Jak vybírat exekutora? Oč se zajímat, podle jakých kritérií volit? V čem lidé při výběru exekutora nejčastěji chybují, na co dát pozor? A co když máte pohledávky u více dlužníků – je vždycky ideální, aby je vymáhal stejný exekutor?

Ptáme se Exekutorské komory, soudního exekutora Lukáše Jíchy, České asociace věřitelů i odborníka na dluhovou problematiku z vládní Agentury pro sociální začleňování. Na Ministerstvu spravedlnosti jsme zjišťovali, jak to vypadá se zavedením místní příslušnosti exekutorů, ta by totiž problém vyřešila; exekutora už byste si vybírat nemohli.

Exekutorská komora: Pozor na cestovní náklady

Podle mluvčího Exekutorské komory Petra Vorlíčka by měl věřitel každopádně zohlednit geografické hledisko. „Když zvolíte soudního exekutora blízkého faktickému bydlišti dlužníka, bude exekutor lépe znát místní poměry a nehrozí vysoké cestovní náklady. Pokud totiž cestovní náklady přesáhnou pevnou výši určenou zákonem, může je částečně nést věřitel,“ vysvětluje mluvčí exekutorů. Výhoda podle něj je, když to k exekutorovi nemá daleko ani věřitel. „Může tak poměrně snadno kontrolovat stav vymáhání své pohledávky.“ Dalším kritériem může být například nabídka doplňkových služeb. „Jako je dálkové nahlížení do spisu, pravidelné reporty o stavu vymáhání, hlídání insolvenčního rejstříku a podobně,“ pokračuje Vorlíček.

Pozor by si věřitelé měli podle mluvčího Exekutorské komory dát hlavně na zbytečné náklady na cestovné. Předem by se měli zajímat, jakým způsobem je exekutor bude informovat o stavu vymáhání a nakolik budou mít přehled o jeho krocích.

Pokud máte víc pohledávek ke stejnému dlužníkovi, je podle Vorlíčka jednoznačně lepší, aby je vymáhal jeden exekutor, má větší přehled o majetku dlužníka a zná ho. Pokud máte pohledávky k více dlužníkům, záleží na vás, jestli upřednostníte jednoho nebo víc exekutorů.

Peníze, nebo všechno! Exekutor Vrána na Peníze.cz Lukáš Jícha v dubnu 2016 vystřídal v čele exekutorského úřadu Přerov kontroverzního Tomáše Vránu, který vybudoval jeden z největších a nejobávanějších exekutorských úřadů v zemi. Ale také úřad spojený s řadou problematických kauz. Dvoudílný rozhovor s Tomášem Vránou Peníze.cz přinesly před dvěma roky: Nejobávanější exekutor: Zákon využíváme beze zbytku

Já, anebo radši Ukrajinec, co láme prsty?

Exekutor Jícha: Zabavuje i u dlužníka doma?

„Při výběru bych doporučoval zohlednit, jestli hledáte soudního exekutora pro jednu exekuci nebo na dlouhodobější spolupráci. Důležitá je vzdálenost exekutora a věřitele, vzdálenost exekutora a dlužníka, komunikace exekutor – věřitel, dostupnost exekutora na mailu a telefonu, výše požadované zálohy na náklady exekuce, smlouva o provedení exekuce – co exekutor požaduje a co nabízí, nebo jestli exekutor provádí i exekuce prodejem movitých věcí,“ vyjmenovává přerovský soudní exekutor Lukáš Jícha.

(Pozn. red.: Některé exekutorské úřady dlužníkovi obstaví účty a srážejí z příjmů, ale takzvanou mobiliární exekuci – tedy zabavování a následný prodej majetku dlužníka v dražbě – nedělají.)

Věřitelé podle Lukáše Jíchy málo hledají reference, exekutora vybírají spíš náhodně. „Při podání exekučního návrhu věřitel často doslova už vidí peníze na cestě. Dlužník ale po výzvě exekutora dobrovolně zaplatí jen v minimu případů. Na většině exekucí musíme pracovat několik měsíců i let. A některé nevedou k vymožení pohledávky nikdy, protože se nepodaří dohledat dlužníka nebo jeho majetek.“

Exekutor Jícha radí věřitelům, aby se před podáním exekučního návrhu s exekutorem spojili a probrali možnosti – předejdou tak zklamání. „Věřitel někdy až příliš spoléhá, že soudní exekutor všechno sám najde a zjistí. Přitom právě informace od oprávněného o životě a majetku povinného, telefonní kontakty na něj a podobně, jsou pro nás v úvodní fázi exekuce velmi cenné.“

