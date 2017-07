Nová pravidla osobního bankrotu. Jak žádat?

Za snazší oddlužení

V Poslanecké sněmovně aktuálně leží další novela insolvenčního zákona. Návrh zákona citelně mění podmínky pro osobní bankrot, například úplně škrtá podmínku umoření alespoň třetiny dluhů během pěti let. Poslanci ovšem projednávání novely několikrát přerušili. Není tedy příliš pravděpodobné, že novinky projdou do konce volebního období. Pak by ovšem novela spadla pod stůl, noví poslanci musí dostat návrh zákona jako nový a rozjet proceduru komplet znovu: