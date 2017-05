Forexoví roboti: Klienti WSM posílají peníze neexistující firmě

První článek o firmě WSM, která nabízí k pronájmu „forexové roboty“, přinesly Peníze.cz v roce 2014. Od té doby jsme se k zázračnému software, který údajně dokáže dlouhodobě vydělávat na pohybu měnových kurzů, několikrát vraceli. Naposledy to bylo před necelým měsícem, když se v případu objevují i policejní operace.

Obchody klientů (přesněji, jejich robotů) má provádět společnost WSM International Broker sídlící na Sv. Vincenci a Grenadinách v Karibiku. Už v roce 2014 ČNB varovala, že v Česku tato společnost působí bez povolení.

Firma tehdy uvedla, že v pouze prodává software a brokerské služby v Česku nenabízí, a žádnou licenci tedy nepotřebuje. WSM International Broker navíc není jediný broker, se kterým klienti WSM (a jejich roboti) můžou spolupracovat, brokera si měli klienti volit sami. Obvykle si ale vybrali právě toho karibského – společnost je v tom podporovala slibem vrácení 150dolarového licenčního poplatku.

Broker na Sv. Vincenci sídlí na virtuální adrese, kterou sdílí řada dalších společností. Redakce Peníze.cz proto poslala tamnímu regulátorovi finančního trhu e-mail s dotazem, co o tomto konkrétním brokerovi ví.

Piráti z Karibiku

Odpověď přišla překvapivě rychle a překvapivý byl i její obsah: „Zmíněné společnosti byla 15. dubna 2016 zrušena registrace, protože zde nemá zastoupení ani sídlo,“ napsala pracovnice svatovincentské Financial Services Authority.

Dále uvedla: „Zahraniční společnost registrovaná na Sv. Vincenci může podnikat bez dodatečného schválení FSA, kromě případů, kdy podniká v bankovnictví, pojišťovnictví nebo podílových fondech. Společnost působící jako forexový broker tedy nebude regulovaná FSA ani jiným zdejším úřadem,“ dodala s varováním, že investoři s takovým brokerem jednají zcela na vlastní riziko.

Firma, přes kterou mají měnoví roboti obchodovat, tedy v místě, které uvádí jako svoji adresu, „nemá zastoupení ani sídlo“, právně ani fyzicky neexistuje. (A i kdyby zde působila, nepodléhala by žádnému dohledu.) Přesto klientům chodí výpisy o stavu jejich majetku nadepsané právě WSM International Broker.

Kde tedy společnost sídlí, když ne v tropickém ráji? Běžné makléřské firmy mají administrativní síly, oddělení řízení rizik, IT a podobně. Redakce zaslala společnosti žádost o komentář, který sem doplníme, pokud dorazí.

Slovo experta Kam za obchodem? Zeptali jsme se Lukáše Kovandy hlavního analytika společnosti Cyrrus „Obchodník s cennými papíry musí splňovat řadu zákonných požadavků, včetně těch na minimální počáteční kapitál, kapitálovou přiměřenost, dále těch týkajících se řízení rizik, compliance, interního a účetního auditu či reportingu. Je permanentně pod dohledem. Pokud tedy český podnikatel využívá v rámci svého byznysu obchodníka s cennými papíry se sídlem třeba ve středoamerickém daňovém ráji jménem Belize, kam se kromě cestovatelských nadšenců uchylují snad už jen výtečníci typu někdejšího obchodního partnera Viktora Koženého z devadesátých let, je třeba být obzvláště na pozoru. Mezi rozumnými investory by už tato informace samotná měla být dostatečným varováním, aby s příslušnou firmou neinvestoval ani halíř.“

Kromě hlavičky neexistující firmy obsahují výpisy ještě jednu zvláštnost. Obchody se na nich projevují vždy až zpětně. Redakce má k dispozici výpisy konkrétního investora, zasílané z e-mailové adresy WSB International Broker. V kolonce „open trades“ však není uvedeno nic.

Společnost to v minulosti zdůvodňovala ochranou před kopírováním, přitom ale datum otevření, měnu i směr obchodu uvádí na svém webu. Poslední důležitý parametr se ale klient dozví až zpětně. Tím parametrem je úroveň finanční páky. Jak již Peníze.cz psaly, roboti někdy vykazují na jedné měně zároveň nákup i prodej. V případě, že jsou čísla falešná, stačí při tvorbě výpisu pro klienta upravit objem transakce tak, aby převážil ziskový z obou obchodů.

Restrukturalizace insolvencí

Virtuální broker ale není jediný problém skupiny, potíže má taky makléřská firma Gallant Capital Markets, sídlící na Britských Panenských ostrovech. WSM ji ale prohlašuje za důležitou součást holdingu a významného světového hráče na měnovém trhu (viz např. příspěvky prodejců v diskuzích na webu Poradci Sobě).

Pro partnery WSM jsou Gallant Capital Markets významný hráč na finančním trhu. Zdroj: PoradciSobě.cz

Gallant Capital Markets právě bankrotuje. Důvodem je podle jejího webu blokace finančních prostředků u nejmenované protistrany. Majitel WSM Jiří Kubíček v nedávném živém výstupu na YouTube uváděl důvod jiný – restrukturalizaci podnikání s cílem zprůhlednit offshore aktivity.

Ještě jiné odůvodnění ale Kubíček poslal soudu. Vyplývá to z dokumentů, které se redakci díky transparentnosti americké státní správy podařilo získat. V dokumentu podepsaném přímo Kubíčkovým jménem se píše, že broker je dlouhodobě ztrátový a mateřská firma ho nemůže podporovat.

Z dalších soudních dokumentů je zřejmá i velikost díry v účetnictví – majetek dosahuje 3,4 milionu dolarů, závazky vůči klientům a obchodním partnerům 4,4 milionu dolarů. Největším věřitelem je tradingová společnost ze Singapuru s pohledávkou přes milion dolarů. To není málo, z čísel ale každopádně nevyplývá, že by Gallant Capital patřila do první ligy světového měnového trhu, jak to WSM prezentuje.

Pro klienty s pronajatými roboty to přímo nemusí nic znamenat. Jejich problém je neexistující WSM International Broker, ne bankrotující Galant Capital Markets. Je to však další z řady podivných okolností kolem celé skupiny.