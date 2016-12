Očima expertů: Úroky hypoték rostou. Bude to o hodně, nebo jenom trošku?

Úrokové sazby hypoték pod dvě procenta? Jestli jste si je letos na pár let nezafixovali, tak už na to pomalu zapomínejte. Několik let jsme od bank průběžně slýchali, že níž už to nepůjde – a vždycky to ještě šlo. Ještě v listopadu byly úroky půjček na bydlení rekordně nízko, v prosinci ale opravdu konečně přichází zlom. Vyšší sazby ohlašují největší hráči – Komerční banka, Hypoteční banka, UniCredit Bank, Raiffeisenbank a Česká spořitelna.

Klíčovým hráčem pro další vývoj na hypotečním trhu bude ale v příštím roce jiná banka, a to přesto, že sama hypotéky nenabízí. V roce 2017 totiž s nejvyšší pravděpodobností dojde k ukončení měnových intervencí České národní banky. Trh s napětím očekává, kdy a jak se to stane. V dubnu navíc začnou platit další doporučení centrální banky, ve kterých de facto zakazuje poskytovat půjčky na bydlení lidem, kteří nemají dost vlastních peněz.

Co na dění na hypotečním trhu říkají odborníci? Odlepily se úrokové sazby definitivně od dna? Budou stoupat dál, nebo je ostrá konkurence zase srazí dolů? Jaký vývoj čekat v příštím roce?

Lucie Drásalová

hypoteční specialistka Partners

Většina bank skutečně zvýšila v průběhu prosince úrokové sazby. Ostatní budou sazby s velkou pravděpodobností zvyšovat v lednu. K jejich růstu vedlo banky hlavně zdražení zdrojů peněz a také nejistota spojená s účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru. Předpokládám, že další zdražování nás kvůli tomu ale v dohledné době nečeká.

Velkou neznámou ale bude reakce na druhou vlnu doporučení České národní banky ohledně maximálního přípustného poměru půjčky k hodnotě nemovitosti (LTV) Nová pravidla, která začnou platit v dubnu, budou pro banky poměrně přísná a očekávám, že banky budou ve velkém reagovat – buď omezením produktů, nebo zdražením. To významně zasáhne pravděpodobně hypotéky s LTV nad 80 či 85 procent, u LTV do 80 procent zásadní zdražení neočekávám.

Libor Ostatek

ředitel Golem Finance

Ano, ke zlomu došlo, v nabídkových sazbách jednoznačně. V praxi bude ještě hodně obchodů, které budou dobíhat za snížené sazby, ale růst sazeb je realita. Úroky se odrazily ode dna, zvýšení není skokové, ale není ani zanedbatelné. Největší nárůst bude hlavně u dlouhých fixací nad pět let.

Možný obrat jsme predikovali už od léta, od října bylo jasné, že růst je nevyhnutelný. Co se ale neočekávalo, byl poměrně výrazný růst cen „dlouhých peněz“ po zvolení Donalda Trumpa. To je fakt, na který banky musejí rovněž reagovat.

A co nás čeká v roce 2017? Rozhodující roli bude hrát cena peněz, pokud půjde nahoru, budou i banky zdražovat. Konkurence je obrovská a bude tlačit marže dolů, to je dlouhodobá realita. Nyní banky využívají příležitosti k alespoň částečné revitalizaci svých marží, což odůvodňují zákonem o spotřebitelském úvěru a doporučeními ČNB.

Shrnuto – nečekáme výrazný růst ceny peněz v příštím roce. Sazby se budou stále držet na velmi nízkých hodnotách, letos jsme se v závěru roku dotkli úrokového dna, průměrná hypoteční sazba letos bude 1,96 procenta, v příštím roce očekáváme průměrnou roční sazbu okolo 2,1 procenta. V reálu se bude většina úrokových sazeb pohybovat lehce nad dvě procenta. Pro bonitnější klienty ale bude možné stále dosáhnout pod tuto hranici.

Karel Chábek

manažer hypoték České spořitelny

Vzhledem k platnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru se nárůst sazeb očekával, byl to z našeho pohledu zlom, a to i kvůli rostoucím cenám zdrojů, které se do zdražení také promítlo. Pozvolný růst sazeb očekáváme i v roce 2017.

Petr Zámečník

šéfredaktor Hypoindex.cz

Nabídkové sazby hypotečních bank v prosinci skutečně vzrostly u většiny velkých bank, ostatní oznámily jejich zvyšování od ledna 2017. Skutečně tak nastává očekávaný růst úrokových sazeb. Většina bank hypoteční úvěry zdražila přibližně o 0,5 procentního bodu. Zda a v jaké míře se ale nabídkové sazby promítnou do těch skutečně poskytnutých, to si budeme muset počkat do poloviny ledna, kdy budou známy průměrné úrokové sazby hypoték podle našeho indexu, nicméně předpokládáme i zde mírný nárůst.

Zákon o spotřebitelském úvěru přinesl bankám zvýšení nákladů a rizik, tudíž promítnutí do úrokových sazeb (a zdražení pro „lépe chráněného“ klienta) bylo zcela očekávané. V příštím roce budou banky testovat nové meze zákona a je možné, že i v jeho důsledku ještě mírně úrokové sazby navýší. Nicméně zásadním faktorem ovlivňujícím výši hypotečních sazeb bude měnová politika České národní banky. ČNB plánuje přibližně v polovině příštího roku opustit kurzový závazek, který také tlačí úrokové sazby níže, a zároveň předpovídá mírný růst úrokových sazeb. Pokud se tento scénář naplní, období extrémně levných hypoték postupně skončí.

Jan Kruntorád

předseda dozorčí rady Gepard Finance

Banky nás na zvýšení sazeb připravovaly, důvodem měly být zvýšené náklady na nové zákonné požadavky, větší možnosti klientů předčasně splácet (obojí přinesl nový zákon o spotřebitelském úvěru) a opatření ČNB, kterými omezuje maximální výši LTV (poměru výše úvěru k hodnotě zajištění).

Domníváme se, že jednoznačný makroekonomický důvod ke zvyšování sazeb není. Úrokové sazby Evropské centrální banky i ČNB jsou na stejné úrovni jako před účinností zákona. Tento názor podporuje i chování menších bank, které zatím ke zvyšování sazeb nepřistoupily ani takové kroky podle našich informací neplánují. Ve výhledu do roku 2017 bude rozhodující, zda ke zvýšení sazeb přece jen nepřistoupí. Spíš ale v příštím roce u půjček na bydlení očekáváme stabilní úrokové sazby nebo jen mírný růst.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Roklen

Spotřebitelské ceny v Česku rostou rychleji než instituce typu České národní banky nebo Ministerstva financí ještě nedávno předpokládaly, příčiny jsou globální, ale i lokální (například zavedení EET). Inflace by měla dosáhnout cíle ČNB ve výši dvou procent nejpozději v prvním kvartále roku 2017. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že ČNB ukončí svůj intervenční režim dříve, než dosud předpokládala, možná už ve druhém čtvrtletí příštího roku. Výše úroků na mezibankovním trhu roste a má reálný potenciál promítat se i do výše úroků hypotečních.

Zdražování zdrojů na mezibankovním trhu navíc nastává v době, kdy vstupuje v platnost novela zákona o spotřebitelském úvěru – která zvyšuje nákladnost poskytování hypoték – a kdy ČNB činí kroky k omezení úvěrování v oblasti nemovitostního trhu. Od 1. ledna 2017 musí banky počítat s kladnou sazbou proticyklické kapitálové rezervy. Tu ČNB schizofrenně stanovuje pro Česko teprve jako pro druhou zemi v celé EU (po Švédsku), s poukazem na odtržení cen nemovitostí od jejich fundamentálních hodnot, k němuž ale sama přispívá umělým oslabováním koruny. Už dříve, letos v říjnu, přitom ČNB realizovala kroky k omezení poskytování takzvaných stoprocentních hypoték. Sečteno, podtrženo, doba, kdy se průměrná sazba hypoték v ČR pohybovala pod úrovní dvou procent, vezme rychle za své. Na druhou stranu, s rychlejším růstem hypotečních úroků nad hodnotou dvou procent počítat nelze. Zdražování hypoték bude jen mírné a pozvolné. Stávající příjemci hypoték, klienti bank, zejména ti, kterým končí fixace v následujících dvanácti měsících, by i tak měli využít současné situace a předjednat si u své banky výhodně nízkou sazbu i pro další fixační období.