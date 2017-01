Investice v roce 2017 očima expertů

Co letos na trzích čekají osobnosti ze světa peněz? Do čeho se podle nich vyplatí v roce 2017 zainvestovat? A kam posílají své vlastní peníze?

Že nestačí strčit peníze na spořicí účet a čekat, kdy začnou člověku lítat pečení holubi do pusy, to se tak nějak všeobecně ví. A taky se ví, že žádná cesta k tomu, aby peníze nesly peníze, není jistá. To až při ohlížení zpátky můžou některé z nich jako jisté vypadat. Ovšem i ti, kteří rádi po bitvě nasazují generálský klobouk, musí uznat, že loňský rok byl dopředu dost nečitelný a přinášel jeden zvrat za druhým.

Málokdo například na jeho začátku sázel na vítězství Donalda Trumpa. Stalo se. Naopak kdekdo čekal, že pokud se to stane, americké akcie se rázem ocitnou na regálech obchodu Vše za třicet. Nestalo se. A ani letos nebude hledání slepičky, která ponese zlatá vajíčka, nijak snadné.

Velký díl na obzvláštní nevypočitatelnosti trhů mají centrální banky, které v posledních letech ovlivňují ekonomiku jako nikdy dřív. Ta česká například letos s nejvyšší pravděpodobností bude končit s intervencemi za slabou korunu – a pokud nemáte investice jištěné proti výkyvům kurzu, může se vám klidně stát, že vám pohyb měny z jinak dobře trefené investice podstatně umaže.

Nezapomínejte ale na to, že na jeden rok se neinvestuje, na jeden rok se spekuluje. Z dlouhodobého hlediska budou mnohé dnešní strmé výkyvy nahoru i dolů vypadat jako drobné vlnky. Takže hlavně nepropadejte panice. Ani nákupním horečkám.

Kde letos vidí investiční příležitosti ekonomové a finanční analytici? Jaké oblasti, obory, firmy a trhy bude zajímavé sledovat? Kam by vložili svoje vlastní peníze?

Petr Šimčák

ředitel obchodu Pioneer Investments ČR

Na takto krátký spekulativní horizont je rozumné od trhů už moc neočekávat. Asi bych si „vsadil“ na posílení české měny a pokles cen českých státních dluhopisů. V akciích je už zohledněno mnoho dobrých zpráv a také mnoho nadějí. Pro dlouhodobé investory je to stále OK, ale pro někoho, kdo si chce v roce 2017 zaspekulovat na růst i pokles, je to již velmi tenký led.

A co se vyplatí sledovat? Nástup Donalda Trumpa a vyjednávání o brexitu bude všechno, jen ne nuda. Extrémně zajímavý bude tuzemský měnový trh a trh českých státních dluhopisů. Oproti posledním rokům obojí zřejmě vykáže mimořádnou volatilitu. I když se ve středně- a dlouhodobém horizontu očekává posílení koruny k úrovni 25 korun za euro, trh může zkoušet testovat výraznou odchylku oběma směry.

Vlastní peníze investuji, a mám je tam už mnoho let, do akciových (globálních) a dluhopisových (firemních, s krátkou splatností) fondů a do realit napřímo.

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

S dlouhodobými investicemi je to dnes těžké. Finanční aktiva jsou naceněná tak, jako by nehrozila žádná rizika a jako by letošní rok měl být pro světovou ekonomiku tím nejlepším za posledních deset let. To se samozřejmě může stát. Ale také nemusí. Problém s takto naceněnými trhy je pak ten, že se z větší výšky vždy snadněji padá. Abych ale nebyl příliš obecný, líbí se mi těžaři uhlí v USA, kterým podle mě pomůže nejen vítězství Donalda Trumpa, ale i skutečnost, že se komoditní trh po nezbytném snížení produkčních kapacit začíná znovu stavět na vlastní nohy. Pro méně odvážné by mohly být zajímavé americké státní dluhopisy, které nabízejí u desetiletých splatností docela zajímavý výnos 2,5 procenta. Není to sice žádná velká sláva, ale je to bez starostí a není to o moc méně než výnos z pronájmu nemovitosti po odečtení všech nákladů a starostí s nájemníky. Pokud by navíc přišla na trhy korekce, dluhopisy poslouží jako zajímavý hedge, díky kterému může být meziroční výnos nakonec podstatně vyšší. No a jako již tradičně, líbí se mi také bitcoin, který je ale pouze pro investory, kteří jsou ochotni vyměnit šanci na vysoký zisk za riziko vysoké ztráty.