Když má věřitel víc pohledávek, je podle Lukáše Jíchy lepší spolupracovat jen s jedním nebo několika málo exekutory. „Komunikace je snazší a rychlejší, věřitel oslovujete konkrétní lidi na exekutorském úřadu a časová i finanční náročnost administrace vymáhání pohledávek se snižuje.“

Česká asociace věřitelů: Někteří exekutoři nekomunikují

„Věřitelé bohužel nemají k dispozici žádnou ověřenou databázi, kde by mohli jednoduše zjistit, jak který exekutor pracuje, jak je jeho úřad vybavený nebo jaká je efektivita jeho práce. Nejlepším vodítkem tak zůstává doporučení od známého nebo advokáta, který věřitele zastupuje,“ komentuje šéf České asociace věřitelů Pavel Staněk. Případně by podle něj měl věřitel rešeršovat alespoň na internetu. „Základní představu si může udělat z webových stránek úřadu, médií či diskuzí na odborných portálech.“

Důležitým kritériem je podle Staňka vzdálenost úřadu. „Zejména v případě, kdy věřitel nemá s exekučním řízením zkušenosti, ocení, když bude moct exekutora navštívit a probrat s ním všechny kroky a náležitosti. Zároveň bude mít možnost udělat si o exekutorovi a jeho úřadu představu, posoudit jeho chování i personální a materiálně-technické zázemí.“

Kamenem úrazu podle České asociace věřitelů bývá komunikace. „Existují exekutorské úřady, se kterými je pro věřitele i dlužníky velmi obtížná komunikace, protože se k nim prakticky nedá dovolat, na e-maily a dopisy reagují s velkou časovou prodlevou. To bývá signálem nízké efektivity úřadu,“ říká Pavel Staněk.

Radek Hábl: Nezapomeňte na etiku

„Úspěšnost vymáhání se nikde neuveřejňuje, k dispozici není žádné srovnání exekutorských úřadů. Věřitelé se mohou spolehnout jen na články v tisku nebo čísla dohledávat ve výročních správách jednotlivých exekutorských úřadů,“ potvrzuje Radek Hábl, který se dluhovou problematikou zabývá v Agentuře pro sociální začleňování. Věřitel by podle něj měl brát ohled také na známé excesy určitých exekutorských úřadů. „Vymáhání by mělo být etické a v souladu se zákonem,“ dodává Hábl.

Někdy je podle něj pro věřitele, který má víc pohledávek, výhodnější spolupracovat s jediným exekutorem, jindy je lepší diverzifikace. „Každopádně je ale velmi neefektivní, když exekuce vůči jednomu dlužníkovi vedou různí exekutoři. Vznikají tím ohromné vícenáklady a externality, na kterých profituje jen úzká skupina osob, doplácí na to však celá společnost,“ je přesvědčený Hábl.

Propojeno! Slučování exekucí dnes Spojit exekuci v jednu – a citelně tak snížit náklady na vymáhání i celkovou vymáhanou částku, je možné už dnes. V některých případech se to děje automaticky, jindy na žádost dlužníka. Není to ale možné vždy. Podrobný přehled pravidel přinesly Peníze.cz před časem: Jak ušetřit na exekucích? Jejich spojením!

Ministerstvo: Na jednoho dlužníka jeden exekutor

Aby všechny exekuce vedené proti jednomu dlužníkovi vymáhal stejný exekutor, chce také Ministerstvo spravedlnosti. „V říjnu jsme poslali do připomínkového řízení návrh novelizace občanského soudního a exekučního řádu. Součástí novely exekučního řádu je koncentrace exekučních řízení vedených proti témuž dlužníkovi u jednoho soudního exekutora – vést by je měl exekutor, u kterého bylo vůči dlužníkovi zahájené první exekuční řízení,“ uvedl pro Peníze.cz mluvčí rezortu Jakub Říman. Každý exekutor by pak musel při obdržení exekučního návrhu ověřit, jestli dlužníkovi už neběží exekuce u jiného exekutora a případně exekuční návrh postoupit příslušnému kolegovi.

Změna by podle ministerstva snížila náklady exekuce, protože údaje o majetku dlužníka by se zjišťovaly najednou pro všechna exekuční řízení, a usnadnila komunikaci dlužníka s exekutorem.

Návrh Ministerstva spravedlnosti je určitou alternativou k zavedení místní příslušnosti (teritoriality) exekutorů, která vychází z principu, že exekutor může vymáhat pouze od dlužníků ve svém obvodu. V Česku se o místní příslušnosti debatuje roky, má vášnivé příznivce i odpůrce, zatím ale platí, kterýkoli z českých exekutorů může pracovat po celém Česku bez ohledu na své sídlo.