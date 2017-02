Jak žádat o mateřskou a rodičovský příspěvek: Návod krok za krokem

| rubrika: Jak na to | 7. 2. 2017

Jaké podmínky musíte splňovat, aby vám v roce 2017 vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) a rodičovský příspěvek, už od nás víte:

Dnes se dozvíte, jak o tyto dávky žádat. Jen pozor na to, že peněžitá pomoc v mateřství není totéž jako mateřská dovolená a rodičovský příspěvek nerovná se rodičovská dovolená. Dovolenou čerpáte od zaměstnavatele, dávky vyplácí stát, aby vám alespoň částečně nahradil příjmy, o které kvůli rodičovství přijdete.

Jak a kde žádat o peněžitou pomoc v mateřství

Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) žena pobírá nejdřív od začátku osmého a nejpozději od začátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu, který stanoví lékař. Když si v tomto rozmezí termín nástupu na mateřskou sama nezvolí a neoznámí ho okresní správě sociálního zabezpečení, považuje se automaticky za začátek čerpání peněžité pomoci v mateřství začátek šestého týdne před porodem. Do té doby také musíte mít splněné potřebné doby účasti na nemocenském pojištění. Když porodíte před původně stanoveným začátkem čerpání peněžité pomoci v mateřství, náleží vám dávka ode dne porodu.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství by tedy nastávající matka měla řešit už v těhotenství.

Formulář vystaví ošetřující lékař, obvykle gynekolog, který v něm také potvrdí očekávaný termín porodu. (Případně je tiskopis k dostání také na okresních správách sociálního zabezpečení.) Ve formuláři žádosti uvedete, kdy chcete začít čerpat peněžitou pomoc v mateřství – pohybovat se můžete v mantinelech uvedených výš.

Mateřská dovolená podle zákona nesmí trvat míň než 14 týdnů a nesmí skončit dřív, než doběhne šestinedělí. Maximálně pak trvá 28 týdnů (nebo 37 týdnů, když máte dvojčata).

V době mateřské dovolené nedostáváte od zaměstnavatele plat ani mzdu, ale právě peněžitou pomoc v mateřství od státu, pokud tedy splňujete podmínky nároku. Už v žádosti si zvolíte, jestli si přejete peníze dostávat složenkou nebo na účet.

Následně formulář odevzdáváte zaměstnavateli (případně poslednímu zaměstnavateli), který přidá další náležitosti a předá žádost sociálce, která vám bude dávku vyplácet.

Osoby samostatně výdělečně činné odevzdávají žádost potvrzenou lékařem přímo okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno podle místa svého trvalého pobytu.

Když o peněžitou pomoc v mateřství nežádá matka, která dítě porodila, ale člověk, který dítě převzal do péče, typicky otec, bude postup trošku složitější.

Otec musí nejprve s matkou dítěte uzavřít písemnou dohodu o tom, že bude o dítě pečovat místo ní. Podpis matky musí být úředně ověřený, případně ho může ověřit okresní správa sociálního zabezpečení, dohodu můžete podepsat přímo tam. Otec ale může dítě převzít do péče a začít čerpat PPM nejdřív od sedmého týdne po porodu, tedy po konci šestinedělí.

Pokud chce PPM čerpat jiný člověk, kterému bylo dítě svěřené do péče, bude potřebovat ještě rozhodnutí o svěření do péče a rodný list dítěte. Pokud je důvodem převzetí dítěte do péče pracovní neschopnost matky, tak ještě rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. V případě, že matka dítěte zemřela, její úmrtní list.

Jak a kde žádat o rodičovský příspěvek

Peněžitou pomoc v mateřství budete dostávat do konce mateřské dovolené, respektive do konce podpůrčí doby. Následně můžete začít čerpat rodičovský příspěvek. Aby na sebe dávky plynule navázaly a neocitli jste se přechodně bez peněz, je dobré podat žádost o rodičovský příspěvek včas, ideálně když jsou dítěti tak čtyři měsíce. Nebo dřív.

Nejprve se vydejte na okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou podle sídla zaměstnavatele, aby vám potvrdila, že čerpáte PPM. Potřebný formulář je k dispozici na úřadech práce, stahovat ho ale můžete i na Peníze.cz:

(Formulář využijete i v případě, že jste v souvislosti s porodem na neschopence a pobíráte náhradu mzdy nebo nemocenskou – pak ale bude třeba ještě podpis zaměstnavatele.)

Když peněžitou PPM nečerpáte, ale podmínky nároku na ni splňujete, nebo chcete čerpat rodičovský příspěvek „přes“ otce dítěte, musíte využít jiný formulář:

Kdo měl před mateřskou dostatečné příjmy a splňoval další podmínky nároku na PPM, může na základě uvedených potvrzení o peněžité pomoci v mateřství nebo o vyměřovacím základu, sám nastavovat rychlost čerpání rodičovského příspěvku (celkově můžete vyčerpat 220 tisíc do čtyř let věku dítěte). Doba čerpání rodičovského příspěvku nemusí být nutně shodná s dobou čerpání rodičovské dovolené u zaměstnavatele.

Jakmile budete mít potvrzení od sociálky, přibalte rodný list dítěte, svůj průkaz totožnosti a zamiřte na kontaktní pobočku úřadu práce, příslušnou podle místa vašeho bydliště. Tam se žádá o rodičovský příspěvek. Formuláře jsou na místě k dispozici, připravit se ale můžete už doma:

Bez doložení nároku na PPM nebo vyměřovacího základu se vyplácí rodičovský příspěvek v nejdelší a nejnižší variantě, do čtyř let věku dítěte, s pevně danými měsíčními částkami. Když žádný z rodičů nárok na PPM neměl, můžete návštěvu sociálky vynechat a vydat se žádat o rodičovský příspěvek rovnou na úřad práce.

Kdo má datovou schránku nebo elektronický podpis, může podat žádost o rodičovský příspěvek elektronicky.

Kromě žádosti o rodičovský příspěvek můžete potřebovat ještě další lejstra.

Jestli dítě do dvou let posíláte do jeslí, školky nebo jiného předškolního zařízení, budete muset úřadu práce doložit, kolik času v měsíci tam tráví. (Smíte tam dítě dávat nanejvýš na čtyřicet šest hodin měsíčně, jinak o rodičovský příspěvek přijdete.)

U zdravotně postiženého nebo vážně nemocného dítěte jsou pravidla mírnější, v předškolním zařízení smí být déle, budete ale muset doložit jeho zdravotní stav:

Už v žádosti o rodičovský příspěvek si navolíte měsíční výši dávky. Jednou za čtvrt roku pak budete moct výši rodičovského příspěvku (tedy rychlost čerpání) měnit, pokud na to máte nárok:

Nezapomeňte na šéfa

Nezapomeňte na svého zaměstnavatele. Před koncem mateřské dovolené byste ho měli (nejlépe s předstihem) písemně požádat o čerpání rodičovské dovolené. A sdělit mu, jak dlouho na ní chcete zůstat. Jak můžete původně oznámenou délku rodičovské dovolené měnit a jaké nároky máte po návratu do zaměstnání, se dočtete v našem starším článku: