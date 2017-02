OSVČ na mateřské a rodičovské: Pravidla a kalkulačky pro rok 2017

Podnikáte a zajímá vás, jak to bude s nárokem na mateřskou a rodičovský příspěvek? Nabízíme všechny důležité informace na jednom místě. A kalkulačky, které všechno propočítají za vás.

O tom, za jakých podmínek a v jaké výši mají v roce 2017 nárok na peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek rodiče – zaměstnanci, už od nás víte:

Dnes se zaměříme na rodiče samostatně výdělečně činné.

Peněžitou pomoc v mateřství žena pobírá nejdřív od začátku osmého a nejpozději od začátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu, který stanoví lékař. Když si v tomto rozmezí termín nástupu na mateřskou sama nezvolí a neoznámí ho okresní správě sociálního zabezpečení, považuje se automaticky za začátek čerpání peněžité pomoci v mateřství začátek šestého týdne před porodem. Do té doby také musíte mít splněné potřebné doby účasti na nemocenském pojištění.

Propojeno! Porodné Rodiče s nízkými příjmy mají po narození dítěte nárok na porodné. Naše kalkulačka propočítá, jestli patříte mezi ně. Nabízíme všechny potřebné informace a ke stažení aktuální formuláře žádosti. Porodné 2017

Peněžitou pomoc v mateřství matka dostává 28 týdnů (nebo 37 týdnů, když se narodí dvojčata či vícerčata). Pro vznik nároku na dávku je rozhodující předchozí účast na nemocenském pojištění. Za zaměstnaného člověka odvádí nemocenské pojištění povinně zaměstnavatel, ale pro podnikatele je nemocenské pojištění dobrovolné.

Ženy samostatně výdělečně činné na mateřskou mají nárok pouze za předpokladu, že si v průběhu dvou let (730 dní) před nástupem na mateřskou platily nemocenské pojištění aspoň 270 dní – a z toho aspoň 180 dní v posledním roce. Když podmínkám nevyhovíte, peněžitou pomoc v mateřství nedostanete, můžete ale hned po narození dítěte začít pobírat rodičovský příspěvek.

Do doby pojištění potřebné pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství se počítá i doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole nebo konzervatoři. Úředníci ji vyhodnotí jako „soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění“, pokud studium úspěšně dokončíte.

Jak vysokou mateřskou dostanete

Výše peněžité pomoci v mateřství u podnikatelek závisí na tom, jak vysoké si platily nemocenské pojištění. Minimální měsíční pojistné je 115 korun (částka je vypočtená z minimálního vyměřovacího základu, který je stanovený na pět tisíc korun). Maximální vyměřovací základ pro výpočet nemocenského pojištění je stejný jako vyměřovací základ pro sociální pojištění ve vašem posledním přehledu o příjmech a výdajích pro sociálku, rozpočítaný na měsíce.

Takže kdo chce vysokou mateřskou, musí si delší čas platit kromě nemocenského pojištění také dost vysoké sociální pojištění (bez možnosti vrácení přeplatku).

Každopádně, pokud plánujete mateřství, vyplatí se nemocenské pojištění platit, byť třeba jen v minimální výši. Když budete rok předem platit minimální nemocenské (115 korun měsíčně), dostanete od státu v rámci peněžité pomoci v mateřství dohromady něco přes 22 tisíc korun, což není při rozpočtu na měsíce mnoho, ale pořád lepší než nic.

S propočtem pomůže naše kalkulačka. Když zadáte výši měsíčních odvodů na sociální pojištění, ukáže, v jakých hranicích si můžete nastavit nemocenské pojištění a na jak vysokou mateřskou pak dosáhnete. Vedle denní dávky mateřské kalkulačka spočítá i celkovou částku, kterou v rámci peněžité pomoc v mateřství dostanete. A ukáže, kolik na nemocenském pojištění zaplatíte, než začnete mateřskou čerpat.

Výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ 2017 Výše měsíčních záloh na sociální pojištění: Kč

Jak si přivydělat... ... a nepřijít o mateřskou nebo rodičovskou Zajímá vás, jestli si k mateřské a rodičovské můžete přivydělat, aniž byste se museli bát, že o dávku přijdete? Možnosti přivýdělku k mateřské jsou omezené. Jakmile začnete čerpat rodičovský příspěvek, ruce se vám rozvážou podstatně víc. Podrobnosti najdete v našem starším článku: Jak si přivydělat k mateřské a rodičovské

Na mateřskou může i táta

Peněžitou pomoc v mateřství může místo matky klidně čerpat otec dítěte. Tuto možnost ocení hlavně rodiny, kde matka podmínky nároku nesplňuje, zatímco otec ano. Pokud otec podniká, platí pro vznik jeho nároku stejné podmínky, jako popisujeme u matek podnikatelek výš, pokud je zaměstnaný, dočtete se o pravidlech tady:

Jisté omezení spočívá v tom, že otec může na mateřskou nastoupit nejdřív na začátku sedmého týdne po narození dítěte, tedy po konci šestinedělí. Peněžitou pomoc v mateřství pak může čerpat 22 týdnů (nebo 31 týdnů, když máte dvojčata).

Tip! Finta s nemocenskou Když vám nevznikne nárok na mateřskou, spadáte automaticky do nejpomalejší kategorie čerpání rodičovského příspěvku. Existuje ale klička, jak to obejít: začít v těhotenství platit nemocenské pojištění. Na mateřskou už nedosáhnete, ale polepšíte si s rodičovskou. Po uhrazení tří měsíčních záloh vám totiž vznikne nárok na výplatu nemocenské, kterou můžete využít na období šesti týdnů před porodem a šesti týdnů po něm. Jednoduše si necháte napsat neschopenku. Po dávkách nemocenské pak začnete čeprat rodičovský příspěvek. A rychlost čeprání budete moct ovlivnit. Díky pobírání nemocenské vám totiž vznikne vyměřovací základ, který jste nezískali mateřskou. Nebudete tudíž automaticky odsouzení ke čtyřletému čerpání rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek pro OSVČ

Kdo nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může hned po narození dítěte začít pobírat rodičovský příspěvek. Nemůže si ale rychlost čerpání volit: nejprve budete devět měsíců dostávat 7600 měsíčně a následně do čtyř let věku ratolesti 3800 korun měsíčně. Dohromady to dá 216 600 korun, tedy o několik tisícovek míň než u rodičů, kteří nárok na mateřskou mají.

Jestli jste nemocenské pojištění platili dost dlouho a nárok na mateřskou jste měli, rodičovský příspěvek na ni naváže. Do čtyř let věku dítěte můžete dohromady vyčerpat 220 tisíc korun, rychlost si volíte sami. Měsíčně ale nesmí rodičovský příspěvek dělat víc než 11 500 korun.

Na rodičovské také nemůžete brát víc, než jste před ní vydělávali. Pracuje se tu se stejným vyměřovacím základem jako u mateřské. Jestli vám vychází mateřská, která nepřesahuje sedm tisíc šest set korun měsíčně, je tato částka maximem i pro váš měsíční rodičovský příspěvek.

Jednou za čtvrt roku můžete měsíční výši příspěvku měnit.

Pokud matka nesplňuje podmínky nároku na mateřskou, a tím pádem si nemůže určovat rychlost čerpání rodičovského příspěvku, je tu ještě možnost čerpat rodičovský příspěvek „přes“ otce dítěte. Když otec podmínky nároku na mateřskou splňuje, tedy dostatečně dlouho platil nemocenské pojištění nebo byl zaměstnaný, může čerpat rodičovský příspěvek on - podle obvyklých pravidel, včetně volby rychlosti čerpání. O dítě přitom může doma klidně pečovat matka, otec může normálně chodit do práce.

Výpočet rodičovského příspěvku 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 Průměrná hrubá měsíční mzda matky

(měsíční nemocenské pojištění v případě OSVČ): Kč OSVČ Ne Ano Průměrná hrubá měsíční mzda otce

(měsíční nemocenské pojištění v případě OSVČ): Kč OSVČ Ne Ano Nárok na mateřskou: Ne Ano

Když je postaráno o dítě, k rodičovskému příspěvku si můžete jakkoli přivydělávat. Pouze u dětí do dvou let platí, že do jeslí, školky nebo jiného předškolního zařízení je smíte posílat nanejvýš na čtyřicet šest hodin měsíčně, jinak o rodičovský příspěvek přijdete.

Jak jsme vás informovali, v rodičovském příspěvku se chystají změny, původně měly být účinné od začátku roku 2017, ale zatím neprošly schvalovacím procesem. Pokud jim dá Parlament zelenou, včas vás na novinky upozorníme.