Fundlift rok od startu: Zájem investorů nás příjemně překvapil

„Aktuálně máme zaregistrovaných zhruba čtyři a půl tisíce investorů, z nichž zhruba třetina už aktivně investuje. Je to tak akorát. Nabídku a poptávku je třeba balancovat, abychom měli investorům co nabídnout,“ říká jednatelka první české crowdfundingové investiční platformy fundlift.cz Andrea Lauren.

Fundlift, česká platforma pro hromadné investování, která propojuje menší firmy a podniky, které potřebují kapitál na rozvoj, a investory, kteří jim ho můžou poskytnout výměnou za zhodnocení, oslaví 31. května první narozeniny. Zatímco před rokem jsme si s Andreou povídali o plánech a vizích, tentokrát jsme hodnotili reálné výsledky.

První kampaně vypustil Fundlift do světa loni na konci května. Oba projekty, které tehdy o přízeň investorů bojovaly, na cílové částky dosáhly během prvního týdne. Deset měsíců od spuštění platforma úspěšně zprostředkovala už čtrnáct emisí. Kromě prvních dvou zmíněných – řetězce rychlého občerstvení Burrito Loco a technologické firmy EnLog – například startupový akcelerátor StartupYard, pivovar Zvíkov či carsharingovou společnost Ajo.cz. Celkem prošly přes Fundflit investice v hodnotě sedmdesáti milionů korun, průměrně zainvestovaná částka byla třicet a půl tisíce korun.

Fundlift funguje zhruba deset měsíců. Kolik lidí už přes něj investuje?

Aktuálně je na Fundliftu zaregistrovaných zhruba čtyři a půl tisíce lidí, z toho čtrnáct set investuje opravdu aktivně. Počty se každý týden zvyšují, respektive s každou novou kampaní zaznamenáváme skokové nárůsty.

Jedete podle plánu?

Ano, přesto nás zájem investorů příjemně překvapil. Nijak výrazně totiž netlačíme na marketing. Držíme se toho, že nabídku a poptávku je potřeba balancovat, abychom měli investorům co nabídnout. Zvlášť, když chceme držet přísná kritéria při výběru investičních projektů.

Je pravda, že investičních příležitostí na Fundliftu je zatím poskrovnu. Nejsou v Česku zajímavé společnosti, nebo máte moc přísná hodnotící kritéria?

Jde o kombinaci více faktorů. Cílem Fundliftu je objevovat inovativní růstové firmy ze všech oborů. Technologické firmy v Praze už o Fundliftu povědomí mají, ale firmy z jiných oborů a jiných regionů je poměrně těžké je najít. Musíme se proto neustále rozhlížet, tipovat vhodné firmy a aktivně je oslovovat. Jakmile nás zaujme projekt s pěkným podnikatelským plánem, navážeme kontakt. Každá firma pak navíc musí splnit řadu kritérií. Protože jde o veřejnou nabídku, vybíráme pouze firmy prověřené trhem. Podmínkou není ziskovost projektu, co ale chceme, jsou tržby a platící zákazníci, kteří jsou defacto první validací konceptu. Kvůli tomu se výběr poměrně rychle zužuje. Věříme, že čím víc emisí mimo technologické firmy přivedeme, tím větší o nás bude povědomí a počet emisí se postupně zvýší.

Jak dlouho vlastně trvá, než dojde na reálnou emisi, pokud firma sítem projde?

Záleží na kvalitě podkladů. S některými emitenty mluvíme i půl roku. Pokud ale kývnou okamžitě, potřebujeme od nich základní popis týmu, byznysmodelu a především čísla. Historické finanční výkazy a finanční projekce. Jakmile tohle dodají, jsme schopni za tři týdny spustit kampaň. Z naší strany jde tedy o poměrně rychlý proces.

Čísla jsou jedna věc, praxe druhá. Ověřujete nějak, jestli daný byznysmodel může fungovat?

Finanční analýza se vždycky dělá u stolu, vedle toho se často ale vydáváme i na obhlídku - jedeme se do firmy podívat. Angažovat technické konzultanty, kteří by řekli, zda má například daná technika skutečně potřebnou kapacitu, už ale není v našich silách. Děláme kritickou analýzu, a pokud projekce nesedí, rozvaha a výsledovka nejsou vybalancované, případně má prudce narůst výroba, ale výrobní kapacita ani zásoby se nezvyšují, je nám jasné, že je potřeba mít se na pozoru. Firmu na to upozorníme, a pokud nedostaneme uspokojivou odpověď, samozřejmě to snižuje potenciál emitenta spustit přes Fundlift svou kampaň.

