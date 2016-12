Přehled: Konec extrémně levných hypoték. Jak banky zdražují

| rubrika: Co se děje | 27. 12. 2016

Některé z bank zvedly úrokové sazby plošně, jinde došlo k růstu především u pěti- a víceletých fixací. Důvodů pro zdražení bylo přitom hned několik. Samotné banky nejčastěji skloňovaly především nový zákon o úvěrech, který změnil pravidla hry předčasného splacení hypotéky. Nově je totiž možné každý rok umořit až pětinu jistiny bez sankcí. Pokud navíc dojde na straně klienta k nenadálým událostem – vážné nemoci, invaliditě nebo smrti, je možné splatit dokonce celou hypotéku. Nový zákon také určil strop pro předčasné splacení hypotéky obecně: po dvou letech jejího trvání, lze umořit celý zbytek dluhu a sankce přitom nesmí být víc než padesát tisíc korun. „Nový zákon usnadnil předčasné splácení. Banky proto část nákladů převedou na klienty v podobě vyšších sazeb. Růstu sazeb hypoték napomáhá i vývoj ekonomického cyklu. Díky růstu ekonomiky se zvyšuje zájem o nové úvěry. Banky si proto podle ekonomických zákonů mohou dovolit tuto službu zdražit,“ tvrdí Jiří Cihlář, analytik finančních trhů ze společnosti Next Finance.

Očima expertů Co říká naše anketa Prosincové statistiky ukazují, že období extrémně levných hypoték končí. Až rok 2017 ale ukáže, jestli bude růst úroků pozvolný, nebo prudký. A také kde se zastaví. Hypoteční úroky rostou. Bude to o hodně, nebo trošku?

Banky na růst úrokových sazeb zejména u delších fixací upozorňovaly, ještě než zákon nabyl účinnosti. Po zavedení nových legislativních opatření pro ně totiž nebude tolik výhodné zavázat si klienta na delší dobu. „Většina bank se snažila dlouhé fixace – tedy fixace nad sedm let – cenově velmi zvýhodnit do prvního prosince. Některé banky například nabízely stejnou sazbu pro tří- až desetileté fixace. Od prosince pak více méně většina bank okamžitě navýšila sazby u fixací nad pět let. Dlouhé fixace v portfoliích bank nicméně určitě zůstanou. Jen se přirážkovou vrátí zpátky tam, kde byly přibližně do léta, kdy začaly velké marketingové kampaně bank,“ vysvětluje úvěrová specialistka společnosti Partners Lucie Drásalová.

Omezení (nejen) stoprocentních hypoték

Dalším důvodem růstu úrokových sazeb je regulace České národní banky, která banky v minulosti opakovaně varovala před poskytováním stoprocentních hypoték. Banky nicméně dál půjčovaly i lidem bez vlastních úspor, proto centrální banka své rozhodnutí ještě zpřísnila – od prvního října by měly banky poskytovat hypotéky maximálně do výše 95 procent hodnoty nemovitosti a navíc jen desetině klientů přiklepnout úvěr v rozmezí 85 až 95 procent hodnoty nemovitosti. Jenže tím regulace ze strany ČNB nekončí. Centrální banka naopak přišla s dalším doporučením – od dubna příštího roku bude novým maximem 90 procent hodnoty nemovitosti, přičemž jen patnáct procent klientů by mělo dostat půjčku nad 80 procent hodnoty nemovitosti. Pokud banky nebudou doporučení respektovat, bude po nich ČNB požadovat vyšší kapitálové zajištění.

Na zvyšování úrokových sazeb hypotečních úvěrů má ale podle poradenské společnosti Golem Finance vliv i růst sazeb na mezibankovním trhu. Bankám totiž zdražují peníze na vstupu, což se zpravidla projeví i v cenách hypoték. To ostatně potvrzují i banky samotné. „V přímé souvislosti s novým zákonem o úvěru platném od prosince zvýšení úrokových sazeb neplánujeme. Nicméně od začátku příštího roku může dojit k mírnému zvýšení sazeb v souvislosti s rostoucími cenami zdrojů,“ uvedla Lucie Leixnerová z Moneta Money Bank.

