Finmag slaví 10. narozeniny. Stáhněte si výběr toho nejlepšího

Ministr financí Miroslav Kalousek zrovna pracoval na zavedení rovné sazby daně z příjmů, ministr zdravotnictví Tomáš Julínek vymýšlel systém poplatků u lékařů a tým prezidenta Václava Klause začínal v Parlamentu vyjednávat podporu pro zvolení na druhé funkční období. Investiční banka Lehman Brothers vypadala relativně zdravě, stejně jako řecké veřejné finance. Kdybyste na Googlu hledali bitcoin, s největší pravděpodobností byste našli rovnou nulu zmínek. Konala se ale jiná technologická revoluce: veřejnost se seznamovala s první verzí iPhonu.

Takové bylo léto 2007 – doba, kdy na adrese Finmag.cz začaly vycházet první články.

Od té doby jich přibyly víc než dva tisíce: komentářů, analýz, rozhovorů, recenzí, reportáží, anket i praktických návodů. Vycházejí nejenom na webu, ale i v tištěném dvouměsíčníku, kterému velí Ondra Tůma, a který od letošního jara najdete v běžné distribuci na stáncích. Protože by nám bylo líto, kdyby ty nejlepší články zapadly, rozhodli jsme se jim dát druhý život. Požádali jsme naše stálé autory, aby ze svých archivů vybrali dva texty, na které rádi vzpomínají.

„Bestofko“ Finmagu k desátým narozeninám si teď můžete zadarmo stáhnout do svých čteček ve formátech EPUB i MOBI. Věříme, že to na začátku léta oceníte – a že budete obsah na našem webu i v papírovém Finmagu oceňovat ještě dalších deset let a víc.

Michal Kašpárek

Úvodní obrázek: výřez z obrazu Mamon George Frederica Wattse