přesně, na co Jindra jednou peníze použije, buď se rozhodně jít ve stopách rodičů a bude potřebovat kapitál na rozjezd vlastní firmy, nebo se mu bude hodit nějaký základ na pořízení vlastního bydlení. Pro investování vybrali program pravidelného investování od společnosti AXA. Délku investování si nastavili na deset let a zvolili si dynamický investiční profil s jednorázovou úhradou poplatku. Pojďme se teď podívat, jak by se tato investice mohla do budoucna vyvíjet. Ovšem v závislosti na vývoji na finančních trzích. Zhodnocení investice v % ročně (p. a.) Stav po pěti letech Stav na konci celého období Varianta A 6 % Vlastní vložené prostředky včetně poplatku* 64 500 Kč 124 500 Kč Zhodnocení investice ve fondech 5 618,88 Kč 40 198,74 Kč Celková hodnota investice 70 118,88 Kč 164 698,74 Kč Varianta B 7 % Vlastní vložené prostředky včetně poplatku* 64 500 Kč 124 500 Kč Zhodnocení investice ve fondech 7 510,53 Kč 49 594,47 Kč Celková hodnota investice 72 010,53 Kč 174 094,47 Kč Varianta C 8 % Vlastní vložené prostředky včetně poplatku* 64 500Kč 124 500 Kč Zhodnocení investice ve fondech 9 466,70 Kč 59 665,68 Kč Celková hodnota investice 73 966,70 Kč 184 165,68 Kč *Poplatek je 3,75 % z celkové sumy všech budoucích vkladů. Pro Jindru a jeho rodiče, kteří plánují postupně zainvestovat 120 000 Kč, to tedy je 4500 Kč. Martině je taky patnáct. Přesné plány do budoucna ještě nemá, nicméně její rodiče se rozhodli dívat do budoucnosti zodpovědně. Vybrali Martině program pravidelného investování od AXA s dvacetiletým horizontem, s tím, že jednou za rok provedou revizi cílů, plánů, horizontů strategií. Platit chtějí 1000 Kč měsíčně, zvolili si vyvážený investiční profil a jednorázovou úhradu poplatku. A tady vidíme, jak by mohla investice v následujících letech vypadat, pochopitelně ale v závislosti na vývoji finančních trhů: Zhodnocení investice v % ročně (p. a.) Stav po deseti letech Stav na konci celého období Varianta A 3 % Vlastní vložené prostředky včetně poplatku* 126 240 Kč 246 240 Kč Zhodnocení investice ve fondech 13 851 Kč 82 883 Kč Celková hodnota investice 140 091 Kč 329 123 Kč Varianta B 4 % Vlastní vložené prostředky včetně poplatku* 126 240 Kč 246 240 Kč Zhodnocení investice ve fondech 21 501 Kč 121 757 Kč Celková hodnota investice 147 741 Kč 367 997 Kč Varianta C 5 % Vlastní vložené prostředky včetně poplatku* 126 240 Kč 246 240 Kč Zhodnocení investice ve fondech 29 689 Kč 166 506 Kč Celková hodnota investice 155 929 Kč 412 746 Kč * Poplatek je 2,6 % z celkové investované sumy. Po Martinu, respektive její rodiče, kteří investují celkem 240 000 korun, to tedy bude 6240 korun.

Doplňkové penzijní spoření

Existuje ovšem jedna výhodná forma investování. Je to doplňkové penzijní spoření. Jeho hlavní výhody jsou:

státní příspěvek,

bezkonkurenčně nízké poplatky,

možnost nechat si přispívat v rámci bonusů od zaměstnavatele,

možnost mít vlastní investiční účet prakticky od narození.

Na druhou stranu je třeba vědět, že k penězům z něj se nedostanete snadno. Proto se pro něj nerozhodl ani Jirka, ani Martina s rodiči. Ti chtějí mít peníze dobře dostupné dřív než v penzi.

Ovšem to, co na první pohled vypadá jako nevýhoda, může být ve skutečnosti – když opravdu myslíte na stáří – šikovná pojistka proti rozháraným emocím vlastníka účtu: nevybere peníze při prvním zakolísání trhu, nekoupí za ně drahé auto, které zrovna nepotřebuje, zkrátka neprobendí je.

Penzijnímu spoření se budeme víc věnovat v příštím díle seriálu Peníze, nebo život.

Čím starší, tím zranitelnější

Dospívání není rozhodně období rušení dětských pojistek. Naopak, v telecích letech děti objevují svět divočejších a akčnějších zábav. Takže pokud nerevidujete pojistky pravidelně (a to by člověk čas od času měl), teď je právě ten čas upravit pojištění potomkům na míru. Pouštějí se do nebezpečnějších sportů? Jak je stávající pojistka kryje? Není potřeba dokoupit připojištění?

Pokud vaše dítě pojistku nemá, stojí za uvážení, jestli by si ji – mimo jiné z výše uvedených důvodů – nemělo pořídit právě teď.

Podívejte se, jaký výrazný finanční rozdíl je, když uzavřete pojistku pro malé dítě, pro puberťáka nebo pro dospělého.

Dřív je levněji Představme si rodinu. Oběma rodičům je 35 let a mají ročního syna. Rozhodli se pojistit společně jako rodina proti největším rizikům. V rámci rizikového životního pojištění od AXA se rozhodli pro následující pojistku: Oba rodiče jsou pojištění pro případ smrti a pro případ trvalých následků úrazu. Taktéž si oba zvolili komplexní balíček pro případ závažných onemocnění, který kryje 56 nejčastějších diagnóz. Pojistné sumy zvolili na milion korun pro případ smrti a půl milionu korun pro případ závažných onemocnění. Syna pojistili pro případ trvalých následků úrazu a pro případ závažných onemocnění v dětském balíčku (26 diagnóz). Pojistné sumy zvolili stejné jako pro sebe – milion korun pro případ smrti a půl milionu korun pro případ závažných onemocnění Celkové měsíční pojistné za celou rodinu je potom 2502 Kč. Pojištění syna z toho tvoří pouze 268 Kč, pojištění každého z rodičů je 1117 Kč. A teď necháme rizikové životní pojištění uzavřít dvacetiletého studenta. Pokud si zvolí stejné pojistné sumy (milion korun na smrt a trvalé následky úrazu, 500 000 korun na závažné onemocnění), bude platit měsíčně 896 Kč. Čas hraje proti vám.