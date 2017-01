Očima expertů: Bitcoin superstar

Po delší odmlce se bitcoin opět objevil v záři reflektorů. Hodnota nejznámější kryptoměny vloni vzrostla o úctyhodných 125 procent a hned na začátku letošního roku – poprvé po třech letech – překonala psychologickou hranici tisíc dolarů za jeden bitcoin a pokračovala dál v růstu. Avšak že to dnes s vývojem ceny této kryptoměn může být doslova jako na houpačce, ukázal už tento týden, kdy čínská centrální banka začala vyšetřovat bitcoinové burzy v Pekingu a Šanghaji kvůli podezření z manipulace s trhem, praní špinavých peněz a další trestné činy. Reakce trhů na sebe nenechala dlouho čekat a bitcoin šel zase prudce dolů. Potvrzuje se tak fakt, že je dnes bictoin z investičního hlediska vhodný spíš jen pro spekulanty.

Ze života kryprotměny Jak funguje Peněženka, do které nevidí finančák ani exekutoři. Měna, kterou si můžete sami legálně vytisknout doma. Platební systém překonávající hranice, embarga a zákazy. Ale taky kurz létající o desítky procent měsíčně či novodobí loupežníci. To všechno je bitcoin. Piráti mají převratnou digitální měnu Co dělala loni Sedm miliard lidí je zase o rok starší. Oslavili to tradičně nespočetnými ohňostroji i vyhlašováním nejrůznějších anket, událostí roku, mužů a žen roku… Měnou roku stal bitcoin. Jeho cena vzrostla o 130 procent. Bitcoin 2016

Má bitcoin šanci?

Razie centrální banky v Číně vůči bitcoinu není žádným překvapením. O tom, že decentralizované kybernetické měny leží centrálním bankám po celém světě pořádně v žaludku, se už dlouho ví. A proti kyberměnám brojí i řada politiků. Pro současný status quo je totiž ještě nebezpečnější než v mnoha městech potlačované služby sdílené ekonomiky jako Airbnb nebo Uber. Ne nadarmo se ale říká, že pokrok nezastavíš…

Co si o bitcoinu myslí osobnosti ze světa financí? Má nejrozšířenější kryptoměna před sebou zářnou budoucnost, takže by se z ní v dohledné době mohlo stát platidlo využívané i v běžných obchodech, nebo ji čeká neúspěšný boj proti politikům a centrálním bankám? Je dnes bitcoin dobrá investice?

Pavel Drahotský

ředitel Saxo Bank pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko

K bitcoinu jsem skeptický kvůli jeho netransparentnosti. Silně pochybuji, že anonymní držení bude masově akceptováno v běžném platebním styku. Novější alternativní měny, jejichž majitelé jsou plně identifikovatelní, jsou podle mého názoru už nějakou dobu mimořádně zajímavou příležitostí. Jedním z nesporných pozitiv kryptoměn je algoritmem předem dané konečné množství. Tím se poprvé ve finančním světě vyskytne něco konečného a neměnného. To samo o sobě způsobí kontinuální růst poptávky díky okolní inflaci. Na dnes uznávané „uchovatele hodnoty“, například zlato, působí inflace. Pokud cena dostatečně stoupne, vytěží se další. To u kryptoměn není možné, a proto budou plnit výjimečnou funkci uchovatele hodnoty.

Aleš Michl

ekonom, spolumajitel fondu Quant

Bitcoin se zatím strašně moc hýbe nahoru dolů. Nicméně, tahle volatilita bude postupně klesat. A hlavně – ten koncept a vůbec systém blockchain budoucnost má – vezměte si, jak dlouho trvají mezinárodní platby a jak jsou drahé, tady to máte z jedné peněženky do druhé do minuty. Důležité bude, aby se placení rozvinulo mimo bitcoinové burzy. Jako běžné banky i tyhle burzy mohou krachovat nebo být hacknuty. Budoucnost je placení z jedné mobilní peněženky do druhé. Tedy decentralizace. Pěkné samozřejmě bude, až budou lidé v bitcoinech normálně platit a třeba i dostávat mzdu od zaměstnavatele.

Zbyněk Revenda

ekonom a pedagog

Bitcoin je extrémně rizikovým aktivem. I když odmyslíme problémy s bezpečností, pořád jsou tu ještě obrovské výkyvy jeho ceny vyjádřené v amerických dolarech, eurech či jiných měnách.

