Prosinec na trzích: Ježíšek potěšil majitele dolarů a evropských akcií

Rok 2016 končily takřka všechny druhy aktiv v plusu. Týká se to jak akciových investic, tak dluhopisových. Šťastnou ruku měli investoři, kteří se nezajišťovali do české koruny, celý rok byla vystavena umělému oslabování řízenému podle kurzu k euru, které proti dolaru ztrácelo.

Martin Mašát Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově, držitel prestižního mezinárodního titulu CFA® (Chartered Financial Analyst). Pracoval v ING Investment Management jako investiční manager pro portfolia podílových fondů, pojišťoven a penzijních společností skupiny ING v Česku a na Slovensku. Dnes portfoliomanažer v Partners investiční společnosti.

Evropské banky v nejistých vodách

Na začátku prosince se s napětím očekávaly výsledky referenda v Itáili. Italové v něm řekli ne změnám z pera premiéra Renziho. Zklamali tím všechny, kteří od reforem čekali větší stabilitu politického prostředí. A zklamány také byly italské banky, které jsou zatížené nesplácenými úvěry a které očekávaly, že by se jim po Renziho výhře dostalo nějakého „vstřícnějšího“ přístupu. Italské banky tedy nadále zůstávají potenciálním zdrojem nákazy pro bankovní systém. Člověka by v takovém případě dali do karantény, u banky to ovšem dnes tak snadno nejde.

O něco líp se poslouchá bankovní příběh z Německa. Deutsche Bank hrozilo, že od amerického regulátora dostane pokutu až 14 miliard dolarů. Nakonec si vyjednala, že bude platit 7,2 miliardy. Rozdíl je to podstatný, nějakých 175 miliard korun. Podobná vyjednávání ještě čeká britskou Barclays nebo švýcarskou Credit Suisse.

Problémy evropských bank (pokuty a nesplácené úvěry) a politická krize v Itálii ale investorům nepřišly jako zvláštní varování – vrhli se na evropské akcie a postarali se tak o osmiprocentní prosincový nárůst indexu EuroStoxx 50. Index se tímto překvapivým finišem dostal v meziročním srovnání aspoň lehce nad nulu.

Amerika v plusu

Evropská centrální banka prozatím nijak nekomentovala možnost, že by snad ukončila kvantitativní uvolňování. Zmohla se jen na konstatování, že deflace už asi nehrozí. To v Americe se Fed letos už podruhé pustil do zvyšování sazeb, znovu o 25 bazických bodů, tentokrát tedy na úroveň 0,75 procenta. Výsledkem je, že dolar opět posílil vůči euru, když v Evropě prozatím není zvyšování sazeb na pořadu dne.

Koruna za poslední čtvrtletí ztratila vůči dolaru skoro sedm procent. Aktuálně se kurz koruny k dolaru pohybuje kolem 25,80 CZK/USD, ale v průběhu prosince jsme se už dostali i přes 26 korun za dolar.

Kurz koruny k dolaru za posledních pět let

„Potrumpovské akciové rally“ v Americe také pokračuje, za poslední rok tak americké akcie posílily skoro o deset procent.

Vývoj některých finančních indexů za poslední rok

Index amerických akcií Standard & Poor’s vykazoval nejmenší výkyvy, a přitom dosáhly nejlepšího zhodnocení. Evropské akcie po prudkému nárůstu ceny v prosinci zachránily rok a s odřenými zády a rozechvělou laťkou se přehouply přes nulu do kladných čísel.

Vítej zpátky, inflace

V Česku vyšlo také jedno zajímavé číslo, inflace za poslední rok. Ta se zničehonic vyhoupla na 1,5 procenta, což překvapilo i samotnou ČNB. Je to mnohem výš, než se očekávalo a je to číslo, které oživuje možnost, že naše centrální banka ukončení intervence za slabší korunu už ve druhém čtvrtletí. ČNB sama dobře ví, že čím dříve to bude, tím menší bude tlak ze strany spekulantů a celkové náklady na měnovou válku.

Jedním z významných proinflačních faktorů do budoucna bude pravděpodobně dohoda, kterou uzavřeli producenti ropy. Členové OPEC (Organizace zemí produkujících ropu) se dohodly na omezení nabídky. A k dohodě se přidaly i některé státy nečlenské. Cena ropy se po skoku vysokém, který následoval, nachází u hodnot okolo 55 dolarů za barel. A to se ještě v únoru potácela hluboko pod 30 dolary.

Kde jsme teď: Ceny ropy (WTI) za poslední rok Zdroj: Peníze.cz

Dluhopisové fondy se nemají na co těšit

Výnosy vybraných desetiletých státních dluhopisů za posledních pět let

Růst dluhopisových výnosů, který přišel v druhé polovině roku 2016, se v prosinci zastavil. Aktuálně se výnos desetiletých německých státních dluhopisů pohybuje kolem 0,18 procenta, i když ještě před pár dny byl kolem 0,4 procenta. Za růstem cen (poklesem výnosů) dluhopisů stojí zvýšená nejistota v Itálii a laxní přístup Evropské centrální banky k ukončování výkupů státních dluhopisů.

Podobný směr jako německé dluhopisy nabraly i ty české. Jejich výnos klesl k 0,45 procenta, což zachránilo kladnou výkonnost mnoha dluhopisových fondů. Nicméně, při inflaci kolem 1,5 procenta lze asi stěží očekávat, že by se i nadále výnosy pohybovaly ta nízko, a proto dluhopisy, respektive dluhopisové fondy čeká krušnější období.