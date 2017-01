Investice na P2P a P2B platformách. Kolik nesou a jaká jsou rizika

P2P platformy, oblíbené zejména v zahraničí, nějaký čas fungují i v Česku. Jak konkrétně půjčování od lidí lidem probíhá, jaké poplatky si platformy účtují a na co si dát pozor? Projděte si náš přehled.

Princip P2P úvěrování je poměrně jednoduchý. Na jedné straně stojí investor, který by rád zhodnotil své peníze, na straně druhé zájemce o půjčku. P2P platforma pak vystupuje jako prostředník, který spojí nabídku s poptávkou, zajistí administraci půjčky i přesun peněz mezi věřitelem a dlužníkem a od obou za to vybere poplatek.

V praxi většina tuzemských platforem funguje na principu aukce. Žadatel o půjčku vystaví poptávku, investor nabídne úrok. Obě strany se nicméně musí pohybovat v mezích nastavených platformou. Na straně dlužníka jde o maximální možnou požadovanou částku, investoři většinou musí akceptovat úrok – ten tuzemské P2P platformy určují třemi způsoby.

Úrok stanoví platforma na základě ratingu, který žadateli o půjčku přiřadí.

Žadatel zadá maximální úrok, který chce a může akceptovat, investor může nabídnout úrok stejný nebo nižší.

Platforma nebo žadatel stanoví pouze doporučený úrok, konečná nabídka je na investorovi.

Propojeno! Koho spíš než investice zajímá, jak si skrze P2P platformu půjčit, najde přehled všech poplatků a sankcí v našem srovnání. Lidé půjčují lidem. Srovnání P2P platforem

Registrace, nebo promo kód

P2P úvěrování se samozřejmě neobejde bez registrace na webových stránkách příslušné platformy. Ve většině případů stačí zadat pár osobních a kontaktních údajů a ihned se můžete zapojit do aukce. Výjimkou z pravidla je platforma Zonky, kde pouhá registrace nestačí. Pro vstup na Tržiště – kde Zonky zveřejňuje poptávky – je potřeba unikátní promo kód. Ten lze získat od investorů, kteří už přes Zonky půjčky financují, nebo zapsáním na čekací listinu. Protože je prý ale na Zonky momentálně přetlak investorů, počítejte s tím, že na promo kód si chvíli počkáte. „Aktuálně čeká na waiting listu 4737 lidí. Poptávka je sice mnohem větší než počet těch, kteří půjčku opravdu dostanou – jde zhruba o dvacet procent zájemců, ale na začátku jsme se rozhodli poskytovat pouze půjčky, které lidem opravdu pomůžou. Máme proto poměrně přísná pravidla a nechceme je změkčit, byť by jinak Zonky mohl růst daleko vyšším tempem než doposud a rychleji tak uspokojit větší zájem investorů,“ vysvětluje ředitelka Zonky Lucie Tvarůžková.

Výběr platformy, výběr dlužníků

Konkrétní platformu, jejímž prostřednictvím budete půjčky financovat, byste neměli vybírat jen na základě poplatků nebo výše úroků. Pozor dejte také na způsob, jakým platforma zájemce o půjčku prověřuje. Zatímco některé platformy mají vlastní kreditní skóring, žadatele prověřují v registrech dlužníků a chtějí i potvrzení o příjmech, jinde nechávají ověření bonity žadatele na investorech. Investor si může vyžádat dokumenty prokazující příjem, platební morálku nebo předcházející dluhy a sám tak odhadnout možné riziko nesplácení.

Samozřejmě pokud vám jde primárně o vysoký úrok a nebojíte se riskovat, můžete investovat i do méně prověřených nebo rizikovějších zájemců o úvěr. Na některých platformách můžete žádat také zajištění úvěru prostřednictvím ručitele nebo zástavy nemovitosti. Obecně se pak doporučuje investovat do většího počtu úvěrů s různou délkou splatnosti a mírou rizikovosti. „Prostřednictvím naší platformy půjčuje lidem zhruba dva tisíce investorů. Aktivnější mají až kolem tří desítek investic, obecně má ale jeden investor v průměru zhruba sedmnáct investic,“ popisuje praxi Pavel Matoušek, předseda představenstva platformy Benefi.

Vymáhání při nesplácení

I přes pečlivý výběr se samozřejmě může stát, že dlužník nakonec nebude úvěr splácet včas nebo vůbec. Za prodlení se splátkou nebo dokonce zesplatnění půjčky hrozí dlužníkům sankce – smluvní pokuty či úroky z prodlení. Počítejte ale s tím, že pokud dlužník nakonec část dluhu zaplatí, půjde splátka vždy nejprve na úhradu nákladů platformě – například za odesílání upomínek – a až poté na umoření dlužné částky a případných sankcí, které náleží věřiteli.

Co se týče vymáhání dlužných částek, záleží vždy na pravidlech konkrétní platformy. Náklady na vymáhání se sice standardně stávají součástí dlužné částky vymáhané po dlužníkovi, v první fázi je nicméně musí uhradit buď věřitel, nebo platforma. Pokud náklady hradí platforma, většinou si je také, jakmile se podaří z dlužníka nějaké peníze dostat, odečte a až zbytek jde na úhradu dluhu investorovi.

Bankerat Banking Online Benefi P2P platforma Bankerat působí v Česku od roku 2010. Jde o klasickou internetovou aukci – žadatelé vystavují poptávky, investoři zasílají nabídky. Potenciální dlužník nastaví maximální akceptovatelný úrok, investor může nabídnout úrok stejný nebo nižší. Jeden investor může zafinancovat celý úvěr nebo jen jeho část. Po dlužnících je také možné požadovat zajištění půjčky. Poplatek platformě: 1 % ročně z nesplacené částky půjčky Průměrná úroková sazba: 30–45 % p. a. Průměrný roční výnos: 39 % p. a. Limit investice do jednoho úvěru: není omezeno Prověření zájemce o půjčku: Provádí věřitel vyžádáním potvrzení o příjmu, výpisů z registru dlužníků a dalších dokumentů. Zesplatnění úvěru: 31. den Vymáhání nesplacených půjček: Poplatek za rozhodčí řízení je součástí celkové dlužné částky vymáhané po dlužníkovi, v první fázi ale hradí poplatek věřitel. Žaloba se směnkou: 1000 Kč v případě hodnoty sporu nižší než 10 000 Kč

2500 Kč v případě hodnoty sporu nižší než 50 000 Kč

v ostatních případech 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 4000 Kč Žaloba bez směnky: 3500 Kč při hodnotě sporu nižší než 50 000 Kč