Bitcoin navíc ani nepředstavuje konkurenci současným měnám. Limit emise by při poměru například tisíc dolarů za bitcoin představoval 21 miliard dolarů. Objem peněz v USA se na koci roku 2016 pohyboval kolem 3350 miliard dolarů – M1 [bankovky a mince v oběhu a vklady na běžných účtech – pozn. red.], respektive 13 400 miliard dolarů – M2 [M1 + vklady s dohodnutou splatností, vklady s výpovědní lhůtou a repo operace – pozn. red.], s tím, že tyto peníze nemají emisní limit. Snadno lze zjistit relativní význam bitcoinu k americkému dolaru – 6 promile, resp. 1,5 promile.

Sugestivní otázku boje proti politikům (kterým? všem?) a centrálním bankám nepovažuji za relevantní.

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

Bitcoin je už teď velký úspěch. Změnil náš pohled na peníze. Technologie, kterou přináší, se zdá být jako šitá na míru do 21. století. Jedná se ale stále především o experiment, který se dál vyvíjí, což je potřeba neustále zdůrazňovat. I když jsem dalek toho, abych tvrdil, že budeme za deset let všichni platit kryptoměnami, jsem přesvědčen, že tato technologie má potenciál změnit finanční systém. Jestli to bude bitcoin, nebo jiná kryptoměna je už pak celkem jedno, i když bitcoin má samozřejmě – z toho, co dnes známe – největší potenciál.

Co se investování týče, považuji celý tento prostor za velmi atraktivní, i když je nutné jedním dechem dodat, že je také velmi rizikový. Pokud se někdo rozhodne investovat, měl by investovat pouze tolik, o kolik je ochoten přijít. Volatilita bitcoinu je stále vysoko nad běžnými investičními nástroji.

Jaroslav Šura

investor a podnikatel

Bitcoin je kryptoromantická měna, se kterou nemůžou centrální banky dělat své kejkle a vlády ji nemají pod kontrolou. To jsou ale dostatečné důvody, aby bitcoin zůstal pouhou obskurní měnou v zajetí spekulantů. Bujaré veselí nastává s kurzovým růstem, adorace bitcoinu některými mladšími ekonomy pak nezná mezí; při poklesu obvykle „zalezou“ (do dalšího růstu). Stačí, aby čínská vláda dala palec dolů, a jaký byl bitcoin (resp. jeho hodnota). Také se stalo, že bitcoiny ukradl zloděj, stát… (čárku za slovem zloděj raději ponechme).

Jako investici bitcoin doporučit nelze, na spekulaci možná.

Jiří Kadeřávek

zakladatel Pirátské strany

Prosazení bitcoinu jako běžného platebního nástroje bude obtížné pro nedostatek podpory ze strany bank a státu. Situace by se mohla změnit, pokud by stát či banky bitcoin adoptovali, to by ale bylo spojeno se ztrátou některých svobod, kterým se uživatelé bitcoinu těší. Pravděpodobnější je mainstreamové využití technologie bitcoinu (blockchain) jak na straně bank, tak státu (emisních bank).

Na druhou stranu bude bitcoin zřejmě tiše tolerován jako elektronická forma zlata, nástroj finančního transferu a platební nástroj některých online služeb. Trh s bitcoinem už nejsou drobné a dost vlivných osob už není ve věci neutrálních. Analogii vidím v toleranci daňových rájů, přístupu státu k drogám a jiným oblastem, vůči kterým stát uplatňuje ambivalentní politiku.

Zda je bitcoin dobrá investice záleží na tom, jak chápeme investici. Pokud v klasickém slova smyslu, pak „buy and hold“ přístup je rizikový jak krátkodobě, tak dlouhodobě a vyžaduje aktivní dohled, což může být pro jednotlivce obtížné, zde vidím možnost spíš pro instituce. Naopak aktivní denní obchodování s bitcoinem přináší zajímavé příležitosti s přihlédnutím k riziku stability bitcoinových burz a často extrémní volatilitě. I zde samozřejmě platí, že investujeme jen tolik, kolik si můžeme dovolit ztratit, aplikujeme poctivý money management a diverzifikujeme napříč burzami a trhy. Zároveň může být zajímavé sledovat trhy alternativních kryptoměn, do kterých část obchodníků při výprodejích utíká.

Aktuálně největším rizikem pro bitcoin a svobodné technologie internetu obecně je postupná ztráta svobod, kterým čelíme tváří v tvář politice boje proti terorismu, praní peněz a jiným orwellovským subideologiím majícím za cíl maximální kontrolu státu nad občanem.

Vladimír Vaňo

hlavní ekonom Sberbank Europe

Bitcoin není jediný, existují stovky podobných kryptoměn a několik takových, které technologicky bitcoin předčí. Bitcoinu v roce 2008 patřil mezi jednu z prvních takzvaných kryptoměn, díky tomu je nejvíc známý. Mnohem důležitější než bitcoin je ale jeho základní technologie – blockchain. Jde o revoluční technologii, která se v současnosti podílí například na dramatickém zrychlení a zlevnění převodů peněz, vypořádání transakcí s cennými papíry nebo provozu veřejných rejstříků.

