Ten, který střídá krále exekutorů

V roce 2015 podává ministr spravedlnosti Robert Pelikán na exekutora Vránu kárnou žalobu, chce, aby mu soud zakázal činnost. Vrána nakonec končí dřív a sám. Od dubna 2016 vede přerovský úřad Lukáš Jícha, který pod Tomášem Vránou osm let pracoval jako exekutorský kandidát. Vypadá to na válku. Jícha na Vránu podá trestní oznámení pro zpronevěru několika milionů, úřad hlídá ochranka. Mezi zaměstnanci prý dochází k potyčkám, které klidní policie. A pak, najednou — ticho, klid zbraní. Všechno to prý byla jen řada nedorozumění. Lukáš Jícha a Tomáš Vrána nejspíš – rozumně – uzavřeli pakt o neútočení. A život na Exekutorském úřadě Přerov běží dál. Tým, který úřad táhne už roky, zůstává. Nové je jen jméno šéfa. To ale možná znamená dost.

Ovlivnilo vás profesně, že jste pracoval jako exekutorský kandidát právě pod Tomášem Vránou?

Přerovský exekutorský úřad patří k největším v zemi. Vzhledem k množství a širokému záběru případů, které řeší, jsem získal spoustu zkušeností, ze kterých dodnes čerpám. Z pohledu praxe to bylo určitě prospěšné.

Tomáš Vrána řekl, že odchází, protože je unavený z mediálního tlaku a osobních útoků. Rozuměl jste tomu, proč se rozhodl skončit?

I když exekutorský úřad pracoval velmi kvalitně, na Tomáše Vránu se valily negativní reakce médií, politiků, neziskových organizací. Úřad byl stigmatizovaný už jen tím, že člověk toho jména stojí v jeho čele. Tomu rozhodnutí se nelze divit.

„To, co navrhuje pan ministr, by bylo tak složité a drahé, že by se nevyplatilo provozovat exekuční činnost. I děti na základní škole si umějí spočítat, že když vyděláte méně, než musíte vynaložit na provoz úřadu, zkrachujete.“

Prospěl úřadu tím, že odešel?

Dá se to tak říct.

Předání úřadu provázely bouřlivé spory. Jak to probíhalo?

Z dnešního pohledu bych to označil za nedorozumění, které se velmi rychle vysvětlilo. Pak už šlo jen o právní vyjednávání. Exekutorský úřad celou dobu fungoval, jak měl.

Podal jste na Tomáše Vránu, Jiřího Bílka a advokáta Jiřího Vančuru trestní oznámení pro zpronevěru. Mluvil jste o nich jako o členech zločinného spolčení. Měli podle vás vyvést z účtů exekutorského úřadu několik milionů korun na účty kontroverzní společnosti C.M.B. CZ Facility.

Jak jsem řekl, šlo o nedorozumění. Ten skutek se stal, ale ne tak, jak jsme se domnívali.

Co to bylo za peníze a kam putovaly?

Jeden ze spolupracovníků doktora Vrány omylem odeslal peníze, které byly na úschovním účtu exekutorského úřadu, šlo o peníze z exekuční úschovy. Nicméně podařilo se je na ten účet vrátit.

Takže žádná zpronevěra?

Přesně tak, nešlo o úmyslný trestný čin.

Sídlo úřadu hlídala bezpečnostní agentura, která tam Tomáše Vránu nevpustila. Podal trestní oznámení na své bývalé zaměstnance…

Opět šlo o nedorozumění. Doktor Vrána měl celou dobu možnost vstoupit do exekutorského úřadu, pouze jeho mluvčí nebyl informován o aktuálním dění.

Na úřadu prý zasahovala police kvůli fyzickým potyčkám mezi zaměstnanci.

Mezi zaměstnanci k žádným potyčkám nedošlo. Informace v médiích nebyly pravdivé.

Podle zpráv z Přerovského deníku z loňského dubna Tomáš Vrána propustil většinu ze 196 zaměstnanců a vy jste musel zajišťovat chod úřadu asi jen se 40 lidmi.

S doktorem Vránou jsme se dohodli na převzetí zaměstnanců, všichni tam pracují dál.

Jak dlouho trvalo, než se situace vrátila do normálu?

Uvnitř úřadu asi tři dny. Navenek, než jsme ujistili média a účastníky exekučních řízení, že všechno běží, jak má, asi dva měsíce.

Není běžné, aby se předávání veřejné funkce tak vyhrotilo. S Tomášem Vránou jste byli roky blízcí spolupracovníci. Člověk by čekal, předání půjde maximálně hladce. Proč ty spory?

Abych to uvedl na pravou míru, Tomáš Vrána mi nepředával veřejnou funkci. Do čela exekutorského úřadu mě jmenovalo Ministerstvo spravedlnosti. S Tomášem Vránou šlo jenom o obchodní vyjednávání o předání již zavedené kanceláře, kterou zřídil doktor Vrána a jeho tým. Vyjednávali jsme pouze o ceně.

Měli jste odlišné představy?

Ano.

Jak moc?

K tomu se nebudu vyjadřovat.

Změnil se exekutorský úřad pod vaším vedením?

Mám pocit, že zaměstnanci jsou spokojenější, že v čele úřadu stojí někdo, koho média veřejně nepropírají. Máme klid na práci. Úřad funguje velice dobře.

Když vedl úřad Tomáš Vrána, měl zhruba dvě stě zaměstnanců, prováděl 60 tisíc exekucí ročně, roční obrat dělal zhruba dvě miliardy. To pořád platí?

Nejde o obrat, ale o vymoženou částku, která patří věřitelům. Počet zaměstnanců a exekucí se nezměnil.

Přinesl jste nějaký nový styl práce?

Změnil se způsob, jak se prezentujeme navenek. Nestojím o image krále exekutorů, chci být vnímaný jako někdo, kdo své práci rozumí a dělá ji dobře. Provádím exekuce bez průtahů a podle zákona, což se samozřejmě účastníkům řízení může a nemusí líbit. V některých případech, které se nelíbily ministerstvu, jsme zvolnili, jinde jdeme víc do hloubky. Všechno je legální a transparentní.

Přerovský úřad byl vždycky známý tvrdým postupem v terénu, důsledným prováděním mobiliárních exekucí, které někteří exekutoři vůbec nedělají.

Nemyslím si, že by náš úřad vymáhal tvrdě. To je nálepka, kterou jsme dostali zvenku. Na rozdíl od jiných vymáháme i v terénu, to ano. Už jen fakt, že to děláme, je odlišnost. Tvrdě to dělat nejde.

Nejde?

Jsme regulováni zákonem. Kdo to dělá tvrdě, je mimo zákon.

Mobiliární exekuce je pro dlužníky bolavá. Vykonavatelé přijdou k nim domů, je to stresující. Co si o téhle metodě vymáhání myslíte?

Je to kontaktní způsob provedení exekuce, kterému se snažíme vyhnout. Ochota povinných [dlužníků – pozn. red.] řešit exekuce dobrovolně a dohodnout se s exekutorským úřadem klesá. Takže jsme nuceni v mnoha případech mobiliární exekuce provádět. Je to ale poslední způsob, který volíme, když to jde mírněji, snažíme se o to.

Je nejúčinnější?

Z kanceláře jste pro dlužníka vzdálení, ne každý bere papír nebo telefonát od exekutora vážně. Při soupisu movitých věcí už zasáhnete nejen do majetkové, ale i osobní sféry dlužníka. Dostanete se s ním do přímého kontaktu, což už příjemné není, často to vede k úhradě dluhu nebo alespoň snaze splácet.

Přerovskému úřadu se pod bývalým vedením často vyčítalo, že používá neetické, nebo dokonce nezákonné metody. Dělo se to?

Jediné kárné odsouzení doktora Vrány za pochybení vykonavatele v terénu se týkalo případu z roku 2005. Hned poté začal jeho úřad pořizovat videozáznamy ze všech terénních úkonů, i když to tehdy ještě nebyla povinnost. Od té doby nebyl nikdy za žádnou kauzu, která by se týkala práce vykonavatelů v terénu, kárně odsouzen. Naopak videozáznamy mnohokrát ukázaly, že jsou obvinění nepravdivá.

Jaký máte názor na zavedení místní příslušnosti exekutorů? (Exekutor by směl vymáhat jen od dlužníků ve svém obvodu – pozn. red.)

Jsem proti. Žijeme v prostředí volné hospodářské soutěže. Regulace není ku prospěchu podnikatelů ani účastníků exekučních řízení, tedy uživatelů našich služeb. To bychom mohli říct, že stavební firmy můžou stavět jen v určitém okrese a že k nám nikdo nesmí dovážet zboží. Evropská unie je přece založená na otevírání trhu co největšímu počtu dodavatelů i odběratelů.

Mluvíte o exekutorech jako o podnikatelích. Nejsou to spíš státní úředníci?

Stát v roce 2001 záměrně nastavil postavení soudního exekutora na soukromém principu, aby mu nemusel nic platit na jeho činnost a aby ho odlišil od soudů, které vedly výkony rozhodnutí do té doby. Soudní výkon rozhodnutí byl pomalý a neefektivní. Exekutor má jako podnikatel příjem pouze z vymoženého plnění, takže je motivovaný, aby exekuce byla úspěšná.