1000 Kč v případě hodnoty sporu nižší než 10 000 Kč

v ostatních případech 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5 000 Kč Za přípravu podkladů pro žalobu a exekuční řízení hradí věřitel 900 Kč. Podíl nesplacených půjček: 10 % půjčky se zástavou nemovitosti, 30 % půjčky do 10 tisíc korun Na Banking Online stanovují zájemci o půjčku pouze preferovaný úrok, investoři se ho ale držet nemusí. Na jednu půjčku je třeba složit se s dalšími investory. Vedle toho je možné na Banking Online otevřít také vlastní aukci investora – zadat částku, kterou je investor ochotný půjčit a definovat dokumenty, kterými musí žadatel prokázat bonitu. Poplatek platformě: 0,8 % z každého peněžitého plnění ze strany dlužníka Průměrná úroková sazba: 10–15 % p. a. Průměrný roční výnos: aktuální data nemá k dispozici Limit investice do jednoho úvěru: minimálně 1000 Kč, maximálně 500 000 Kč Prověření zájemce o půjčku: Provádí věřitel vyžádáním potvrzení o příjmu, výpisů z registru dlužníků a dalších dokumentů. Zesplatnění úvěru: 31. den prodlení Vymáhání nesplacených půjček: Platforma zprostředkuje spolupráci advokátní kanceláře, vedle toho si naúčtuje 50 % z každého peněžitého plnění dlužníka v případě prodlení či nesplácení. Podíl nesplacených půjček: aktuální data nemá k dispozici Průměrný roční výnos: 8 až 10 % Vymáhání nesplacených půjček: Investor vymáhá sám Podíl nesplacených půjček: Dosud žádný úvěr po splatnosti, v prodlení pouze minimum dlužníků P2P platforma Benefi přešla od roku 2016 na nový systém – s dlužníkem uzavírá smlouvu o spotřebitelském úvěru, investor pak na tomto úvěru participuje. V praxi to znamená, že pokud není půjčka ze strany dlužníka řádně splácena, stará se o její vymáhání kompletně Benefi. V případě, že dlužník nehradí pravidelné splátky, platforma také nevybírá poplatek za administraci půjčky. Na jednu půjčku je potřeba složit se s dalšími investory. Poplatek platformě: 25 % z celkového přijatého a vybraného úroku od dlužníka Průměrná úroková sazba: 16–37 % p. a. podle ratingu Limit investice do jednoho úvěru: minimálně 200 Kč, maximálně 100 000 Kč Průměrný roční výnos:10 až 14 % Prověření zájemce o půjčku: Vlastní Credit risk management, platforma zájemce o úvěr prověřuje v registrech SOLUS, BRKI a NRKI. Zesplatnění úvěru: 61. den Vymáhání nesplacených půjček: Náklady hradí platforma a následně je odečítá z dlužné částky, zbylá část (jistina, úrok, penále) se rozděluje mezi investora (70 %) a platformu (30 %). Podíl nesplacených půjček: 6 % od roku 2016 Prestito Zonky Žlutý meloun.cz Prestito funguje jako klasická aukce, kde žadatel stanoví maximální akceptovatelný úrok a investor zašle nabídku nižší nebo stejnou. Každý investor může požadovat zajištění úvěru skrze zástavu nemovitosti, zajišťovacího převodu práva (například k automobilu), ručení třetí osoby, uznání závazku nebo notářský zápis se svolením k vykonavatelnosti. Toto zajištění může nabídnout i dlužník samotný. Podrobnosti najdete na webu platformy. Jakožto investor můžete profinancovat celou požadovanou částku nebo jen její část. Poplatek platformě: 1 % z nesplacené části celkové částky splatné dlužníkem za každý započatý rok Průměrná úroková sazba: 15–45 % p. a. Průměrný roční výnos: 31,9 % Limit investice do jednoho úvěru: minimálně 5000 Kč, shora není omezeno Prověření zájemce o půjčku: Platforma žadatele prověřuje v Centrální evidenci exekucí a v insolvenčním rejstříku; věřitel může požadovat výpisy z registru SOLUS, potvrzení o příjmech nebo výpisy z bankovního účtu. Zesplatnění úvěru: 31. den Vymáhání nesplacených půjček: Záleží na způsobu zajištění, případně může věřitel vymáhat dlužnou částku sám nebo vymáháním pověřit platformu. Podíl nesplacených půjček: 15 %, podíl půjček v prodlení delším než měsíc 19 % Zonky přiděluje žadatelům o úvěr rating, který rozhoduje o úroku – investor musí tento úrok akceptovat. Na jednu půjčku se skládá několik investorů a je třeba získat sto procent cílové částky. Pokud je investice víc než 35 dní po splatnosti, platforma si neúčtuje poplatek. Poplatek platformě: 1 % z ročně proinvestované částky – počítá se denně z aktuálně investovaných peněz a strhává jednou měsíčně. Průměrná úroková sazba: 3,99–19,99 % p. a. podle ratingu Průměrný roční výnos: 6,5 až 7 % Limit investice do jednoho úvěru: minimálně 200 Kč, maximálně 5000 Kč Prověření zájemce o půjčku: Přidělení ratingu na základě vlastního kreditního skóringu. Zesplatnění úvěru: Pokud dlužník nezaplatí dvě splátky po sobě nebo je se splátkou v prodlení déle než tři měsíce. Vymáhání nesplacených půjček: Vymáhá platforma, při vymáhání pohledávky soudní cestou poplatek pro platformu 30 % ze skutečně vymožené částky. Podíl nesplacených půjček: Podle vyjádření ředitelky Zonky Lucie Tvarůžkové mělo dosud vážné problémy s nesplácením pouze deset klientů. P2P platforma Žlutý meloun původně vznikla na Slovensku, od roku 2016 je i v Česku. Platforma zájemcům o půjčku přiřazuje rating a doporučenou úrokovou sazbu, investor se jí ale držet nemusí. Jeden úvěr musí profinancovat několik investorů. Poplatek platformě: 1 % z měsíčních splátek inkasovaných od dlužníků Průměrná úroková sazba: 10–20 % p. a. Průměrný roční výnos: 10,4 % u investic za poslední dva roky Limit investice do jednoho úvěru: minimálně 500 Kč, maximálně 6500 Kč Prověření zájemce o půjčku: Přidělení ratingu na základě vlastního kreditního skóringu. Limit investice pro 1 žadatele: minimálně 500 Kč, maximálně 6500 Kč Zesplatnění úvěru: 45. den Vymáhání nesplacených půjček: Náklady nese platforma a posléze jsou součástí vymáhané částky po dlužníkovi – veškeré přijaté platby od dlužníka jdou proto nejdříve na úhradu nákladů za vymáhání. Investor má také možnost vymáhat dlužnou částku sám. Podíl nesplacených půjček: 6,07 %

Půjčit můžete i firmě

Alternativou k P2P platformám, kde lidé půjčují lidem – peer to peer, může být investování skrze takzvané peer to business, tedy P2B platformy. Investory totiž nehledají jen jednotlivci, ale také firmy. Částky, které se prostřednictvím P2B portálů půjčují, jsou samozřejmě o něco vyšší, minimální investice se ale pohybují od jednoho do pěti tisíc korun. Oproti P2P platformám je zde větší důraz na prověření žadatelů, zájemci o úvěr navíc musí nabídnout věřitelům ručení.