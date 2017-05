Hromadná aukce dTestu. O výhodnější mobilní tarif si můžete říct do konce května

O ceny mobilních tarifů a rozsah služeb, které tuzemští operátoři zákazníkům nabízejí, se dTest zajímá dlouhodobě. Na konci minulého roku jsme psali například o porovnání cen mobilních tarifů v evropských zemích, které sdružení zpracovalo. Srovnání ukázalo, že čeští zákazníci platí za telefon často mnohem větší sumy, případně dostávají za stejně peněz mnohem méně volných minut, esemesek či dat než spotřebitelé jinde v Evropě. „Třeba v Rakousku nabízí jeden z operátorů v rámci neomezeného tarifu kromě volání a SMS i jedenáctkrát větší objem dat než u nás, a navíc můžete posílat neomezené množství SMS zpráv v zemích Evropské unie a USA. To všechno za méně než polovinu české ceny,“ popisoval výsledky průzkumu právník dTestu Lukáš Zelený. Podobné závěry ostatně vyplynuly i ze zprávy Evropské komise: ceny, které se v Česku za mobilní služby platí, jsou oproti průměru v Evropské unii o 60 procent vyšší.

V únoru proto vyzvalo spotřebitelské sdružení operátory ke změně cenové politiky. Tématem – především levnějším mobilním internetem – se začal zabývat také premiér Bohuslav Sobotka. Výsledkem politických debat měla být novela zákona o elektronických komunikacích. Návrh zákona ovšem neřeší mobilní internet přímo, zavádí pouze silnější páky pro Český telekomunikační úřad. Od posílení pravomocí regulátora si zákonodárci slibují zlevnění přístupu do sítí, které by umožnilo menším hráčům, zejména virtuálním operátorům, nabídnout datové balíčky levněji. Snížení cenové nabídky menších operátorů by pak mohlo podle politiků vést ke zlevňování také u trojice největších tuzemských operátorů.

Novela zákona teď leží v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k politické situaci ale není jisté, zda a kdy se povede změnu prosadit.

Hromadná aukce dTestu

Spotřebitelské sdružení dTest se nyní rozhodlo zkusit získat pro zákazníky tuzemských operátorů výhodnější mobilní tarify prostřednictvím hromadné aukce. „Přístup mobilních operátorů svědčí o tom, že jim jejich silné postavení dovoluje jednoduše ignorovat nespokojenost zákazníků. Rozhodli jsme se proto spojit síly, zorganizovat hromadnou změnu operátorů a získat lepší cenu pro všechny zapojené spotřebitele,“ komentoval spuštění aukce ředitel dTestu Martin Černý. Černý věří, že pokud operátory osloví silná skupina mnoha tisíců zákazníků, budou motivování nabídnout lepší cenu.

Nebude to prvně Aukce dodávek elektřiny a plynu Hromadnou aukci energií uspořádalo spotřebitelské sdružení už dvakrát. Vítězem se v obou kolech stala společnost Europe Easy Energy. Modelová domácnost se spotřebou elektřiny 3,2 MWh za rok v sazbě D02d prý díky první aukci ušetřila v průměru 1941 korun. Plynem vytápěný zateplený rodinný domek se spotřebou 15 MWh asi 9980 korun ročně. Druhá aukce přinesla totožné modelové domácnosti úsporu průměrně 1168 korun ročně za elektřinu a 3810 korun za plyn.

Do hromadné aukce se jen první den od spuštění zapojilo přes dvanáct tisíc lidí, registrace je otevřená do posledního května. Už teď tedy lze říct, že vyjednávací pozice dTestu bude opravdu silná. Přihlásit se může kdokoli – nezáleží, jestli aktuálně máte s operátorem sjednaný tarif nebo využíváte předplacenou kartu. Na stránce Chci výhodnější tarif jednoduše vyplníte jméno, příjmení a e-mail. Každý, kdo se do aukce zapojí, musí zadat počet volných minut, SMS a mobilních dat, které by rád v balíčku od operátora dostal. Na základě těchto údajů následně spotřebitelské sdružení stanoví nejčastěji poptávané varianty tarifů, o které by měli následně operátoři v aukci soutěžit. Podle dTestu má jít o tarify s menším i větším objemem služeb sestavených tak, aby vyhovovaly co možná největšímu počtu spotřebitelů.

Registrace do aukce je bezplatná a především nezávazná – žádný z nabízených tarifů nakonec nemusíte přijmout. „Neexistuje žádná povinnost nebo závazek, který by registrované spotřebitele nutil stát se zákazníkem vítězného operátora,“ ubezpečuje zájemce o aukci ředitel dTestu Černý.

Samotná aukce by měla proběhnout devátého června. Přihlásit se do ní můžou všichni operátoři, kteří v Česku působí, včetně těch virtuálních. Nabídky vítězných operátorů chce spotřebitelské sdružení rozeslat všem zájemcům o aukci v polovině června. Čas na rozhodnutí přejít k novému operátorovi pak budou mít všichni zúčastnění do konce června. Podmínkou dTestu je, že operátor sjedná se zákazníky smlouvu na jeden rok. Právě to je také doba, po kterou musí operátor zákazníkovi garantovat vysoutěženou cenu.

Ten, kdo se do aukce zapojí a následně kývne na nový tarif, si ale musí dát pozor na jednu věc: pokud má se stávajícím operátorem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, nevyhne se sankci za její předčasné zrušení. Poplatek za odchod může dělat až pětinu zbývajících paušálů.

Brno narazilo Výhodnější mobilní tarif se před časem snažila pro své občany dojednat také radnice Brna-střed. Vyzvala proto operátory, aby předložili své nabídky tarifů: základního s neomezeným voláním, SMS a MMS a druhým tarifem, který měl obsahovat balíček pěti GB dat, který by bylo možné dokoupit jednou či víckrát za stejnou cenu k základnímu tarifu. Výměnou radnice nabízela propagaci vítězné nabídky. Nakonec ale na úřad nedorazila jediná nabídka odpovídající zadání. Operátoři Vodafone, O₂ a T-Mobile výzvu radnice svorně ignorovali.

Nejde jen o cenu

Vedle výhodnějších mobilních tarifů chce spotřebitelské sdružení prostřednictvím aukce docílit ještě jedné věci – vyjednat pro zákazníky férové podmínky. Každý operátor, který se bude chtít do aukce zapojit, tak bude muset kývnout na několik dalších podmínek. Jde například o závazek nabízet smlouvy bez skrytých pokut a poplatků. Vedle toho musí být každou smlouva sjednaná pouze na jeden rok a operátor ji nesmí automaticky prodloužit. Další z podmínek je zajištění kvalitního zákaznického servisu.

Posílení práv spotřebitele vůči operátorům je ostatně další oblastí, kterou vedle vysokých cen, spotřebitelská sdružení, ale taky Český telekomunikační úřad dlouhodobě řeší. Jedním z problémů jsou například omezená práva spotřebitelů, pokud jde o odstoupení od smlouvy. Aktuálně totiž platí, že zákazník, který má s operátorem smlouvu na dobu určitou, může závazek bez sankcí (doplacení až jedné pětiny zbývajících paušálů) vypovědět ve dvou případech. Konkrétně před koncem smlouvy, nebo pokud operátor zavede nové, pro klienta nevýhodnější podmínky. Jenže v praxi o změnách zákazníci mnohdy nemají ani tušení – adresně upozornit je totiž operátor musí, jen když změnu sám vyhodnotí jako podstatnou a vedoucí ke zhoršení postavení zákazníka. Navíc, pokud už se operátor rozhodne klienta upozornit, informaci o změně podmínek dost často schovává na zadní stranu vyúčtování, napsanou drobným písmem.

Spotřebitelům by měla v tomto směru pomoci novela zákona o elektronických komunikacích. Jak už jsme ale psali o pár odstavců výš – její dohledné schválení není vůbec jisté.