Jak velké procento zájemců musíte nakonec odmítnout?

Přesné statistiky nemám k dispozici, ale řekla bych, že většina neprojde.

Kolik projektů máte aktuálně ve fázi scoringu?

Teď máme rozdělaných zhruba sedm projektů. Nedávno jsme vypustili SmileCar – projekt na sdílení aut, který funguje pod záštitou LEO Expressu a který se upisuje velmi úspěšně. S jednou nebo dvěma dalšími kampaněmi chce Fundlift přijít v průběhu dubna.

Pokud by se zjistilo, že firma plán neplní, můžou investoři vystoupit? Jak byste v takovém případě postupovali vy?

Investoři mají ze zákona práva věřitele. Role Fundliftu jako platformy, respektive společnosti Roklen, která stojí za Fundliftem a spravuje majetkové účty investorů jako obchodník s cennými papíry, je především řádně a včasně komunikovat, pokud se dozví, že se něco děje, a předávat informace mezi firmou a investory. Vedle toho má Roklen funkci agenta, který vede emisi v evidenci na majetkových účtech investorů, eviduje změny vlastnictví, výplaty úroků atd. Pokud by ale došlo k nějakému vážnému problému, je na investorech, aby se zorganizovali přes věřitelský výbor a postupovali jako ve všech jiných případech.

Existuje už na Fundliftu sekundární trh, můžou investoři obchodovat mezi sebou?

Ve všech emisích je možnost investici odprodat či darovat. Několik změn vlastnictví už se eviduje. Investor si ale musí najít protistranu sám, Fundlift zatím sekundární trh nedělá. To je věc budoucnosti, až bude větší počet emisí.

Je pravda, že si investoři často vybírají produkty, ke kterým mají nějaký vztah? Pokud například někdo běhá, rád zainvestuje do energetických nápojů…

Hodně našich investorů má s produktem vlastní zkušenost. Proto si myslíme, že Fundlift je dobrý pro byznys, který míří na koncové zákazníky. Často na Fundliftu investují i velmi mladí lidé, kteří jsou fanoušky projektu nebo ho uživatelsky znají. Obtížnější je situace s ryze technologickými firmami, které prodávají produkt dalším firmám. V takovém případě se dá sice přednést určitá teze, jenže nevíme, jak ji koncový investor přijme.

Investor, který se k Fundliftu chce přidat, musí projít poměrně složitým registračním procesem. Není to na škodu?

Nemyslím si, že pro lidi, kteří chtějí tímhle způsobem investovat, jde o výraznou překážku. Samozřejmě existuje skupina lidí, které komplikované registrace odradí, ale s tím bohužel nic nenaděláme, proces investování je regulovaný v celé Evropské unii, takže naše registrace probíhá podobně jako kdekoli jinde.

Nabízíte tři typy finančních instrumentů – dluhopisy, investiční certifikáty a přímý podíl ve firmě. Podle čeho se firmy rozhodují, co nabídnou?

Tým Roklen a Fundlift to s nimi vždycky konzultuje, záleží především na tom, v jaké fázi vývoje jsou. Ideálním kandidátem pro dluhopisy jsou firmy, které generují hotovost a většinou už mají pozitivní cashflow, případně na něj poměrně brzy dosáhnou. Pak jsou firmy, které potřebují investovat do růstu. Ty jsou vhodné pro investiční certifikáty. Co se týče podílu ve firmě – většina firem nemá příliš velký zájem se ho brzy vzdávat, proto jsou certifikáty ideálním nástrojem, který splňuje požadavky emitentů i investorů. Pokud se emitentovi opravdu daří, nepotřebuje další peníze na expanzi a peníze získané na Fundliftu mu stačí, můžete certifikát splatit jako dluhopis.

Má investiční nástroj vliv na vaši odměnu?

Poplatek pro platformu je u všech instrumentů stejný. Pokud se kampaň upíše, vezmeme si pět procent z jejího objemu. V opačném případě nic. Investoři samotní žádné poplatky neplatí.

