Za chléb hry. Účtenková loterie začne příští rok

Zaplatíte útratu v restauraci, sednete k počítači, naťukáte údaje z účtenky, případně vyfotíte telefonem a nahrajete přes mobilní aplikaci. Když se zadaří, příští měsíc vyhrajete auto, několik tisíc, ale dost možná taky jen pár stovek. Tak zatím vypadá herní plán účtenkové loterie, pomocí které chce Ministerstvo financí motivovat zákazníky k přebírání účtenek, respektive kontrole jejich správného zaevidování do systému elektronické evidence tržeb.

Účtenkovka – jak se bude česká verze účtenkové loterie jmenovat – by měla odstartovat v polovině příštího roku. Aktuálně proto ministerstvo vypsalo výběrové řízení a hledá firmu, která dodá IT řešení – zajistí registraci hráčů a účtenek, losování i výplatu výher. Kolik peněz ze státního rozpočtu na loterijní systém padne, zatím není jasné. Vyhrát má nejvýhodnější nabídka. Oficiálně jsou prozatím vyčíslené alespoň výdaje na výhry – ročně na ně půjde 65 milionů korun, měsíčně tedy něco kolem pěti milionů. Propagace Účtenkovky pak přijde zhruba na dalších 20 milionů korun. Současně ministerstvo hledá asistenční místa, kde by mohli účtenky registrovat i lidé, kteří nemají přístup k internetu, například senioři.

Co konkrétně vás čeká, pokud se do Účtenkovky zapojíte?

Nedals? Hlásím! Koho spíš než laciná výhra motivuje teplý bonz, nemusí se s účtenkovou loterií zdržovat. Pokud vám obchodník nevydá účtenku, můžete ho rovnou nahlásit. Stačí vyplnit pár podrobností na webu Finanční správy. Nemusíte se přitom nijak žinýrovat – není nutné (vlastně ani možné) zadávat vlastní kontaktní údaje.

Dvacet pět tisíc výher každý měsíc

Největším tahákem účtenkové loterie má být pět hlavních výher, mezi kterými je i zmíněný vůz. Podrobnosti o dalších výhrách ministerstvo neuvedlo, prozatím alespoň prozradilo jejich hodnotu – od sta tisíc do jednoho milionu korun. Pravděpodobnost, že los padne zrovna na vaši účtenku, nicméně není nijak velká. V prvních pěti pořadích se totiž bude losovat pouze jedna účtenka. Daleko větší šance na výhru bude až v osmém pořadí, kde se bude tahat největší počet – dvacet pět tisíc účtenek. V osmém pořadí ale patrně půjde o výhry pouze v řádu stokorun. Předběžný herní plán zatím počítá s rozdělením výher mezi 25 115 vylosovaných účtenek každý měsíc.

Evidence tržeb Čeká vás elektronické evidování tržeb a nejste si jisti, že všechno stoprocentně zvládáte? Odborníci z naší poradny pro EET vám vrátí klid. Elektronická evidence tržeb (EET) – poradna

Jasno je i v konkrétních pravidlech Účtenkovky. Oproti studii, kterou si nechalo Ministerstvo financí k elektronické evidenci tržeb zpracovat, a ve které se uvažovalo i o registrování a především zvýhodnění účtenek, které nebyly obchodníkem řádně zaevidovány, budou slosovatelné pouze účtenky validní – zaevidované v systému EET. Pro ověření validity bude nicméně krom prvních šestnácti znaků BKP (bezpečnosti kód poplatníka) nebo FIK (fiskální identifikační kód) nutné zadat také datum a čas transakce, částku, na kterou byla účtenka vystavená a DIČ prodejce. Pokud zadáte účtenku, kterou EET neeviduje, vyzve vás systém k dobrovolnému doplnění dodatečných informací o nevalidní účtence a přesměruje na web Finanční správy.

Kritici účtenkové loterie často upozorňovali také na možné zneužití ze strany zákazníků – rozložení jedné útraty na několik účtenek kvůli větší pravděpodobnosti výhry. Kdo už se radoval, jak jednoduše si výhru pojistí, bude muset své nadšení mírnit. Ve specifikaci účtenkové loterie je totiž pravidlo, podle kterého bude možné od jednoho podnikatele v jeden den zaregistrovat jen jednu účtenku. Což pravděpodobně neznamená, že jeden nákup na pěti účtenkách nepůjde registrovat do loterie vůbec. Jen to bude chtít o něco víc času. Dobrá zpráva naopak je, že do slosování půjde poslat i účtenku v hodnotě jedné koruny. Minimální hodnotu útraty totiž herní plán nestanovuje, platí jen, že nesmí jít o částku zápornou. A konečně poslední pravidlo – Účtenkovka bude pouze pro osoby starší osmnácti let.

Losování by mělo probíhat každý patnáctý den v měsíci, z účtenek vydaných za předem stanovené období. Jinak řečeno – účtenky vystavené například od prvního do posledního července se budou losovat patnáctého srpna. O výhře chce Ministerstvo financí informovat prostřednictvím esemesky nebo e-mailu, číslo nebo adresu bude nutné zadat při registraci do loterie.

Losování účtenek. Byli jsme první Nebo skoro první. Už před pěti lety psal Michal Kašpárek o tchajwanské účtenkové loterii. Nejprve zvedla výběr daní o sedmdesát pět procent. Proč moc nefunguje? Vydupej si ve večerce doklad, vyhraj milion

Místo zákazníků podnikatelé

Plán Ministerstva financí nicméně neschvaluje například Hospodářská komora ČR. Vyhrávat v loterii by podle ní měli spíš podnikatelé samotní. Například slevu na dani. „Daleko logičtějším pojetím by byla konstrukce loterie adresovaná prodejcům zboží nebo služeb, kteří přijímají platby v hotovosti. Dávalo by smysl jako pozitivní stimulace k dobrovolnému plnění evidenčních a vůbec daňových povinností – stranou ponechme diskuzi o jejich obsahu i rozsahu – losovat mezi zaevidovanými tržbami ty, které by přinesly vítězným podnikatelům prémii v podobě slevy na dani z příjmů,“ myslí si poradce prezidenta poradce Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Inspiraci pro účtenkovou loterii čerpalo Ministerstvo financí na Tchaj-wanu, kde podobná hra běží už desítky let. Jako doplněk elektronické evidence tržeb ji ale zavedli i v Chorvatsku, Slovinsku či na Maltě. V roce 2013 se účtenková loterie rozběhla i na Slovensku jako Národná bločková lotériá. Zejména v prvních dnech po spuštění se sice těšila velkému zájmu, v dalších letech ale postupně počet registrovaných účtenek klesal.