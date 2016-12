Dorazí dárky? Poštovní stávka bude

Premiér Bohuslav Sobotka ani ministr vnitra Milan Chovanec (oba ČSSD) na dopoledním jednání s menšinovými odbory České pošty neodvrátili stávku chystanou na pondělí.

Sobotka sice uvedl, že přetížení zaměstnanci si zaslouží lepší platy, vybavení i další podmínky pro práci a pošta větší investice do zkvalitňování svých služeb, stávkou si ale odboráři více peněz nevybojují, protože podnik je v současné chvíli nemá kde vzít.

„Rozumím požadavku na růst mezd a co nejlepší pracovní podmínky, ale máme limity ekonomických možností a ty jsou nastaveny jinak než u firem, které mají vyšší mzdy a odvádějí dividendy do zahraničí,“ říká Sobotka. Ministr vnitra, pod něhož pošta spadá, a generální ředitel podniku Martin Elkán mají podle něj dodat v prvním pololetí strategii rozvoje pošty včetně plánu mzdového vývoje.

Stát se podle premiéra musí zasadit o to, aby České poště v příštím roce uvolnil 1,4 až 1,5 miliardy korun jako kompenzaci za státem objednané služby v letech 2013 a 2014. Kompenzace za nevýdělečné služby měl původně hradit fond, do kterého měli přispívat konkurenti České pošty, ten ale nakonec nevznikl a náhradu tak má platit podle ministrů stát (Český telekomunikační úřad).

Babiš chce transparentnější hospodaření

Na proplacení peněz se ale vláda musí domluvit i s ministrem financí a šéfem ANO Andrejem Babišem. Ten se domnívá, že pošta má nejprve najít peníze u sebe a rozkrýt netransparentní hospodaření. „Česká pošta je velice bonitní aktivum, ale bohužel je to pro mě podnik, který hospodaří velice netransparentně. Za skandální považuji, že generální ředitel má 300 000 korun plat a ještě 300 000 bonus. Takže jestli se poště nedaří, tak by si měli snížit příjmy,“ citovala Babiše ČTK.

Pokud by po jednání ve vládě pošta kompenzace dostala, na růst mezd by z nich šlo minimálně 35 procent, což představuje 1200 až 1400 korun na zaměstnance měsíčně. Pošta si podle ministra vnitra takové peníze zaslouží. „Přesoutěžila 95 procent zakázek a ušetřila tím 800 milionů korun. Na mzdy zaměstnanců dala 1,2 miliardy korun, takže peníze, které chceme poště vyplatit, nejsou žádnou dotací, ale jen platbou za to, co jsme si u ní jako stát objednali,“ uvedl Chovanec.

Narážel tak na to, že pošta musí zajišťovat obslužnost po celé republice a provozovat 3200 poboček. Kdyby se chovala čistě komerčně, provozovala by prý jen několik stovek poboček a ostatní, hlavně na vesnicích, by ke škodě obyvatel skončily.

Stávkovat plánuje pětina zaměstnanců

Práci chce na dvě hodiny během pondělí 19. prosince zastavit zhruba pětina zaměstnanců pošty. Celkem jde o zhruba šest tisíc členů Odborového hnutí zaměstnanců České pošty, SOS-21 a Nezávislého odborového sněmu České pošty. Menšinové odborové svazy požadovaly navýšení tarifní mzdy pro všechny zaměstnance o 2500 korun měsíčně.

Vedení státního podniku označuje takové požadavky za nereálné. Odborářům vytýká také to, že nevyužili všechny možnosti k jednání, a když už sáhli k radikálnímu řešení, nepředali mu ani seznamy stávkujících, ani seznamy pracovišť, aby se na výpadek pracovníků mohl připravit. Proto bude podle právníků pošty taková stávka nelegální.

Před Vánoci je přitom provoz na poště téměř dvojnásobný. Za prvních čtrnáct prosincových dní zpracovala pošta denně v průměru o 70 procent balíků více než v měsíci květnu, v přepočtu na váhu je to 1630 tun denně. Ke konci adventu však nápor balíků ještě houstne.