Jaroslav Šura

investor a podnikatel

Poprvé od finanční krize 2007–2008 nemám žádné zahraniční akcie. Riziko za potenciální výnos se zdá být vysoké. Indexy, zejména americké, jsou vysoko, silný dolar bude negativně ovlivňovat firemní zisky, Trumpův pozitivní efekt může rychle vyprchat. K zahraničním akciím (v hledáčku Apple, Amazon, Micron, Organovo) se vrátím, bude-li korekce. A také až Česká národní banka skončí s intervenováním. Koruna by mohla výrazněji posílit, takže by tyto akcie byly relativně levnější. Přebytečné zdroje mám v ČEZ a Monetě kvůli dividendě a silnému fundamentálnímu podhodnocení. „Bezrizikové“ zhodnocení by měla přinést eurová půjčka, například přes lombardní úvěr. Alternativy jako políčka, byty apod. jsou spíš k realizaci zisků než k nákupům. Adorace bitocinu některými ekonomy znamená, i přes jeho prudký nárůst, jedno – vyhnout se mu.

Richard Siuda

ředitel prodeje Conseq

Moje odpověď asi ničím nepřekvapí, je každý rok stejná. Věřím v diverzifikaci, investovat se má do všeho možného. S tím, že podle aktuální situace některá aktiva „nadvažujeme“ na úkor jiných. Aktuálně se vyhýbáme státním dluhopisům se zápornými výnosy do splatnosti. Jsme opatrní i na firemní dluhopisy a dbáme na diverzifikaci kreditního rizika. Na českém trhu je nyní spousta dluhopisů malých společností, které nabízejí na první pohled atraktivní výnos, a tak lidé namísto fondů kupují tyto jednotlivé dluhopisové emise. Bohužel laická veřejnost si často neuvědomí kreditní riziko a dává do těchto dluhopisů velkou část svých úspor – obávám se, aby některá z těchto kauz neskončila pro řadu lidí bolestivou ztrátou. Mezi aktiva, která preferujeme, patří náš nemovitostní fond, alternativní investice a na rizikové straně obecně akcie s výraznějším nadvážením Asie a podvážením Latinské Ameriky.

Co se týče mých vlastních investic, z fondů mám nejvíce v Conseq globálním akciovém účastnickém fondu, tedy v rámci našeho doplňkového penzijního spoření.

Jan Traxler

privátní investiční poradce FINEZ Investment Management

Vlastní peníze budu tento rok vkládat do dlažby, plotu, terasy a dalších úprav kolem domu a zahrady, na jiné investice asi moc nezbyde. Za atraktivní investici z pohledu růstu ceny nadále považuji zemědělskou půdu, z pohledu pravidelných výnosů pak pronájem komerčních nemovitostí a vybrané dividendové akcie.

Nějaký spekulativní tip? Myslím, že by se mohlo dařit akciím automobilek, americkým bankám, biotechnologickým firmám, těžařům uranu a některým těžařům ropy. V Česku pak nejvíce věřím akciím O2. O konkrétních nápadech jsem tu psal v článku Akcie: Bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017, zmiňuji v něm minimálně deset konkrétních akcií. Ale jsou to jen spekulace a dohady. Lepší je investovat dlouhodobě do akcií dobře fungujících firem (nebo rovnou do akciového fondu) a nehonit každý rok potenciální vítěze. Jeden rok se člověk trefí a jindy zase spálí.

