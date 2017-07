Ušetřte litry! Voda nad zlato

Jednu výhodu sucho přece jen má: Sekačky na zahradách mlčí, protože není co sekat. Podle klimatologů je v Česku 75 procent území na suchu, nedávné prudké deště na tom mnoho nezměnily. Voda z kohoutků ale pořád teče, někde se proto každý večer rozjedou čerpadla naplno. Na zahradách přitom můžeme ušetřit stovky litrů pitné vody. Což mimochodem není jen ekologické, ale pokud nemáte vlastní vydatnou studnu, také ekonomické.

Žíznivý trávník

Podle Výzkumného technologického institutu padne na zalévání průměrné zahrady asi sto litrů vody denně. Nejnáročnějším konzumentem bývá trávník. Abyste dobře zalili metr čtvereční zelené plochy, potřebujete kolem 30 litrů vody týdně. Nejhůř jsou na tom pochopitelně otevřené trávníkové plochy, do kterých praží slunce celý den. A na zahradách právě mnohdy chybí košaté stromy, které by přirozeně stínily.

Denní dávku vody potřebují především zeleninové nebo květinové záhony. Zatímco zeleninu je v parném létě nutné zalévat jednou denně, okrasnou zahradu stačí kropit jednou za dva nebo za tři dny. Efektivitu ovlivňuje doba zalévání stejně jako způsob zavlažování. Staré dobré pravidlo říká, že nejlepší je zalévat brzy ráno nebo navečer, kdy už do záhonů nepraží slunce. Voda se nevypařuje tak rychle, rostliny nezažívají šok a vodu dokážou lépe zužitkovat. Tak ušetříte až 30 procent vody.

Jak zalévat bez dešťovky

Všichni říkají, že nejlepší je zalévat dešťovkou, která je pro rostliny lepší než voda ze studny nebo z vodovodu. Jenže když celé týdny neprší, není ani dešťovka. Šťastnější jsou ti, kteří mají na zahradě studnu a vodu můžou přečerpat do sudů, nechat ji odstát a potom zalévat. Ve vedru se počítá každá kapka, která padne na úrodnou půdu.

Abyste zabránili vysušování záhonů, můžete rostlinám stínit například rákosovou rohoží nebo jutou. Během suchého léta mulčujte víc než jindy. Mulč udržuje v půdě vlhkost. Běžně se mulčuje například posekanou trávou, ale i ta může být nedostatkovým zbožím. Použít můžete také drcenou kůru nebo kompost ze spodních vrstev, který bude ještě vlhký.

Pokud vám pod zahradou bublá potok nebo jiný vodní zdroj, je v suchém létě lákavé dojít si pro vodu zadarmo. Když si naberete do kropáče, nikdo na vás prstem hrozit nebude, ale jakmile začnete vodu do zahrady nahánět čerpadlem nebo jiným technickým zařízením, měl by to posvětit příslušný vodoprávní úřad.

Bazén je luxus

Podle výpočtů Českého rozhlasu je v českých bazénech aktuálně napuštěno asi 13 300 000 krychlových metrů vody. Kdyby ji lidé přelili do sklenic, vystačila by všem obyvatelům Česka celý rok a pět měsíců na pití. Samozřejmě, ne vždy končí v bazénech pitná voda, ale pravda je, že bazény na českých zahradách patří k významným konzumentům vody.

Stejně jako loni přistoupily už i letos některé obce k zákazu napouštění bazénů pitnou vodou z obecních vodovodů. Příkladem je obec Okrouhlice, která vlastní a provozuje vodojem a vodovodní řad; místím zdrojem pitné vody jsou čtyři studně. Zákaz napouštění bazénů obecní úřad doplňuje informací o tom, že vodu do bazénů nebo na zalévání si lidé můžou objednat u vodárenské společnosti v Havlíčkově Brodě.

Voda z veřejných vodovodů není primárně určená pro bazény. A to z několika důvodů. Voda do bazénů proudí rychle, v potrubí proto klesá tlak, což se může projevit i u dalších odběratelů. „Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může také dojít k uvolnění sedimentů a k zakalení vody,“ upozorňuje Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace. Právě z tohoto důvodu vodárenské společnosti nabízejí dovoz vody v cisternách.

Za litry litry Za kubík někde i dvakrát víc Ceny vody v Česku mají sice značný rozptyl, ale každopádně zadarmo vám ji nikdo nedá. V roce 2017 se za tisíc litrů platí zhruba od 50 do 115 korun. Na webu tzb-info.cz najdete výsledky měření reálné spotřeby vody v českých domácnostech. Možná se vám to nebude zdát, ale přesto – průměrná spotřeba vyšla 190 litrů na člověka a den. Měření je sice staré deset let, ale o kolik může být dneska jiná? Možná ubylo starých záchodků, které z nádržky vychrlily deset litrů při každém spláchnutí, přírůstek bazénů to ale spolehlivě vyrovná. A na ostatní věci spotřebujeme vody nejspíš stejně jako dřív: Kolik vytočíme činnost litry spláchnutí toalety 3–10 koupel ve vaně 100–200 sprchování 30–60 mytí nádobí v myčce 7–20 praní v pračce 30–90 mytí rukou 3 mytí automobilu 200 pití každý den 2–3 denně v kuchyni 5–7 Zdroj: Ekologický institut Veronica

Ušetřete litry v bytě

Úspory vody se v létě nedotýkají jen majitelů zahrad a bazénů. I bytem zbytečně protéká pitná voda. Loni každý z nás spotřeboval v průměru přes 88 litrů pitné vody. Podle údajů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR padne asi 25 procent osobní spotřeby pitné vody na splachování toalet. Výpočty Českého rozhlasu ukazují, že během 24 hodin spláchneme tolik litrů vody, kolik lidé v Česku vypijí za osm dní.

Dobře, splachovat je nutné a jen těžko zavedete teď hned do bytu dešťovku. Snížit spotřebu vody na splachování jde ale poměrně nenásilně. Starší WC s klasickou nádržkou spotřebuje na jedno spláchnutí asi deset litrů vody, zatímco modernější toalety sníží spotřebu o polovinu. Do starší toalety můžete instalovat WC stop a regulovat tak intenzitu splachování, úspora vody je v průměru asi 30 procent. Jiným řešením jsou moderní toalety s dvojitým splachováním, ty jsou většinou nastavené na šest litrů při plném a na tři litry při polovičním spláchnutí.

Skutečnou pohromou je protékající záchod, vaší domácností může bez užitku prolétnout 150 až 1000 litrů vody. Denně. Kdybyste tuhle „maličkost“ nechali neřešenou celý rok, mohli byste si odlehčit o pár tisíc, ba dokonce o pár desítek tisíc korun. ׅNeplechu může napáchat i prasklá hadička na WC, proto před odjezdem na letní dovolenou raději vypínejte hlavní uzávěr vody před i za vodoměrem.

Během léta narůstá také spotřeba vody na koupání, když už není zahrada s bazénem, je aspoň vana. Ovšem na koupel ve vaně padne kolem 150 až 200 litrů vody, zatímco rozumné sprchování si vyžádá kolem 50 litrů vody. Pokud použijete moderní pákové baterie, snížíte také spotřebu teplé vody, a to zhruba o 40 procent.