Aktivní zájem o blockchain nedávno prudce vzrostl nejen mezi burzami cenných papírů (Nasdaq) a tradičními finančními institucemi, ale i u několika centrálních bank, včetně Bank of England, Bank of Canada a dokonce německé Bundesbank. V blízké budoucnosti bude mít tato technologie zásadní vliv na snížení nákladů ve finančním sektoru i při obchodování s cennými papíry.

Pro loňský růst bitcoinu bylo klíčové uznání unikátního technologického přínosu blockchainu. Pod nárazový nárůst poptávky se pak podepsaly zejména turbulence, které doprovázejí snahu vlády v Indii omezit používání bankovek vyšších denominací a posílit využívání digitálních platebních nástrojů, jakož i opatření na omezení vývozu kapitálu v Číně. Bitcoin je ale finančním nástrojem s mimořádně vysokou volatilitou, tedy s prudkými výkyvy oběma směry, proto nebude překvapivé, když to tak bude i v budoucnu.

Aleš Tůma

finanční analytik Partners

Přijde mi paradoxní, že největší kritici systému nekrytých peněz zároveň někdy poměrně nekriticky obhajují kryptoměny. Čím je „krytý“ bitcoin kromě slibu, že ho nebude víc než 21 milionů jednotek? Ale to je jen takové rýpnutí do kolegů libertariánů. Konkurence je dobrá věc, a pro konkurenci „státním“ penězům to platí také. Zvlášť v zemích, jako je Venezuela trpící hyperinflací nebo Indie, která přes noc zneplatnila většinu bankovek v oběhu. S bitcoinem můžete provádět transakce i v podobných extrémních situacích. Tedy než vám vypnou internet. Z pohledu Středoevropana s relativně stabilní měnou už je asi atraktivita kryptoměn nižší.

Druhá věc je, že státy samozřejmě konkurenci nerady vidí, takže nelze vyloučit, že se budou snažit kryptoměny v případě širšího přijetí nějak potlačit. Jestli tedy budeme za deset let všichni za cestu do coworkingové kanceláře samořiditelným Uberem za pomoci smartphonu s vlastní osobností platit bitcoinem? To si netroufám předpovídat. Investice ale bitcoin zcela určitě není, obdobně jako klasický forex je to čistě spekulativní záležitost. Zvýšená frekvence dotazů na investování do něj je spolehlivým indikátorem blížící se korekce, nejinak tomu bylo letos.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Bitcoin není investice. Bitcoin je sázka. To ale neznamená, že mu nevěřím, respektive že nevěřím v perspektivu kryptoměn. Ty se budou dále rozvíjet, i kdyby bitcoin samotný spadl zítra na nulu. Vzdušná přeprava lidí také neskončila se vzducholoděmi, jen se ukázalo, že letadla jsou celkově efektivnější a bezpečnější, tudíž i konkurenceschopnější. Segment kryptoměn je jako vzdušná doprava před sto lety. Mladý, dravý, se spoustou dětských nemocí, z nichž řada jej ještě čeká. Ten, kdo si nyní pořizuje bitcoin, sází na to, že se z něj nestane „Hindenburg“. Pravděpodobnost osudového pádu bitcoinu je stále docela vysoká, proto se nejedná o investici.

Mnohem nižší je ale pravděpodobnost pádu celého segmentu kryptoměn. Jako vzdušná přeprava neskončila s tragédií Hindenburgu, neskončí ani kryptoměny s případným koncem bitcoinu. Bitcoin ale zůstane navždy tou kryptoměnou, jejíž tvůrci – ať je jimi kdokoli – světu odhalili předtím netušené možnosti. Hlavně možnost existence decentralizovaného paralelního vesmíru. Kdo sází na bitcoin, sází na to, že se tento vesmír bude dál rozpínat. To je takřka jisté. Centralizace a regulace v podobě kapitálových kontrol či stahování bankovek velkých nominálních hodnot nebo snahy o vymýcení hotovosti budou totiž stále intenzivnější – kvůli populačnímu stárnutí a zadlužování vlád. Intenzivnější tím pádem bude i přirozená lidská touha po svobodě, po úniku za ní. Sázka na bitcoin, potažmo kryptoměny je tedy zprostředkovaně i sázkou na lidskou touhu po svobodě, po úniku za decentralizací. Kdo sází na bitcoin, sází konečně také na to, že dříve či později bude právě tato kryptoměna masově uznávanou a přijímanou – tedy platnou – vstupenkou do plnohodnotně již rozvinutého paralelního decentralizovaného vesmíru.