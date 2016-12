Ježíšek to zvoral: Výměna a vracení dárků. Na co je v obchodě nárok

Ježíšek šlápnul vedle. Výměna a vracení dárků – co všechno můžete v obchodě podle zákona žádat a kdy nezbývá než doufat ve vstřícnost prodejce?

| rubrika: Jak na to | 27. 12. 2016

Jestli chcete vrátit nebo vyměnit nevhodně vybraný dárek, záleží, jestli je koupený v kamenném obchodě, nebo na dálku – přes internet, z katalogu, případně mimo prostory obvyklé k podnikání, typicky na ulici.

Kromě vašich zákonných nároků je důležitá také politika, jakou si ohledně vracení a výměny zboží stanovil prodejce. Mnohé obchody před Vánoci lákají zákazníky právě tím, že nabízejí vstřícné podmínky, nad rámec svých zákonných povinností.

Alfou a omegou všeho je samozřejmě účtenka. K dárku se obvykle nepřikládá. Jestli ale chcete vracet nebo vyměňovat, budete si ji muset od člověka, který vás nešikovně obdaroval, vyžádat; případně nechat výměnu dárku na něm.

Dárek z kamenného obchodu

Jestli chcete po Štědrém dnu vrátit nebo vyměnit zboží koupené v kamenném obchodě, je vaší jedinou nadějí vstřícnost prodejce, který to dobrovolně umožní. Zákon mu to nenařizuje. Pokud to ale sliboval v předvánoční reklamě, musí slib dodržet:

Celá řada obchodníků v povánočním čase bývá laskavá. Když nevrátí peníze, zboží alespoň vymění. Obvykle je ale třeba abyste splnili alespoň základní podmínky, které si prodejce stanovil. Kupříkladu přinést zboží zpět s neodstřiženými cedulkami nebo v původním obalu.

„Některé obchody vrátí za nevyhovující zboží peníze, jiné jen umožní vybrat si z aktuální nabídky či poskytnou poukázku na další nákup. Lhůty jsou rovněž individuální, nejkratší začínají na čtrnácti dnech. Nebo obchodník určí pevné datum, do kdy lze jakékoliv před Vánoci koupené zboží vrátit. Běžná lhůta bývá kolem jednoho měsíce, ale výjimkou není ani delší časový úsek. Konkrétní informace můžeme nalézt v prodejních řádech nebo na účtenkách,“ doplňuje právník dTestu Lukáš Zelený.

Ideální samozřejmě je zjišťovat podmínky už při nákupu. Lhůta na vrácení a výměnu není nekonečná, pohlídejte si termín a nepropásněte ho.

Pokud chcete vracet jídlo nebo drogerii, může to být problém – neporušený obal tu nejspíš bude nutnost. Kupříkladu kartáček na zuby nebo holicí strojek bez něj nevrátíte určitě. Totéž se týká potravin, nápojů a jiného zboží běžné spotřeby do domácnosti.

Dárek koupený na dálku

Jestli je dárek koupený mimo kamennou prodejnu, tedy přes internet, po telefonu, z katalogu nebo jinde mimo prostory obvyklé k podnikání, jsou celkem jasně daná zákonná práva: do čtrnácti dní od převzetí zboží je možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. A jde opravdu o čtrnáct dní od převzetí, nikoli od objednání. Převzetím samozřejmě nerozumíme rozbalení dárku pod stromečkem, ale chvíli, kdy zboží obdržel a převzal kupující od prodejce. Ideální samozřejmě je zainteresovat do vracení zboží dárce:

„Sdělením prodejci, že věc budeme vracet, odstupujeme od smlouvy. Na samotné vrácení zboží do obchodu máme dalších maximálně čtrnáct dní od chvíle, kdy jsme odstoupili. Zboží vracíme kompletní, pokud možno v původním obalu, nepoškozené, ale pokud nese stopy po vyzkoušení, právo odstoupit nezaniká. Prodejce musí vrátit peníze do čtrnácti dnů, ale zpravidla to dělá rychleji,“ říká právník Zelený.

Čtrnáctidenní lhůta nemusí při včasnějším nákupu vánočních dárků stačit, většina e-shopů proto lhůtu pro zboží zakoupené v prosinci nebo dokonce už v listopadu dobrovolně prodlužuje a umožňuje dárky vrátit nebo vyměnit třeba do konce roku nebo i déle – tady už se ale opět pohybujeme v mezích daných dobrou vůlí obchodníka, záleží na něm, nakolik vstřícný bude a jaké podmínky vracení a výměny zboží si stanoví.

Hudba, video a software

Když darujete nehmotné plody duševní činnosti, tedy například hudbu, video nebo software, je to s vracením obecně obtížnější: vrátit se dají, jen když neporušíte originální obal. Když stahujete přímo do počítače (nekupujete tedy hmotný nosič), je možné od smlouvy odstoupit do chvíle, než začnete stahovat. Vrátit takové zboží nejde.

Pobyty, letenky a zážitky

Trochu ožehavé je to s darovanými letenkami, pobyty a zážitky. Zákon umožňuje od smlouvy odstoupit, ale nejspíš to nezůstane bez sankce – zejména, když rušíte krátce před termínem. Stornopoplatek se u dovolené může vyšplhat až k ceně zájezdu.

Také při nákupu letenek a jízdenek nezapomeňte pročíst obchodní podmínky. Přepravce ani zprostředkovatel nemá zákonnou povinnost vzít jízdenku nebo letenku zpět nebo ji vyměnit za jinou, pokud se k tomu sám dobrovolně nezavazuje. Obdobně to platí, když koupíte voucher na večeři, ubytování nebo zážitek s pevně stanoveným termínem. Nemusí být snadné se vyvázat, podnikatel může žádat, abyste objednanou službu zaplatili, i když ji nevyužijete.

Reklamace je klasika

Úplně jiná je situace, pokud dárek není nevhodně vybraný, ale ukáže se, že má vadu nebo nefunguje, jak fungovat má. Pak platí klasická pravidla reklamace jako u kteréhokoli jiného zboží. Dárky pod stromečkem nijak nevybočují z řady: