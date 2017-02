Ertrag jde zu grunt, z popela vzlétá Phoenix

Řadu let varujeme před praktikami společnosti Ertrag und Sicherheit. Sice to trochu trvalo, ale naše varování potvrdila i ČNB udělením třímilionové pokuty. Zazvonil zvonec… a pohádka pokračuje.

Ale popořadě. Společnost E&S si vybudovala byznys v podstatě na dvou věcech: na zdvojených poplatcích a na zprostředkování investic všude jinde než na vyspělých finančních trzích.

V rámci toho se jí povedlo dosáhnout několika zcela mimořádných úspěchů: její zprostředkovatelé klientům nabídli investici do falešného zlata, do certifikátů, které mnohdy popadaly o desítky procent nebo s fondy Shedlin do díry v poušti – odkazy na články, které k tomu na Peníze.cz v průběhu let vyšly, najdete v boxu.

Potvrzeno: O poplatcích a rizicích se lhalo

Během svého podnikání v Česku firma měnila podobu; dlouho fungovala jako zahraniční pobočka rakouské Ertrag & Sicherheit Vermögensberatung, její „poradci“ ale přitom byli vázaní zástupci rakouského obchodníka s cennými papíry Jung DMS. Když zmiňovaná kauza s fondy Shedlin, respektive žaloby klientů o náhradu škody, poslaly loni Ertrag & Sicherheit Vermögensberatung do insolvence, v Česku už fungovala jiná inkarnace…

A do tohoto aktuálního vtělení, tedy do firmy E&S Investments Czech Republic, s.r.o., nastoupila v květnu 2015 (až v květnu 2015, chtělo by se zdůraznit) kontrola z ČNB. A ačkoli zmíněnou díru v poušti už dávno zavál písek, mumií ve skříni našla dost.

Výsledné rozhodnutí ČNB je přes jistou nezbytnou „právničtinu“ velmi zajímavé čtení. V kostce: společnost kromě jiného klienty řádně neinformovala o tom, že vedle poplatku za „poradenství“ zaplatí ještě standardní vstupní poplatek fondu, nezjišťovala správně toleranci klientů k riziku a rizikové investice zprostředkovala například i klientům v důchodovém věku a nechávala je vsadit téměř celý jejich majetek.

O vhodné investiční strategii a pohledu kontrolorů z centrální banky na ni se dá vést sáhodlouhá odborná i neodborná debata. Zcela bez jakýchkoli debat je ale například pro klientku ve věku 82 let stoprocentní alokace investice do akcií a dluhopisů nevhodná. Tato dáma, zmíněná na str. 30 zmíněného rozhodnutí, měla mimochodem jako účel investice zaškrtnuto dlouhodobé budování majetku…

V textu rozhodnutí najdete všechny hlavní nekalé praktiky, před kterými jsme tu varovali. Ovšem triumfální „my vám to říkali“ poněkud hořkne na rtech. Experti na „výnos a jistotu“ se totiž nenechají hned tak něčím odradit.

Pták vstává z popela, ryba smrdí od hlavy

Když se jejich značka začala definitivně diskreditovat, začali sami houfně opouštět loď. Můžete je tak teď potkat jako zástupce mnoha různých menších firem. Ještě před rokem měla česká E & S 873 zástupců, teď jich zbylo jen 179.

Nejvíc (aktuálně 357) jich přeběhlo do nedávno založené firmy Phoenix Investor. Redakce Peníze.cz už je seznámena s případy, kdy začali oslovovat původní klienty a přetahovat se o ně s posledními věrnými, kteří ještě v E & S zůstali. Vedení E & S nedávno rozeslalo klientům e-mail, ve kterém je před rušením investic a nákupem nových varuje.

Spolumajitelem Phoenixu je jistý David Křížek, který na původního chlebodárce podal insolvenční návrh kvůli několika milionům údajně zadržovaných provizí. Společnost zase namítá, že odchodem do nové firmy její zástupci porušili konkurenční doložku, takže to vypadá na hezkou právní bitvu.

Nejde při tom o malé peníze. Ertrag v poslední době klientům prodával pro něj na míru založené fondy Evolution, které vyplácejí každoročně až tučných 1,6 % z objemu investice na následných provizích. Tyto peníze, stejně jako (menší) platby z fondů Franklin Templeton chodí do původní firmy. Ertrag díky nim může ještě nějakou dobu fungovat, i kdyby už neprodal ani špulku nití. Dravý fénix má ovšem velmi silnou motivaci vklady klientů odlákat k sobě.

Klienti poškození praktikami uvedenými v rozhodnutí ČNB by proto s případným uplatněním nároku na náhradu škody neměli váhat, aby se jim nedostalo odpovědi prudce zlidovělým sorry jako.

Prolustrujte si poradce Jestli vám radí některý z expertů ze stáje E&S si můžete snadno ověřit v registru ČNB. Po zadání identifikačních údajů se vám zobrazí aktuální vizitka, odkaz vpravo dole pak vede na kompletní historii poradce. Zbývá jen kliknout na jednotlivé položky, abyste zobrazili název firmy. Pokud uvidíte E&S Investments, Ertrag&Sicherheit, Jung DMS, případně Lloyd Morgan, je třeba velmi zbystřit. Nenechte se utáhnout na vařené nudli a požadujte detailní informace. Pokud platíte poplatek za poradenství, neměli byste už platit další poplatek (ať už nazvaný jakkoliv) z vkladu do fondu. Druhá možnost, jak je poradce zaplacen, je z podílu na ročních poplatcích fondu. Např. fondy Franklin Templeton mají třídu N, která má vyšší náklady než běžně rozšířená verze označená písmenem A. Laik se v tom může snadno ztratit, ale nenechte si zamotat hlavu.

Znovuzrození bez hříchu?

Mimochodem, druhým spolumajitelem a od letošního února i jednatelem Phoenixu je jistý Ján Kurhajec. Snad shodou okolností má stejně neobvyklé příjmení jako bývalý jednatel E&S, který by si už vzhledem výsledku kontroly ČNB jako vedoucí osoba finanční firmy neškrtnul…

Poučení z celé mnohaleté story? Nepříliš optimistické. Dokud budou existovat naivní klienti, ochotní pod dojmem líbivých řečí o exkluzivních investičních příležitostech či privátním bankovnictví podepsat cokoliv, mor českého finančního trhu se bude zřejmě v různých mutacích šířit dál.

Jistě je možné, že do Phoenixe přešli jen ti prodejci, kteří prozřeli a napravili se. Nezbývá než si přát, aby je ČNB v jejich pokání podpořila bystrým okem a pevnou rukou neúnavně prosazující odbornou péči a důvěryhodnost osob působících na finančním trhu.

Už proto, že zátah na E & S může významně přispět k jeho kultivaci. Byla by škoda, kdyby všichni ostatní účastníci trhu, kteří případ bedlivě sledují, nabyli dojmu, že dohled ve skutečnosti mnoho nezmůže, a v případě pokuty si prostě stačí založit novou firmu.