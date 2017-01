Komodity: Bilance roku 2016. Výhled na rok 2017

Průměrný růst: třináct procent

Po mnoha letech poklesů začaly ceny komodit v roce 2016 růst. Index DJ Commodity se v uplynulém roce odrazil od patnáctiletého minima a jeho hodnota stoupla o 13 procent. Z dlouhodobého pohledu je ale pořád ještě na velmi nízké úrovni.

Vývoj hodnoty komoditního indexu DJ Commodity Index TR

Zdroj: FINEZ Investment Management

Ropa: Víc než padesát dolarů za barel

Hlavním tahounem růstu byla ropa a spolu s ní také zemní plyn. Ropa s plynem tvoří zhruba třetinu indexu DJ Commodity a podobně je to i v jiných komoditních indexech. Loni v lednu cena ropy atakovala dlouholeté minimum, na pár dní dokonce klesla pod 30 dolarů za barel. Před koncem roku se ale její cena vyšvihla zpět nad 50 dolarů za barel. Cena zemního plynu v USA stoupla ještě víc.

Předpovídat, jak se bude cena ropy vyvíjet dál, se dá jen těžko. Ale další raketový růst bych moc nečekal, fundamentálně k tomu nejsou důvody. Technologický pokrok v těžbě ropy spíše bude dlouhodobě tlačit náklady na těžbu dolů, a tím pádem i držet cenu ropy na uzdě. Na druhou stranu ropa vždycky byla a stále je strategickou komoditou a často se do hry vmísí také politické zájmy, které mohou výrazně zamíchat kartami. Takže – opravdu netuším, jaká bude za rok cena ropy, nicméně většinový konsensus kalkuluje s tím, že by se měla držet zhruba v rozmezí mezi 50 a 60 dolary za barel.

Ceny ropy: pět roků Zdroj: Peníze.cz

Rostly ceny většiny komodit

Obrat na komoditních trzích se každopádně netýkal pouze ropy. Zatímco před rokem jsem tu prezentoval tabulku rudou jak sparťanské trenýrky, ve sloupci vývoje cen jednotlivých komodit za rok 2016 výrazně převládá zelená barva symbolizující růst ceny. Podražily všechny průmyslové kovy a mnoho zemědělských komodit. V meziročním srovnání stouply také ceny drahých kovů, i když v pololetí byly mnohem výš než koncem roku. Druhé pololetí bylo pro zlato a stříbro velmi negativní.

Historický vývoj ceny uranu (v USD za 250 liber U 3 O 8 )

Zdroj: FINEZ Investment Management

Nejvíc ze všech komodit podražila železná ruda, což koresponduje s globálním oživením ocelářského průmyslu. Naopak nejvíce se v uplynulém roce propadla cena uranu, který se dostal na nejnižší hodnotu za posledních 12 let. Při stávající ceně se těžba absolutně nevyplatí. Z čehož usuzuji, že by konečně mohlo také u uranu dojít letos k obratu trendu. Akcie těžařů uranu se po pár letech vrátily mezi můj tip na černého koně pro rok 2017.

Změna ceny vybraných komodit v roce 2016 (v USD)

Zdroj: FINEZ Investment Management

Tipy pro rok 2017

Dlouhodobě považuji za rozumné držet malou část kapitálu ve zlatě. Ani tady si nejsem vůbec jistý, jestli v roce 2017 jeho cena poroste nebo naopak. Hedge fondy třeba momentálně spíše spekulují na pokles ceny zlata. Ale jejich postoj se může rychle změnit. Zlato, respektive akcie těžařů zlata, přimíchávám do většiny klientských portfolií s výhledem na tři až pět let. Stávající cenu považuji za rozumnou k nákupu.

Ceny zlata: pět roků Zdroj: Peníze.cz

Pokud bych si měl tipnout potenciální vítěze pro rok 2017, tak vedle uranu bych vsadil na kávu, kakao a obiloviny (pšenice, kukuřice). Káva s kakaem mají mnohé společné, jejich celosvětová spotřeba roste a produkce je koncentrovaná do několika málo regionů. Cena je potom silně náchylná na počasí. V případě kávy pak hraje ještě podstatnou roli vývoj kurzu brazilské měny, neboť většina světové produkce kávy pochází z Brazílie. V případě kakaa zase zcela zásadní roli hraje politická stabilita a taktéž vývoj kurzu měn Pobřeží slonoviny, Nigérie, Ghany a Indonésie, což jsou čtyři hlavní producenti kakaa. Káva i kakao jsou tedy silně volatilní spekulace.

Ceny kávy arabiky: pět roků Zdroj: Peníze.cz

V případě obilovin jde hlavně o to, že jejich ceny jsou dnes z historického hlediska velmi nízké a nemají moc kam dál klesat. Několik let dobré úrody stáhlo cenu na minimum. I to se může vlivem počasí rychle změnit, především kdyby špatná úroda postihla některé klíčové obilnice, tedy USA, Argentinu nebo Austrálii. Short pozice hedge fondů drží ceny obilovin nízko. Ale samo jejich uzavírání by mělo vést k drobnému růstu cen. Také pšenice či kukuřice jsou vyloženě spekulativní tipy jen pro silné hráčské nátury.

Vývoj hodnoty komoditního indexu S&P GSCI Agriculture

Zdroj: FINEZ Investment Management

Celkově vzato bych si místo celokomoditního indexu raději vybral ke spekulaci zemědělské komodity. Z historického pohledu jsou v průměru ceny zemědělských komodit velmi nízké. Přitom stačí jeden rok, kdy se počasí zblázní a špatná úroda způsobí raketový růst cen. Jestli to bude rok 2017, to netuším. Už minulý rok jsem zemědělské komodity označil za nejžhavější spekulaci a nic moc z toho nebylo. Každopádně statistická pravděpodobnost říká, že to nebude dlouho trvat, kdy ceny zemědělských komodit vystřelí nahoru.