Zatím se nepodařilo upsat jedinou emisi – prémiové krmivo pro psy Brunio. Jak si to vysvětlujete?

Těžko říct. Když se podíváte do zahraničí, veškeré luxusní produkty pro domácí mazlíčky tam mají velký potenciál. V Česku ale na to trh asi ještě není zralý, jejich produkt je možná příliš drahý, a proto investoři nevěřili v jeho úspěch.

Jaká byla naopak nejvyšší investice, která přes vás prošla?

Pokud jde o privátní investice, největší dělala dva miliony korun. Za nejvyšší investici vůbec – 3,7 milionu korun do výrobce nápojů Isoline – ale stojí private equity fond Natland.

Jaký je vlastně podíl institucionálních investorů vůči fyzickým osobám?

Drtivá většina jsou privátní osoby. V první fázi je totiž produkt Fundliftu pro fyzické osoby vhodnější. Pro institucionální investory jsou emise zatím malé, nicméně věříme, že později si u nás také najdou to svoje.

Krom finanční skupiny Roklen od začátku stojí za Fundliftem také investiční skupina Rockaway Capital? Jaká je její úloha?

Rockaway investoval do vytvoření IT architektury systému, vzhledu a uživatelského prostředí celé platformy. Navíc má ze všech venture kapitálových fondů v Česku největší počet startupových firem, které hledají investory – každý rok jim na stole přistane nějakých dvanáct set námětů na transakci, takže můžou na Fundlift doporučovat vhodné projekty.

Andrea Lauren Končící jednatelka Fundliftu, investiční partner Rockaway Capital s primární odpovědností za fintech. Původní profesí investiční bankéřka s více než 17 lety profesních zkušeností v oblasti corporate finance, především M&A poradenství. V letech 1999–2011 pracovala v Londýně v globálních investičních bankách HSBC a JPMorgan, kde svým klientům radila při více než 30 transakcích v celkovém objemu 25 miliard eur. V roce 2014 spoluzaložila českou fintech skupinu Roklen, je jednatelkou investment crowdfundingové platformy Fundlift, kterou Roklen spustil v květnu 2016. Andrea má titul BA v Business Administration z dánské Odense University a je Chartered Financial Analyst (CFA).

Na trhu už se objevily konkurenční projekty. Jak je vnímáte?

Konkurence není nikdy špatná, obecně může zvyšovat povědomí o tomto způsobu financování. Je tu ale zásadní rozdíl v tom, co můžou dané platformy nabízet. Díky tomu, že je Roklen obchodník s cennými papíry, může investorům nabídnout dluhopisy, podíly ve firmách nebo jiné konvertibilní nástroje. Další platformy, které v Česku působí, tuhle možnost nemají, proto typicky nabízejí jen participaci na půjčkách.

Je nějaký projekt, který byste osobně na Fundliftu ráda viděla?

Jeden takový je a snad v květnu ho budeme na Fundliftu mít. Jde o pěknou silnou značku v oblasti retailu jídla a pití. Kromě toho Fundlift brzy patrně přivítá další emisi předního středoevropského startupového akcelerátoru StartupYard, který bude, po velmi úspěšném uzavření posledního kola startupového programu v únoru tohoto roku, poptávat financování pro další kolo, které právě odstartovalo.

Před několika dny jste oznámila, že jste přijala nabídku Jakuba Havrlanta stát se členem jeho týmu v Rockaway Capital jako šéfka investic v oblasti fintechu. Co se pro vás mění a kdo dál Fundlift povede?

Jakuba Havrlanta znám dlouho a mám velký obdiv k tomu, co se jemu a jeho týmu v Rockaway za poslední čtyři roky podařilo vybudovat. Rockaway se vyprofiloval jako nejvýznamnější strategický internetový investor v regionu. Já osobně budu rozvíjet nejen existující fintech investice skupiny, jako je např. Chytrý Honza, Storyous a Fundlift, ale také fintech produkty a řešení pro zákazníky a dodavatele všech společností řízených skupinou Rockaway. S Fundliftem budu dál aktivně spolupracovat z pozice jednoho z akcionářů. Tým Fundlift po mě povede Jakub Burda, člen vedení Roklenu, a operačně jako projektový manažer Radek Musil.