Daniel Kukačka

portfolio manažer Generali Investments CEE

Letošní rok lze nazvat začátkem konce uvolněné politiky centrálních bank. Dohoda ropného kartelu OPEC o redukci těžby a zejména Trumpův ekonomický program povede k akceleraci ekonomického růstu a inflace, především pak v USA. ​Růstu inflace se nevyhne ani eurozóna, takže už v druhém pololetí očekáváme v Evropské centrální bance diskuzi o omezení nákupu dluhopisů. Proto preferujeme akcie a komodity – mimo drahé kovy – před dluhopisy.

U akcií je situace příznivá hlavně pro sektor průmyslu, financí a komodit. Naopak defenzívní sektory (potraviny, nápoje, farmacie, služby) budou zřejmě nadále zaostávat. V důsledku výrazného posílení dolaru preferujeme exportéry z Evropy před exportéry z USA. Z regionů preferujeme spíše rozvinuté trhy, neboť většina emerging markets, s výjimkou střední a východní Evropy a komoditních exportérů – například Ruska, bude citlivá na růst dolarových sazeb, posílení dolaru a případná ochranářská opatření proti dovozům do USA. V rámci dluhopisů by si mohly udržet pozitivní výnos firemní dluhopisy nižší bonity a kratších splatností, naopak vysoce bonitní dluhopisy delších splatností pravděpodobně prodělají.

Finance s dlouhodobým investičním horizontem bych diverzifikoval mezi globálně a sektorově diverzifikované akcie se zajištěným měnovým rizikem - proti posílení CZK - formou pravidelného investování a nějakou tuzemskou nemovitost v atraktivní lokalitě s cílem kombinace pronájmu a vlastní rekreace.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Letošek bude hodně o tom, zda a jak se naplní očekávání vkládaná do Donalda Trumpa. Ta jsou nyní, zdá se, až příliš optimistická, podobně jako byly obavy z něj před listopadovými volbami zase přehnaně pesimistické. Trump v Bílém domě pod vlivem zkušených harcovníků typu Henryho Kissingera poněkud zkrotne. Dá sbohem svému vyhroceně antiglobalistickému postoji. Nebude však chtít – přirozeně – zcela ztratit tvář. Aby kompenzoval své ústupky globalistům, dodrží sliby týkající se přímo „domácí půdy“: provede mohutnou fiskální expanzi, sníží daně a zahájí masivní výstavbu a obnovu infrastruktury, přičemž zároveň podpoří domácí ropný průmysl a zmírní regulace finanční sféry. Dobrou investiční volbou tak mohou být americké společnosti jako Caterpillar, jeden z největších světových výrobců stavebních a těžebních strojů, nebo Noble Energy, která se zabývá těžbou ropy a plynu. Dobrý rok by mohly zažít také banky typu Bank of New York Mellon. Proč ale nezabít dvě mouchy jednou ranou a neinvestovat rovnou do bank, které se navíc ještě zaměřují na energetický nebo stavební sektor? Takovou je například Citigroup. Ta by tedy výrazně profitovala jak z Trumpova slibu mohutné výstavby, tak ze slibu deregulace finanční sféry. Vždycky ale pamatujte: slibem nezarmoutíš. A dvěma už vůbec ne.

Aleš Tůma

finanční analytik Partners

Právě jsem investoval docela dost peněz do mědi… Díky novým trubkám budu mít hezky teplo. Jaké sledovat firmy a sektory? Všechny! Na trzích bude letos určitě stejně rušno jako loni. Jaké firmy a sektory porostou? Nevím, nemám křišťálovou kouli. Nebudu riskovat, že ze sebe udělám pitomce doporučením třeba nějaké momentálně populární dividendové akcie, která pak spadne o dvě třetiny. I takové věci se občas kolegům analytikům stávají. Většina horkých investičních tipů je v lepším případě sebepropagace, v horším případě investiční šarlatánství. Nechte tedy podobné starosti na manažerovi diverzifikovaného fondu. Ani portfolio manažeři sice neumí věštit, ale v rozumně nastaveném portfoliu z fondů na tom budete dlouhodobě určitě lépe než při investování podle mediálních mluvících hlav. Aktuální nálada na trzích je USA huj, zbytek světa fuj, to asi ještě nějakou dobu vydrží, ale to už jsme zase u té koule…