Nepřispívá konkurence mezi exekutory k tomu, že někteří postupují příliš tvrdě, aby získali klienty?

V době před exekutory soudy nestačily pokrývat poptávku po vymáhání práva. Mnozí lidé své pohledávky v zoufalství vymáhali svépomocí, zapalovala se auta, lámaly ruce. Naše činnost je regulovaná zákonem a dozorovaná dohledovými orgány. Konkurence mezi exekutory je zdravá věc. Když nebude exekutory trh nutit, aby zkvalitňovali služby, kvalita jejich práce se bude zhoršovat a cena exekuční služby poroste.

Naprostá většina exekutorů místní příslušnost podporuje. Exekutor by pak prý měl blíž k dlužníkovi a vymáhal efektivněji.

Dvě třetiny dlužníků dnes nebydlí na adrese trvalého pobytu. Když založíte místní příslušnost exekutorů na principu trvalého pobytu dlužníka, tak exekutora od dlužníka spíš oddálíte. Často věřitel ví, že dlužník bydlí například v Praze, i když má trvalé bydliště v Ostravě – dnes si může zvolit pražského exekutora, teritorialita by mu přidělila ostravského. A ještě by musel hradit náklady na cestu z Ostravy do Prahy, kdyby exekutor musel vyjet. Náklady na cestovné jsou od roku 2013 zastropovány, dlužník hradí za jeden výjezd maximálně patnáct set korun, zbytek platí věřitel. Takže věřitel je už dnes motivován, aby si zvolil exekutora z místa bydliště dlužníka.

Proč tedy tak velká část exekutorů podporuje zavedení místní příslušnosti?

Je to pohádka o pečených holubech. Chtějí za málo práce hodně muziky.

Když jsem dělala před dvěma lety rozhovor s Tomášem Vránou, říkal, že kdyby byla zavedená místní příslušnost, přišel by přerovský úřad o 90 procent zakázek. Neodmítají velké úřady teritorialitu jen proto, že mají strach o svůj byznys?

Prosperující firmu vybudujete tak, že poskytujete kvalitní služby. Proto se na vás obracejí klienti. Mnoho lidí se na tom nadře a je to nikdy nekončící práce. Kdyby byla zavedena teritorialita, dobře fungující exekutorské úřady by zanikly, museli bychom své lidi propouštět. Ostatním úřadům by pak ze dne na den spadlo do klína všechno, na čem jsme léta pracovali. Všem by se přidělovalo stejně.

Teď je na stole alternativa k místní příslušnosti. Ministr Pelikán připravil novelu, podle které má všechny exekuce dlužníka vymáhat jediný exekutor.

Exekuce by pak byly naprosto neproveditelné. V praxi by to přineslo extrémně formalistické a drahé postupy – způsob výběru exekutora by byl nepřehledný pro účastníky řízení, exekutory i soudy.

Podle ministra by měl všechny exekuce dlužníka řešit exekutor, u kterého běží nejstarší exekuce, to zase tak nepřehledné není.

Soudní exekutoři by měli důvod u sebe exekuce hromadit a zdržovat, aby se jim nabalovaly další a další exekuce dlužníka. Nepracovali by rychle a efektivně jako dnes.

Podle ministra zbytečně narůstají náklady tím, že různé exekuce dlužníka řeší různí exekutoři, opakují stejné úkony a exekuce se prodražují.

Náklady na spojování exekucí, které by museli platit soudní exekutoři a věřitelé, by byly mnohem vyšší než náklady, které plynou z toho, že exekuce jednoho dlužníka vede víc exekutorů.

Každopádně, kdyby tahle změna prošla, znamenalo by to pro váš úřad opět výrazný úbytek zakázek.

Znamenalo by to zánik soudních exekutorů.

Zánik?

Ano. To, co navrhuje pan ministr, by bylo tak složité a drahé, že by se už nevyplatilo provozovat exekuční činnost.

Když novela projde, skončíte?

Ano. I děti na základní škole si umějí spočítat, že když vyděláte méně, než musíte vynaložit na provoz úřadu, zkrachujete.

Měli by věřitelé povinně platit zálohy na provedení exekuce?

To se mělo řešit v roce 2001, když v Česku vznikli soudní exekutoři. Pokud se model vystavěl na tom, že soudní exekutor bude placený z vymoženého plnění, měl by být zachovaný, a ne pravidla pro věřitele náhle měnit. Spíš než aby zálohy platil věřitel, měl by se stát podílet na úhradě marných nákladů exekuce. Insolvenční správce má za zpeněžení majetku dnes dvojnásobnou odměnu proti soudnímu exekutorovi, za každý bezvýsledný konkurz má od státu jistých 45 tisíc. Soudní exekutor nedostane nic.

