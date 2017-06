Levné letenky: Kde hledat a jak cestovat za míň

Jak na to

26. 6. 2017

Za letenku dnes často zaplatíte míň, než kdybyste jeli autem nebo autobusem. Hodně ale záleží, jak velké pohodlí vyžadujete. Ušetřit může hlavně člověk, který netrvá na přesném termínu, nevadí mu odlet ze vzdálenějšího letiště nebo přestupy.

Příklad. Chcete v září na týden do Lisabonu. Kdybyste teď kupovali přímou zpáteční letenku z Prahy, zaplatíte nejmíň pět a půl tisíce. Kdo je ochotný letět z polské Vratislavi a jednou přestoupit, dá za zpáteční letenku polovinu. Když cestujete ve dvou, je už rozdíl znát. Záleží samozřejmě, odkud vyrážíte, jestli máte možnost odvozu a na kolik by vás, podle vzdálenosti, vyšla cesta do Polska.

Cenu letenek srazíte už tím, že se spokojíte s nižším komfortem nízkonákladových společností typu EasyJet, Wizz Air, Ryanair nebo Vueling. V ceně je ale pouze let, s občerstvením zdarma nepočítejte, připlácet budete i za odbavené zavazadlo (minimálně několik stovek za každý let), zdarma je jen příruční, které nesmí přesáhnout stanovené rozměry. Připlatit si můžete i za výběr místa v letadle – nejdražší jsou ta s extra prostorem na nohy, poplatek se pohybuje v řádu stokorun. I když si ale připlatíte za kufr a lepší místo, vyjde cesta s nízkonákladovkou většinou levněji než cesta s klasickou leteckou společností.

U klasických aerolinek jsou někdy překvapivě jednosměrné letenky dražší než letenky zpáteční, může vyjít levněji rezervovat zpáteční letenku a jednu cestu nechat propadnout; schválně si to proklepněte, ať zbytečně neplatíte víc. Samozřejmě to ale neplatí u nízkonákladových dopravců.

Padá cena, chytej

Záleží i na termínu letu. Nejdražší jsou letenky o Vánocích a jiných svátcích a během hlavních letních měsíců, levněji se dá cestovat na jaře a na podzim. U pravidelných letů většinou koupíte letenku za nejvýhodnější cenu dva až tři měsíce dopředu, i když žádné železné pravidlo v tomhle ohledu neexistuje.

U charterových letů do typických dovolenkových destinací, jako je Egypt nebo Turecko, se někdy vyplatí počkat na poslední chvíli, kdy cestovky doprodávají nevyužité kapacity i za podnákladové ceny. Spoléhat na to ale nemůžete. U pravidelných letů se čekat na poslední chvíli, až na výjimky, nevyplácí, letenky spíš zdražují.

V pravidelných linkách ceny zvedají hlavně obchodní cestující, kteří většinou potřebují co nejrychlejší spoj v přesném termínu a cenu tolik neřeší. Proto bývají přímé lety dražší než lety s přestupem. Levnější bývají letenky na úterý, středu, nebo sobotu, kdy tolik obchodních pasažérů necestuje. Podle stejné logiky platí, že nejdražší jsou většinou ranní a večerní spoje.

Do ceny se může promítnout i den, kdy letenku rezervujete. Letecké společnosti obvykle akční nabídky spouštějí v pondělí – a konkurence záhy reaguje. Existují doporučení, podle kterých nejlevněji nakoupíte v úterý odpoledne, kdy už jsou ceny sražené, ale to už je spíš hra s náhodou.

Kam pro levné letenky

Při vyhledávání letenek ideálně používejte anonymní režim prohlížeče, předejdete tak možnému navyšování ceny na základě uložených cookies. Vybrali jsme pro vás vyhledávače, které umožňují flexibilně pracovat s místem odletu i termínem.

Pro Evropu a okolí vyhledává a kombinuje lowcostové lety velmi dobře azair.com. Parametry můžete nastavit podrobně – například filtrovat dny v týdnu, kdy si přejete letět, nebo kolik času chcete na přestup. Můžete hledat naráz lety z víc letišť i na víc letišť, open jaw lety (cesty, které začínají a končí na různých letištích) a mnoho dalšího.

Jestli je pro vás nejdůležitější nízká cena, nebuďte příliš konkrétní: nastavte třeba, že chcete letět kdykoli během srpna na pět až sedm dní z Prahy nebo blízkých letišť na kterékoli letiště ve Španělsku, nebo prostě kamkoli.

Jestli nelpíte na přesném cíli, ale chcete někam vyrazit levně, otestujte také airixo.com. A velmi šikovné je Kiwi.com (dřívější Skypicker), které funguje podobně jako azair.com a vyhledává kombinace letů po celém světě, využít ho můžete třeba i při hledání levného přeletu v Jihovýchodní Asii.

Jakmile ve vyhledávači najdete let, který vám vyhovuje, mrkněte přímo na stránky dopravce a rezervujete letenky tam, vyhnete se tak marži pro vyhledávač.

Provětrat samozřejmě můžete také českou klasiku, zvlášť když je pro vás důležitá zákaznická podpora v češtině nebo cestujete s dětmi, přestupům i delším přejezdům se chcete vyhnout a nehledáte nutně superlevné (a často trochu nepohodlné) řešení. K nejznámějším vyhledávačům patří Letuška.cz nebo Pelikán.cz, letenku koupíte i na Studentagency.cz. Stačí zadat místo odletu, cílovou destinaci a datum. Systém nabídne možnosti seřazené od nejlevnější po nejdražší.

Kromě jmenovaných jsou populární také Google lety, ITA Software, Kayak, Skyscanner, Momondo, Farecompare nebo Hipmunk.

Kromě vyhledávačů je dobré sledovat také weby nebo facebook lovců letenek a sledovacích agentů, kteří hlídají a sdílejí speciální akce i chyby v systémech leteckých společností. Samozřejmě to ale většinou znamená rezignovat na přesný termín a cíl cesty a prostě skočit po příležitosti, která se naskytne. Koukněte na Akcniletenky.cz, Cestujlevne.com nebo třeba Honzovyletenky.cz. Novinky si můžete nechat posílat do mailu.

Ceny letenek se někdy mění z hodiny na hodinu, jestli tedy chcete být ještě pohotovější, oceníte aplikaci Nejrychlejší letenky, která projíždí servery nabízející levné letenky, vyzobává z nich nejzajímavější nabídky a okamžitě vám je ukazuje v mobilu.