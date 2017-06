Kalkulačka náhrady mzdy za dovolenou 2017: Kolik budete brát

Budou změny?

Čerpání dovolené má dostat nové noty. Novela zákoníku práce, která aktuálně leží v Poslanecké sněmovně, chce zmírnit pravidla pro převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku a zjednodušit její výpočet. Namísto odpracovaných dní se bude vycházet z odpracovaných hodin. Ocenili by to hlavně lidé s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou: