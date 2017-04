Po intervencích. Narkomana čeká drsný detox

Po letech pokusů odhadnout a ovlivnit inflaci pomocí kurzu koruny Česká národní banka konečně zastavila stroj na výrobu peněz ze vzduchu. Poučila se z chyb, minimalizuje škody, zpytuje svědomí? Spíš to vypadá, že je jí každodenní finanční realita ještě vzdálenější. Několik příkladů bezradnosti centrální banky následuje.

Než ale začneme, musím připomenout, že centrální banka má jako jeden z hlavních cílů vedle hlídání inflace také dohled nad výkyvy hospodářství. K ničemu vám nebude pohodová inflace, když kvůli ní rozhodíte ekonomiku. Na to bohužel naše Česká národní banka zapomíná.

Centrální narkoba(ro)nka

Když guvernér Jiří Rusnok konečně ukončoval intervence, řekl, že pacient se probouzí z narkózy a je ve skvělé kondici. Přesnější by ale bylo říct: pacient byl tři roky pod drogami, teď si bude muset zvyknout na reálný svět bez podpory narkotik. Absťák bude bolet nás všechny.

Exportéři si časem začnou stěžovat, že už se jim nežije jako dřív a že najednou musí zefektivnit práci. Hůř jsou na tom ale finanční trhy, kde se určují ceny hypoték, sazby běžných účtů nebo kurz koruny. Tři roky vás navigátor tahá nesmyslnými cestami a pak řekne, že už ho to vlastně nebaví, že si chce okamžitě vystoupit a ať si teď cestu z horoucích pekel hledají sami. Výsledkem bude zvýšené kolísání kurzu koruny při hledání skutečné hodnoty. Pro firmy to znamená vyšší náklady na zajištění, na obchody se zahraničím, na zahraniční investice, pro všechny tlak na ceny v obchodech… Takhle nejedná lékař, který chce pacientovi pomoci, tohle je spíš testování neověřených léčiv na lidech.

Základní neznalost fungování systému

Analytici centrální banky nejsou asi docela schopni pochopit, co se na trzích děje. Na nedávné konferenci to mimoděk stvrdil Tomáš Holub, jeden z hlavních ekonomů ČNB, kterého překvapilo, že koruna je po konci intervencí vcelku klidná. A proč by nebyla? Investoři se přece na konec intervencí připravovali, pozice mají už uzavřené a jen čekají, jak velké zisky si připíšou. Situace je úplně jiná, než když ve Švýcarsku ukončili intervence proti franku – u švýcarského franku, šokově, náhle, než se trh stačil přichystat.

Auditorium na konferenci pak velmi pobavilo hodnocení budoucího vývoje koruny. Česká národní banka (tedy sekce měnová) prý počítá s posilováním koruny. Hlavní důvod: úroky v Česku jsou vyšší než zahraničí, přilákají tedy investory do koruny.

Tady je vidět absolutní odtržení prognostiků od reálného fungování finančních trhů, tržní úroky jsou totiž ve skutečnosti v Česku mnohem níž než v zahraničí.

Je smutné, že ta část České národní banky, která platí za hlavní podpůrnou autoritu při rozhodování o měnové politice, nic neví o tom, co se děje „venku“. Neví, že se za úložky v české koruně platilo až minus třicet procent ročně. To není klidný kultivovaný trh, jak si ho centrální bankéři představují ve svých modelech, ale vystresovaný trh, zahnaný těmito centrálními bankéři svojí politikou. Platí se tu lichvářské úroky, nejde ale o lichvaření s tisíci nebo desetitisící, nýbrž s biliony korun.

Za lichvu můžou být až dva roky natvrdo nebo zákaz činnosti. Naštěstí pro Českou národní banku ale zákon neříká docela přesně, co už lichva je a co ještě není. Jinak by se musela ČNB sama zkontrolovat, nahlásit se příslušným orgánům a chystat se, že možná bude muset sbalit krám.

Jiná část centrální banky nyní paradoxně diskutuje s finančními společnostmi o využití záporných úroků při stanovování cen aktiv. Kde je ona kladná úroková výhoda české koruny? To opravdu analytici České národní banky nevidí nulové úroky na účtech, náklady na rezoluční fond a podobně?

Centrální banka za poslední roky u investorů (ať už lokálních či zahraničních) ztratila veškerou reputaci. Její prezentace bývají vítaným a veselým zpestřením různých konferencí.

Zkušená bankovní rada, ale… Co chybí?

Měnovou politiku centrální banky řídí sedm lidí, bankovní rada, která má obrovskou moc. Většina jejích členů jsou špičkoví manažeři s letitými zkušenostmi z bankovnictví nebo pojišťovnictví. Guvernér Jiří Rusnok řídil dokonce stát nebo navrhoval nadčasovou reformu penzí. Co ale radě schází, to je člověk, který by měl praktické zkušenosti ze skutečných finančních trhů.

Ono nestačí si spočítat, že inflace bude nízká, a snížit úroky, případně vystřelit kurz koruny a doufat, že se podle namalovaných not budou čísla nebo přesněji investoři chovat. Nefunguje to, finanční trhy zareagují podle svých modelů a cílů. I u intervencí byla reakce ekonomiky a investorů naprosto jiná než bývalá rada a její prognózy očekávaly. Prognostické oddělení sice radí s nejlepšími úmysly, jenže reálné trhy fungují jinak a nesledují čtvrtletní éterické výstupy prognostických modelů. Tomáš Holub zmínil například růst cen mléka – což je přesně to, co „bankéře v City“ nezajímá. Investoři, respektive banky musí každý den reagovat na všechny impulzy, změny, krize…

Sebelepší analytik počítající budoucí cenu akcie musí počítat s názorem trhu, a ne jen se svojí pravdou. Protože pokud se trh a cena akcie vydá jinou cestou, než říká teorie, klienti prodělají. A z analytika bude napřesrok navzdory bezchybně počítané teoretické analýze podpůrná síla na pobočce. Nerozhodují modely, ale skutečný stav věcí. Bohužel, v centrální bance nefungují ani ty modely, natož čtení reálných tržních procesů.

Doufám jen, že si toto nová rada uvědomuje a kouká se na své modely s nadhledem, a ne jen perspektivou nějaké ekonometrického GARCH modelu. Naštěstí se snad blýská na lepší časy a noví členové mají dost zkušeností, aby na nic nesahali.

Nejlepší zprávou pro investory je tedy poslední poselství, které zní: Určitou dobu teď nebudeme na kurz ani na úrokové sazby sahat!

Uf.