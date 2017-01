Invalidní důchod 2017: Přehled pravidel a kalkulačka

Když vám dlouhodobě špatný zdravotní stav znemožňuje vykonávat původní profesi nebo dokonce pracovat úplně, pomůže invalidní důchod. Pro přiznání invalidního důchodu je nicméně potřeba splňovat několik podmínek – být uznaný invalidním, mít na kontě dostatek odpracovaných roků a být mladší pětašedesáti let (případně nedosahovat penzijního věku, je-li vyšší než 65 let).

Výjimka platí pro toho, kdo se stane invalidním následkem nemoci z povolání či pracovního úrazu. Nárok na invalidní důchod mu totiž vznikne i bez potřebných dob pojištění.

Tři stupně invalidity

Zda a jaký stupeň invalidity vám sociálka, respektive posudkový lékař přizná, závisí na poklesu vaší pracovní schopnosti. Pokud vás mají uznat invalidním alespoň v prvním stupni, musí vaše schopnost pracovat klesnout nejméně o pětatřicet procent. Konkrétní hranice pak vypadají následovně:

při poklesu práceschopnosti o 35 až 49 % jde o invaliditu I. stupně

při poklesu práceschopnosti o 50 až 69 % jde o invaliditu I. stupně

při poklesu práceschopnosti o 70 % a víc jde o invaliditu III. stupně

Potřebná doba pojištění

Další podmínkou pro přiznání invalidního důchodu je, podobně jako u ostatních penzí, získání potřebné doby účasti na důchodovém pojištění. Důchodové pojištění odvádí za zaměstnance v rámci sociálního pojištění zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné si ho platí sami. Přiznání invalidního důchodu, proto závisí na počtu let strávených v pracovním procesu. Započítat se ale můžou i takzvaní náhradní doby pojištění. Období, kdy jste sice neměli zaměstnání, a sociální pojištění tudíž neodváděli, přesto se na ně nahlíží jako na odpracované. Jde například o péči o dítě do čtyř let věku nebo evidenci na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti.

Potřebné doby pojištění se pak liší v závislosti na věku. Konkrétně:

člověku nad 20 let stačí méně než 1 rok

člověk nad 20 do 22 let potřebuje 1 rok

člověk nad 22 do 24 let potřebuje 2 roky

člověk nad 24 let do 26 let potřebuje 3 roky

člověk nad 26 let do 28 let potřebuje 4 roky

člověk nad 28 let potřebuje 5 let

Pokud spadáte do poslední skupiny – je vám víc než 28 let – bude sociálka posuzovat, zda jste potřebnou dobu pojištění získali během posledních deset let před vznikem invalidity. Komu je víc než 38 let, splní podmínku i v případě, že potřebnou dobu pojištění získal v období posledních dvaceti let před vznikem invalidity. Stačit už ale nebude pět let účasti na důchodovém pojištění, nýbrž deset.

Požadovanou dobu pojištění je možné splnit také v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity. Člověk mladší čtyřiadvaceti let přitom musí být pojištěný aspoň dva roky.

Invalidní důchod: Kolik bude dělat v roce 2017

Při výpočtu výše důchodu se vedle počtu odpracovaných let zohledňuje i takzvaná dopočtená doba – období od vzniku invalidity do doby dosažení důchodového věku. Při stanovení dopočtené doby se ovšem nevychází z vašeho důchodového věku – počítá se s penzijním věkem platným pro bezdětné ženy stejného data narození. Dopočtená doba má nicméně vliv pouze na výpočet důchodu, při posuzování získání potřebné doby pojištění se s ní nepočítá.

Invalidní důchod se, stejně jako starobní penze, skládá ze základní a procentní výměry. Zatímco základní výměra je pro všechny stejná – letos dosahuje částky 2550 korun měsíčně – procentní výměra závisí kromě počtu odpracovaných let a průměru hrubých výdělků za rozhodné období také na přiznaném stupni invalidity. Konkrétně:

0,5 % výpočtového základu pro invaliditu I. stupně

0,75 % výpočtového základu pro invaliditu II. stupně

1,5 % výpočtového základu pro invaliditu III. stupně

Přivýdělek k invalidnímu důchodu

K invalidnímu důchodu si můžete přilepšit bez ohledu na stupeň invalidity, nijak omezená není ani výše výdělku. Rozsah pracovní aktivity by měl ale odpovídat snížené pracovní schopnosti – v praxi byste tedy měli pracovat na zkrácené úvazky. Přivydělávat si k invalidnímu důchodu je navíc žádoucí především pro člověka invalidního v I. či II. stupni. Doba, po kterou invalidní důchod berete, se vám totiž nezapočítává do doby pojištění potřebné pro nárok na starobní důchod.

S hledáním zaměstnání může pomoct úřad práce. Zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání se navíc započítává (v zákonem omezeném rozsahu) jako náhradní doba pojištění. Pokud pracovat nechcete, raději si dobře spočítejte, jestli vám nebude potřebná doba pojištění chybět. Později byste totiž taky nemuseli mít nárok na starobní penzi. Důchodové pojištění si nicméně můžete platit sami.

Jakmile dosáhnete pětašedesáti let (nebo důchodového věku, je-li vyšší), nárok na invalidní důchod zanikne. Pokud ale splníte vše potřebné, můžete začít čerpat starobní důchod. Platí přitom, že pokud vám bude starobní penze vycházet nižší, navýší se na úroveň dosavadního invalidního důchodu.