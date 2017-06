6 tipů dTestu: Jak vybírat zájezd a co si pohlídat

Někdo rád všechno zařídí sám a i dovolenou si organizuje na vlastní pěst. Jiný koupí si zájezd. To vyjde o něco dráž, ale všechno už zařizuje někdo jiný a člověk může jen relaxovat. A navíc má v případně nečekaných událostí garantovanou větší právní ochranu. S největší spotřebitelskou organizací dTest jsme připravili rady, na co si dávat pozor při pořizování dovolené.

1. Agentura není kancelář

Cestovní agentura a cestovní kancelář jsou pro mnoho lidí synonyma. Ve skutečnosti je v tom rozdíl. A podstatný. Agentura je pouze zprostředkovatel, který přeprodává zájezdy uspořádané cestovními kancelářemi. Pokud si tedy budete chtít stěžovat například na kvalitu ubytování, obraťte se na cestovní kancelář.

K založení cestovní agentury stačí podnikateli volná živnost, cestovní kancelář je ale živností koncesovanou. Jejímu vzniku musí předcházet souhlas Ministerstva pro místní rozvoj. „Získat koncesi není úplně jednoduchý proces. Oproti tomu založení volné živnosti je rychlé, stačí ohlásit svůj záměr živnostenskému úřadu,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Vždycky tedy pátrejte po tom, kdo váš zájezd skutečně organizuje. Takové právo má jenom cestovní kancelář. A ta také za organizaci zájezdu a kvalitu domluvených služeb ručí a zodpovídá.

Cestovní pojištění Srovnejte to! Jedete do světa? Srovnáme cestovní pojištění, aby skákalo, jak budete pískat. A když budete chtít, můžete ho u nás i objednat. Stačí říct, jak byste ho nejradši kupovali, jestli ho chcete koupit přes počítač, probrat s přítelem na telefonu, nebo si pro něj dojdete osobně. Online Call Centrum Osobně Chci také ušetřit

2. Je cestovní kancelář pojištěná?

Když už tedy víte, kdo za zájezdem stojí, proklepněte si ho.

Krach cestovní kanceláře je velká nepříjemnost, hlavně když k němu dojde právě během vaší dovolené. Nejde o úplně výjimečnou záležitost, za posledních osmnáct let každý rok zkrachovala aspoň jedna česká cestovní kancelář. Pojištění sice je jednou z podmínek získání povolení k činnosti, přesto je lepší si to před koupí ještě ověřit. „Ve smlouvě s důvěryhodnou cestovní kanceláří by mělo být uvedeno, u jaké pojišťovny je pojištěna a jaké jsou podmínky. Často tyto informace najdete i na webových stránkách, pokud ne, rozhodně se na ně doptejte,“ doporučuje Lukáš Zelený.

3. A jak je pojištěná?

Povinné pojištění pořadatelů cestovních zájezdů vychází ze zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Pokud vaše cestovní kancelář zkrachuje, měla by její pojišťovna zajistit odvoz klientů zpátky domů. Pokud se zájezd neuskuteční, máte nárok na vrácení zálohy nebo ceny zájezdu. Zjistěte si, jestli v případě krachu cestovky v průběhu své dovolené budete moct na místě zůstat až do plánovaného konce, nebo se vrátíte dřív. V takovém případě by vám cestovní kancelář měla vrátit poměrnou část celkové ceny.

Dovolte, spočítáme dovolenou Náhrada mzdy Čerpání dovolené mimo jiné znamená, že za dny volna dostanete náhradu mzdy. Kolik to dělá, si snadno spočtete na naší kalkulačce. Stejně tak počty ulehčíme tomu, kdo pracuje v nerovnoměrně rozvržených směnách nebo potřebuje vypočítat poměrnou část dovolené. Náhrada mzdy za dovolenou Výpočet poměrné části dovolené Dovolená při nerovnoměrně rozložené pracovní době

4. Zájezdy kupované přes internet se do čtrnácti dnů nevracejí

Do týdne před odcestováním vám kancelář nebo agentura musí poslat všechny doplňující informace k zájezdu, například letenky, jízdenky, poukaz na ubytování a kontakt na místního zástupce cestovní kanceláře.

Pokud uzavřete smlouvu přes internet, což je v dnešní nejčastější, měli byste vědět, že tento typ smlouvy bohužel neumožňuje odstoupení do 14 dnů bez udání důvodu – na rozdíl od většiny jiných internetových nákupů. Před podpisem smlouvy si prostudujete storno podmínky, které jsou součástí obchodních podmínek. Poplatek za odstoupení závisí na tom, kdy zájezd kupujete a kolik dní zbývá do odjezdu.

5. Kdy můžete od smlouvy odstoupit

Pokud agentura nebo cestovní kancelář změní cenu zájezdu, musí vám to oznámit nejpozději dvacet dnů před plánovaným odjezdem. K tomuto málo častému kroku cestovky přistupují pouze ve výjimečných případech. Právo měnit cenu po podpisu mají pouze, pokud zdraží doprava, pohonné hmoty nebo se kurz koruny změní o víc než deset procent.

Poté, co vám poskytovatel změnu oznámí, máte pět dnů na rozhodnutí, jestli chcete na novou cenu přistoupit. Pokud se vám nové podmínky nelíbí, můžete smlouvu bezplatně zrušit. Dejte si ale pozor na lhůtu, pokud se během pěti dní nevyjádříte, nová cena platí automaticky.

6. Když nemůžete jet

Před odjezdem na dovolenou se objevila nečekaná událost, která vám zabrání odcestovat. Od smlouvy můžete bez poplatku odstoupit pouze ve výjimečných případech, co teď? Většinu z nás přirozeně napadne poslat za sebe někoho jiného.

Na to máte podle zákona samozřejmě právo, i když někteří organizátoři zájezdu se vám to můžou snažit komplikovat. Změnu cestujícího musíte písemně oznámit do sedmi dnů do odjezdu. V takovém případě vám cestovní kancelář může účtovat pouze poplatek za administrativní práci spojenou se změnou, to by mělo být maximálně několik stovek korun. Všechno, co bylo ujednáno ve smlouvě, zůstává v platnosti. „Pokud vám váš poskytovatel bude tvrdit, že nový cestující nemá nárok na stejné slevy jako předchozí klient, nevěřte tomu, je to v rozporu se zákonem“ dodává Lukáš Zelený.