Ministr chce zálohy zavést proto, aby věřitelé nezahajovali zbytečnou exekuci, když je jasné, že nepřinese nic než náklady, protože z dlužníka není co vymoct.

To je ale už deset let regulované judikaturou – pokud věřitel předem věděl, že exekuce bude bezvýsledná, tak náklady exekuce platí i dnes. Pokud to dopředu vědět nemohl, tak podle Ústavního soudu nelze náklady přikládat k tíži věřitele. Vzhledem k tomu, jak je vymáhání drahé, mnozí věřitelé již dnes před zahájením exekuce prolustrují dlužníka v centrální evidenci exekucí, jestli má smysl exekuci zahájit nebo ne. Kdyby to nedělali, bylo by exekucí dvakrát tolik.

Proč potom ministr říká, že probíhá spousta zbytečných exekucí, které přinášejí jen náklady?

Místo toho, aby pan ministr naslouchal věřitelům, advokátům, soudcům a exekutorům, poslouchá neziskové organizace, které o skutečném stavu exekucí, důvodech jejich vzniku a nákladovosti nevědí nic. Mají informace jen od dlužníků a ti budou vždy tvrdit, že jsou oběť, exekucí je moc a jsou drahé. Někdy se stane, že je exekuce zbytečná, ale pak jsou tu nástroje k tomu, aby věřitel náklady exekuce exekutorovi proplatil. Mnohé exekuce však jsou neúspěšné jen proto, že v posledních letech byly pravomoci soudních exekutorů omezeny a dlužníci dostali mnoho nových nástrojů, jak exekuce blokovat.

Exekutorská komora povinné zálohy placené věřiteli podporuje.

Novela má zavést povinné zálohy, ale zároveň bude široká skupina věřitelů od placení záloh osvobozená. Z úspěšných exekucí navíc budeme dostávat nižší odměny. Protože pan ministr si představuje, že se zavedením záloh by nám dlužníci platili nižší náklady exekuce. Nebudeme schopni pokrýt provoz exekutorských úřadů a zkrachujeme. Problém navíc je, jak nastavit výši záloh. Když bude obec vymáhat pět set korun, tak samozřejmě nebude ochotná platit za takovou exekuci několikatisícovou zálohu. Když ji ale nedostaneme, nebudeme schopni provést exekuci, protože dlužník nám to nezaplatí.

Ještě pár osobnějších otázek. Exekutoři čelí osobním výpadům, nenávistným reakcím. Dokážete vůči tomu být imunní?

Pokud jde o mediální negaci, nenajdete v České republice nikoho, kdo by svou práci dělal dobře a nebyl kritizovaný. Když chcete svoji práci dělat dobře, musíte počítat s tím, že vás někdo bude kritizovat, protože buď jste někomu konkurentem, nebo někomu šlapete na paty.

Lukáš Jícha Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Je členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky. V minulosti byl členem Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního a lektorem Justiční akademie v Kroměříži. V dubnu 2016 byl jmenován soudním exekutorem do uvolněného exekutorského úřadu v Přerově, kde předtím působil na pozici exekutorského kandidáta.

Nikdy vás to nerozhodí?

Pokud někdo lže nebo se dopouští nějakého trestněprávního jednání, ať už pomluvy, vydírání nebo vyhrožování, jsou tu nástroje civilněprávních žalob nebo trestních oznámení, kterými se snažíme tyto věci eliminovat.

Myslela jsem na lidské rovině. Zajímá mě, jestli tuhle imunitu, kterou zjevně máte, získá člověk hned, nebo jestli se to musí učit.

Nikdo není splachovací. Buď se to naučíte, nebo tuhle práci nemůžete dělat.

Vy jste se to naučil?

Nic jiného mi nezbylo.

Tomáš Vrána měl pověst nejdrsnějšího exekutora, a nakonec se – alespoň to tak zdůvodňoval – kvůli osobním útokům a mediálnímu tlaku rozhodl skončit. Nebojíte se, že dopadnete stejně?

Já to nevylučuji. I když exekutorský úřad za Tomáše Vrány dělal svou práci, jak nejlépe dovedl, a poslední čtyři roky to byl nejkontrolovanější exekutorský úřad v zemi, i kdyby pracoval sebelépe, stigmatu, které mu dala média, účastníci řízení a neziskové organizace, by se už nezbavil.

Jaké máte vztahy dnes?

Nestýkáme se. Pan doktor Vrána je advokát, vykonává svou praxi. Já jsem soudní exekutor. Není důvod se vídat.