Velké banky zdražují, menší vyčkávají

Už v listopadu proto ohlásila zvýšení úrokových sazeb Komerční banka, konkrétně o půl procentního bodu u fixací na tři a pět let, u sedmileté fixace dokonce o 0,7 procentního bodu. V prosinci ji následovaly i další velké banky. U Hypoteční banky, ČSOB a Ery/Poštovní spořitelny si klienti připlatí o 0,2 procentního bodu u hypoték s pětiletou fixací, u delších fixací dokonce o tři desetiny procentního bodu. Úrokové sazby ale zvedly i UniCredit Bank, Raiffeisenbank a jako poslední se k nim připojila Česká spořitelna. Ta ohlásila zvýšení úrokových sazeb – plošně o 0,4 procentního bodu – na leden.

Menší banky zatím většinou vyčkávají. Respektive – svorně tvrdí, že se na zvýšení úrokové sazby aktuálně sice nechystají, tuto možnost nicméně do budoucna nevylučují. „Zvyšování úrokové sazby hypoték nyní nechystáme. Většina bank zdražuje kvůli změně zákona a nařízení částečné mimořádné splátky, my klientům umožňujeme zdarma splatit kdykoliv jakoukoliv část úvěru, klidně celou hypotéku najednou, bez poplatků a sankcí. Výjimkou je pouze převedení úvěru do jiné banky. Vývoj na trhu ale samozřejmě sledujeme a nelze vyloučit, že s rostoucími sazbami dojde během příštího roku ke zvýšení i u nás,“ uvedl například tiskový mluvčí Fio banky Zdeněk Kovář.

Podle expertů je nicméně pravděpodobné, že i zbývající banky zvednou úrokové sazby už během ledna. „Některé banky nabízí stále ještě extrémně levné sazby a budou zdražovat až od ledna,“ komentuje pravděpodobný vývoj Lucie Drásalová z Partners. Další růst sazeb pak očekává během dubna příštího roku. „Případné další zdražení by mohlo přijít až kolem dubna, kdy začne platit druhá vlna doporučení ČNB ohledně maximálního poměru půjčky a hodnoty nemovitosti. Je pravděpodobné, že banky na to budou reagovat buď produktovou úpravou, nebo zdražením.“

Za kolik banky půjčují: Srovnání hypoték

Na výhodnější úrok tedy nyní klienti dosáhnou zejména u menších bank. I když – v lednu už může být všechno jinak. Při porovnání nabídek jednotlivých bank je navíc potřeba počítat s tím, že většina z nich zveřejňuje ve svých cenících takzvané nabídkové úrokové sazby. Konečný úrok, za který hypotéku od banky dostanete, ale ovlivňuje řada parametrů – doba splácení, délka fixace a samozřejmě bonita klienta. Vedle toho banky do těchto reklamních sazeb započítávají také nejrůznější slevy. U řady bank je možné najít konkrétní výši slev přímo v nabídce produktu, jinde je potřeba zapátrat v sazebníku. Některé banky nicméně tyto informace nezveřejňují a odkazují klienty na osobní setkání.

Obecně pak klient na konkrétní slevu dosáhne, jen pokud si u banky sjedná další produkt – pojištění schopnosti splácet, životní pojištění nebo třeba běžný účet. V opačném případě bude úrok zpravidla o několik desetin procenta vyšší.

Přehled úrokových sazeb modelové hypotéky

Jaký úrok aktuálně nabídnou banky u hypotéky na 1 800 000 korun, s pětiletou fixací a poměrem půjčky k hodnotě nemovitosti (LTV) 85, kterou chce klient splácet dvacet pět let? Porovnali jsme nabídky jednotlivých bank.